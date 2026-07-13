Дело по избиению подростка в Крыму завели повторно
Бастрыкин поручил повторно возбудить уголовное дело по факту избиения подростка в Крыму
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевУголовный кодекс Российской Федерации
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл - РИА Новости Крым. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин взял на контроль уголовное дело в связи с избиением 15-летнего подростка в крымском Армянске. Об этом сообщает Следком РФ.
В ноябре 2025 года в ведомство обратилась жительница Крыма. На протяжении длительного времени одноклассники подвергали ее сына издевательствам, а в мае текущего года избили его. Пострадавшего госпитализировали. Многочисленные обращения родителей в различные инстанции результатов не принесли, и до настоящего времени никто не привлечен к ответственности.
Ранее Бастрыкин ставил указанную ситуацию на контроль в центральном аппарате ведомства. В Следкоме по Республике Крым и Севастополю возбуждалось уголовное дело. Впоследствии процессуальное решение было отменено надзорным органом.
В целях защиты прав несовершеннолетнего уголовно-правовыми методами региональным следственным управлением вновь возбуждено уголовное дело.
"Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил руководителю ГСУ СК России по Республике Крым и городу Севастополю Владимиру Терентьеву доложить об установленных в ходе проведенных следственных действий обстоятельствах с учетом изложенных в обращении доводов, а по завершении расследования уголовного дела – о его результатах", - говорится в сообщении.
Ранее глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования уголовного дела по факту смерти ребенка в медицинском учреждении города Севастополя.
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