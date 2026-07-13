https://crimea.ria.ru/20260713/britaniya-rasshirila-sanktsii-protiv-rossii-1157590664.html
Британия расширила санкции против России
Британия расширила санкции против России - РИА Новости Крым, 13.07.2026
Британия расширила санкции против России
Великобритания расширила санкции против России. Как пишет РИА Новости со ссылкой на документ минфина Соединенного Королевства, в обновленный список попали 23... РИА Новости Крым, 13.07.2026
2026-07-13T13:08
2026-07-13T13:08
2026-07-13T13:08
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл – РИА Новости Крым. Великобритания расширила санкции против России. Как пишет РИА Новости со ссылкой на документ минфина Соединенного Королевства, в обновленный список попали 23 россиянина.В соответствии с документом, санкции введены против директора и супруги создателя одного из Telegram-каналов, который освещает конфликты и геополитические события в мире. Также в списке на этот раз оказался руководитель отдела контента еще одного Telegram-канала. В отдельным блоке еще 13 россиян и одной организации за якобы нежелательную кибердеятельность.Британия ранее включила в антироссийские санкции Клиническую психиатрическую больницу № 5, которая расположена в Строгановке Симферопольского района Крыма.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, , ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Показательная акция устрашения: Захарова уличила Лондон в лицемерииМосква запретила въезд британским журналистам за фейки о РоссииВеликобритания ввела санкции против оборонных компаний России
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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Британия расширила санкции против России
Великобритания расширила антироссийские санкции