Рейтинг@Mail.ru
Дело по избиению подростка в Крыму завели повторно - РИА Новости Крым, 13.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260713/delo-po-izbieniyu-podrostka-v-krymu-zaveli-povtorno-1157593059.html
Дело по избиению подростка в Крыму завели повторно
Дело по избиению подростка в Крыму завели повторно - РИА Новости Крым, 13.07.2026
Дело по избиению подростка в Крыму завели повторно
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин взял на контроль уголовное дело в связи с избиением 15-летнего подростка в крымском Армянске. Об этом РИА Новости Крым, 13.07.2026
2026-07-13T13:55
2026-07-13T13:55
александр бастрыкин
ск рф (следственный комитет российской федерации)
крым
новости крыма
закон и право
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/03/11/1122698239_291:432:1443:1080_1920x0_80_0_0_ee7c71ba07c97fd151a72025629c1375.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл - РИА Новости Крым. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин взял на контроль уголовное дело в связи с избиением 15-летнего подростка в крымском Армянске. Об этом сообщает Следком РФ.В ноябре 2025 года в ведомство обратилась жительница Крыма. На протяжении длительного времени одноклассники подвергали ее сына издевательствам, а в мае текущего года избили его. Пострадавшего госпитализировали. Многочисленные обращения родителей в различные инстанции результатов не принесли, и до настоящего времени никто не привлечен к ответственности.Ранее Бастрыкин ставил указанную ситуацию на контроль в центральном аппарате ведомства. В Следкоме по Республике Крым и Севастополю возбуждалось уголовное дело. Впоследствии процессуальное решение было отменено надзорным органом.В целях защиты прав несовершеннолетнего уголовно-правовыми методами региональным следственным управлением вновь возбуждено уголовное дело.Ранее глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования уголовного дела по факту смерти ребенка в медицинском учреждении города Севастополя.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ребенка сбил катер в водохранилище Воронежа - Бастрыкин затребовал докладБастрыкин запросил доклад о смертельном отравлении в ПодмосковьеВосемь нападений на школы зафиксировано в РФ в этом году
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/03/11/1122698239_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_35369427e5ca16d7b9af3db00debec3b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
александр бастрыкин, ск рф (следственный комитет российской федерации), крым, новости крыма, закон и право
Дело по избиению подростка в Крыму завели повторно

Бастрыкин поручил повторно возбудить уголовное дело по факту избиения подростка в Крыму

13:55 13.07.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевУголовный кодекс Российской Федерации
Уголовный кодекс Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл - РИА Новости Крым. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин взял на контроль уголовное дело в связи с избиением 15-летнего подростка в крымском Армянске. Об этом сообщает Следком РФ.
В ноябре 2025 года в ведомство обратилась жительница Крыма. На протяжении длительного времени одноклассники подвергали ее сына издевательствам, а в мае текущего года избили его. Пострадавшего госпитализировали. Многочисленные обращения родителей в различные инстанции результатов не принесли, и до настоящего времени никто не привлечен к ответственности.
Ранее Бастрыкин ставил указанную ситуацию на контроль в центральном аппарате ведомства. В Следкоме по Республике Крым и Севастополю возбуждалось уголовное дело. Впоследствии процессуальное решение было отменено надзорным органом.
В целях защиты прав несовершеннолетнего уголовно-правовыми методами региональным следственным управлением вновь возбуждено уголовное дело.
"Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил руководителю ГСУ СК России по Республике Крым и городу Севастополю Владимиру Терентьеву доложить об установленных в ходе проведенных следственных действий обстоятельствах с учетом изложенных в обращении доводов, а по завершении расследования уголовного дела – о его результатах", - говорится в сообщении.
Ранее глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования уголовного дела по факту смерти ребенка в медицинском учреждении города Севастополя.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Ребенка сбил катер в водохранилище Воронежа - Бастрыкин затребовал доклад
Бастрыкин запросил доклад о смертельном отравлении в Подмосковье
Восемь нападений на школы зафиксировано в РФ в этом году
 
Александр БастрыкинСК РФ (Следственный комитет Российской Федерации)КрымНовости КрымаЗакон и право
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:49Банк России выпустит серебряную монету в честь Ахмата Кадырова
14:37Жителям Севастополя компенсируют часть затрат на солнечные батареи
14:26Зеленский хочет в 20-й раз продлить военное положение и мобилизацию на Украине
14:14В Крыму пьяный мужчина поджег авто и едва не спалил дом бывшей жены
14:01Призывал к экстремизму: крымчанин получил 2 года принудительных работ
13:55Дело по избиению подростка в Крыму завели повторно
13:44"Коалиция желающих" тешит себя заблуждением по поводу России – Кремль
13:33Евросоюз ввел санкции против VK и разработчика платформы МАКС
13:27Севастополь ищет механизм субсидирования для снижения цен на топливо
13:20Новости СВО: что произошло на линии боевого соприкосновения за сутки
13:08Британия расширила санкции против России
12:57В Черном море разбили украинский БЭК
12:4613 счастливых крымских мгновений Михаила Пуговкина
12:41Жители Севастополя выбрали новое название для "Украины"
12:30В Севастополе утонул пожилой мужчина
12:24Крымский мост сейчас - ситуация после повторного закрытия движения
12:20В Белогорске и пригороде днем в понедельник отключат свет
12:11В Симферополе загорелся троллейбус с пассажирами
12:01Двое человек погибли и 18 пострадали в ДТП в Крыму
11:51Выплаты во время ЧС в Крыму: сколько заявок принято и как их отрабатывают
Лента новостейМолния