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Девочка отдала аферистам драгоценности на 30 миллионов - РИА Новости Крым, 13.07.2026
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Девочка отдала аферистам драгоценности на 30 миллионов
Девочка отдала аферистам драгоценности на 30 миллионов - РИА Новости Крым, 13.07.2026
Девочка отдала аферистам драгоценности на 30 миллионов
Юная жительница Кировского района Астрахани отдала мошенникам 4 млн рублей и 2,5 килограмма драгоценностей. Об этом сообщает пресс-служба МВД по региону. РИА Новости Крым, 13.07.2026
2026-07-13T22:22
2026-07-13T22:22
астрахань
мошенничество
хищение
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл – РИА Новости Крым. Юная жительница Кировского района Астрахани отдала мошенникам 4 млн рублей и 2,5 килограмма драгоценностей. Об этом сообщает пресс-служба МВД по региону.По данным пресс-службы, заявление в полицию поступило от 51-летней местной жительницы. Женщина сообщила, что в приложении видеосвязи с ее несовершеннолетней дочерью связались несколько неизвестных последовательно представившись курьером, сотрудником портала Госуслуги и ФСБ, и под предлогом декларирования денежных средств убедили девочку передать все, что есть в доме.По факту хищения в особо крупном размере возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве.Ранее телефонные мошенники выманили у 79-летнего петербургского пенсионера свыше 95 миллионов рублей в деньгах и драгоценных металлах.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, , ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ребенок и телефон: как контролировать и сохранять довериеМошенники выманили у ялтинца 100 тысяч рублей через поддельный сайтКибермошенники выманили у крымчан более 33 миллионов рублей за неделю
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Новости
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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астрахань, мошенничество, хищение, происшествия, общество, новости, россия
Девочка отдала аферистам драгоценности на 30 миллионов

В Астрахани девочка отдала аферистам драгоценности семьи на 30 миллионов рублей

22:22 13.07.2026
 
© РИА Новости . Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкДеньги
Деньги - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл – РИА Новости Крым. Юная жительница Кировского района Астрахани отдала мошенникам 4 млн рублей и 2,5 килограмма драгоценностей. Об этом сообщает пресс-служба МВД по региону.
По данным пресс-службы, заявление в полицию поступило от 51-летней местной жительницы. Женщина сообщила, что в приложении видеосвязи с ее несовершеннолетней дочерью связались несколько неизвестных последовательно представившись курьером, сотрудником портала Госуслуги и ФСБ, и под предлогом декларирования денежных средств убедили девочку передать все, что есть в доме.
"По указанию афериста она передала неустановленному лицу 4 миллиона рублей наличными и золотые изделия общим весом 2,5 кг. Ущерб составил 29 169 658 рублей", – констатировали в полиции.
По факту хищения в особо крупном размере возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве.
Ранее телефонные мошенники выманили у 79-летнего петербургского пенсионера свыше 95 миллионов рублей в деньгах и драгоценных металлах.
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АстраханьМошенничествоХищениеПроисшествияОбществоНовостиРоссия
 
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