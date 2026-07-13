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Часть Севастополя остается без света
Часть Севастополя остается без света - РИА Новости Крым, 13.07.2026
Часть Севастополя остается без света
В Севастополе утром в понедельник сохраняются ограничения по свету для части потребителей. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 13.07.2026
2026-07-13T11:11
2026-07-13T11:11
2026-07-13T11:11
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отключение электроэнергии в крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл – РИА Новости Крым. В Севастополе утром в понедельник сохраняются ограничения по свету для части потребителей. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.В настоящее время, по его словам, ограничение затронуло потребителей в Балаклаве, Казачей бухте, на проспекте Победы, по улицам Горпищенко, Генерала Мельника, Лабораторное шоссе, частично – по улице Богданова, Дергачи и на площади Захарова.Энергетики продолжают выполнять необходимые переключения в рамках установленного лимита мощности, чтобы поочередно обеспечивать электроэнергией разные районы города, подчеркнул губернатор.Накануне часть Севастополя осталась без света из-за серьезной аварии на сетях, соблюдать привычный график отключений возможности нет, сообщал ранее Развожаев.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, , ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Авария в магистральных сетях крымской энергосистемы – без света также СевастопольВ городе Саки действует режим ограничения электроснабженияВСУ атакуют энергетику Крыма - без света три города и два района
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крым, новости крыма, севастополь, новости севастополя, михаил развожаев, отключение электроэнергии в крыму
Часть Севастополя остается без света
В Севастополе 13 июля сохраняются ограничения по свету для ряда потребителей - Развожаев
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл – РИА Новости Крым. В Севастополе утром в понедельник сохраняются ограничения по свету для части потребителей. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.
"Спасибо энергетикам за работу. Благодаря их слаженным действиям электроснабжение всех потребителей было восстановлено уже к полуночи. Но дефицит мощности в энергосистеме Крыма сохраняется, поэтому совсем обойтись без ограничений невозможно", – написал Развожаев в своем канале в МАКС.
В настоящее время, по его словам, ограничение затронуло потребителей в Балаклаве, Казачей бухте, на проспекте Победы, по улицам Горпищенко, Генерала Мельника, Лабораторное шоссе, частично – по улице Богданова, Дергачи и на площади Захарова.
Энергетики продолжают выполнять необходимые переключения в рамках установленного лимита мощности, чтобы поочередно обеспечивать электроэнергией разные районы города, подчеркнул губернатор.
Накануне часть Севастополя осталась без света из-за серьезной аварии на сетях
, соблюдать привычный график отключений возможности нет, сообщал ранее Развожаев.
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