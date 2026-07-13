https://crimea.ria.ru/20260713/delo-po-izbieniyu-podrostka-v-krymu-zaveli-povtorno-1157593059.html

Дело по избиению подростка в Крыму завели повторно

Дело по избиению подростка в Крыму завели повторно - РИА Новости Крым, 13.07.2026

Дело по избиению подростка в Крыму завели повторно

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин взял на контроль уголовное дело в связи с избиением 15-летнего подростка в крымском Армянске. Об этом РИА Новости Крым, 13.07.2026

2026-07-13T13:55

2026-07-13T13:55

2026-07-13T13:55

александр бастрыкин

ск рф (следственный комитет российской федерации)

крым

новости крыма

закон и право

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл - РИА Новости Крым. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин взял на контроль уголовное дело в связи с избиением 15-летнего подростка в крымском Армянске. Об этом сообщает Следком РФ.В ноябре 2025 года в ведомство обратилась жительница Крыма. На протяжении длительного времени одноклассники подвергали ее сына издевательствам, а в мае текущего года избили его. Пострадавшего госпитализировали. Многочисленные обращения родителей в различные инстанции результатов не принесли, и до настоящего времени никто не привлечен к ответственности.Ранее Бастрыкин ставил указанную ситуацию на контроль в центральном аппарате ведомства. В Следкоме по Республике Крым и Севастополю возбуждалось уголовное дело. Впоследствии процессуальное решение было отменено надзорным органом.В целях защиты прав несовершеннолетнего уголовно-правовыми методами региональным следственным управлением вновь возбуждено уголовное дело.Ранее глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования уголовного дела по факту смерти ребенка в медицинском учреждении города Севастополя.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ребенка сбил катер в водохранилище Воронежа - Бастрыкин затребовал докладБастрыкин запросил доклад о смертельном отравлении в ПодмосковьеВосемь нападений на школы зафиксировано в РФ в этом году

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр бастрыкин, ск рф (следственный комитет российской федерации), крым, новости крыма, закон и право