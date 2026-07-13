https://crimea.ria.ru/20260713/chast-sevastopolya-ostaetsya-bez-sveta-1157586268.html

Часть Севастополя остается без света

Часть Севастополя остается без света - РИА Новости Крым, 13.07.2026

Часть Севастополя остается без света

В Севастополе утром в понедельник сохраняются ограничения по свету для части потребителей. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 13.07.2026

2026-07-13T11:11

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2026-07-13T11:11

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михаил развожаев

отключение электроэнергии в крыму

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл – РИА Новости Крым. В Севастополе утром в понедельник сохраняются ограничения по свету для части потребителей. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.В настоящее время, по его словам, ограничение затронуло потребителей в Балаклаве, Казачей бухте, на проспекте Победы, по улицам Горпищенко, Генерала Мельника, Лабораторное шоссе, частично – по улице Богданова, Дергачи и на площади Захарова.Энергетики продолжают выполнять необходимые переключения в рамках установленного лимита мощности, чтобы поочередно обеспечивать электроэнергией разные районы города, подчеркнул губернатор.Накануне часть Севастополя осталась без света из-за серьезной аварии на сетях, соблюдать привычный график отключений возможности нет, сообщал ранее Развожаев.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, , ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Авария в магистральных сетях крымской энергосистемы – без света также СевастопольВ городе Саки действует режим ограничения электроснабженияВСУ атакуют энергетику Крыма - без света три города и два района

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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