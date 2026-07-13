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Девочка отдала аферистам драгоценности на 30 миллионов

Девочка отдала аферистам драгоценности на 30 миллионов - РИА Новости Крым, 13.07.2026

Девочка отдала аферистам драгоценности на 30 миллионов

Юная жительница Кировского района Астрахани отдала мошенникам 4 млн рублей и 2,5 килограмма драгоценностей. Об этом сообщает пресс-служба МВД по региону. РИА Новости Крым, 13.07.2026

2026-07-13T22:22

2026-07-13T22:22

2026-07-13T22:22

астрахань

мошенничество

хищение

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл – РИА Новости Крым. Юная жительница Кировского района Астрахани отдала мошенникам 4 млн рублей и 2,5 килограмма драгоценностей. Об этом сообщает пресс-служба МВД по региону.По данным пресс-службы, заявление в полицию поступило от 51-летней местной жительницы. Женщина сообщила, что в приложении видеосвязи с ее несовершеннолетней дочерью связались несколько неизвестных последовательно представившись курьером, сотрудником портала Госуслуги и ФСБ, и под предлогом декларирования денежных средств убедили девочку передать все, что есть в доме.По факту хищения в особо крупном размере возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве.Ранее телефонные мошенники выманили у 79-летнего петербургского пенсионера свыше 95 миллионов рублей в деньгах и драгоценных металлах.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, , ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ребенок и телефон: как контролировать и сохранять довериеМошенники выманили у ялтинца 100 тысяч рублей через поддельный сайтКибермошенники выманили у крымчан более 33 миллионов рублей за неделю

астрахань

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

астрахань, мошенничество, хищение, происшествия, общество, новости, россия