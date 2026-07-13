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Боевики убили 10-летнего ребенка и семерых взрослых в ДНР - РИА Новости Крым, 13.07.2026
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Боевики убили 10-летнего ребенка и семерых взрослых в ДНР
Боевики убили 10-летнего ребенка и семерых взрослых в ДНР - РИА Новости Крым, 13.07.2026
Боевики убили 10-летнего ребенка и семерых взрослых в ДНР
10-летний ребенок и семеро взрослых погибли от атак украинских беспилотников по ДНР в понедельник. Еще 10 мирных жителей получили ранения. Об этом сообщил глава РИА Новости Крым, 13.07.2026
2026-07-13T22:30
2026-07-13T22:30
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл – РИА Новости Крым. 10-летний ребенок и семеро взрослых погибли от атак украинских беспилотников по ДНР в понедельник. Еще 10 мирных жителей получили ранения. Об этом сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.Кроме того, два водителя грузовиков убиты ударами беспилотников на автодороге Урзуф - Мангуш и в Горловке. Еще один мужчина погиб при ударе дрона по легковому авто в Горловке. Женщина стала жертвой удара по авто на трассе Дебальцево - Светлодарск.Еще десять мирных жителей получили ранения. Всем пострадавшим оказывается квалифицированная медицинская помощь, добавил Пушилин."Повреждено пять жилых домостроений, два объекта гражданской инфраструктуры, три грузовых и четыре легковых автомобиля, спецтехника в городских округах Горловка и Дебальцево, Володарском, Мангушском, Великоновоселковском, Волновахском и Шахтерском муниципальных округах", - уточнил он.Днем 13 июля Вооруженные силы Украины атаковали 10 муниципалитетов Луганской Народной Республики (ЛНР), в том числе ударили по рынку в Старобельске. Погибла 34-летняя женщина. Еще одной жертвой атаки дрона стал 50-летний мужчина. Кроме того, ранены 18-летняя девушка, 62-летний и 55-летний мужчины. В Лисичанске беспилотник атаковал легковую машину, ранена 39-летняя женщина.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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донецкая народная республика (днр), ситуация в донбассе: новости и комментарии, события в донбассе, атаки всу, происшествия, денис пушилин, новости, новости сво, новые регионы россии
Боевики убили 10-летнего ребенка и семерых взрослых в ДНР

В ДНР от ударов украинских беспилотников погибли восемь человек - Пушилин

22:30 13.07.2026
 
© Telegram Штаба теробороны ДНРПоследствия атаки ВСУ на ДНР. Архивное фото
Последствия атаки ВСУ на ДНР. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл – РИА Новости Крым. 10-летний ребенок и семеро взрослых погибли от атак украинских беспилотников по ДНР в понедельник. Еще 10 мирных жителей получили ранения. Об этом сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.
"В селе Федоровка Володарского муниципального округа при атаке на жилое домостроение погибла семья из четырех человек: ребенок - мальчик 2016 года рождения и три женщины 1990, 1967 и 1941 годов", - написал он в МАКС.
Кроме того, два водителя грузовиков убиты ударами беспилотников на автодороге Урзуф - Мангуш и в Горловке. Еще один мужчина погиб при ударе дрона по легковому авто в Горловке. Женщина стала жертвой удара по авто на трассе Дебальцево - Светлодарск.
Еще десять мирных жителей получили ранения. Всем пострадавшим оказывается квалифицированная медицинская помощь, добавил Пушилин.
"Повреждено пять жилых домостроений, два объекта гражданской инфраструктуры, три грузовых и четыре легковых автомобиля, спецтехника в городских округах Горловка и Дебальцево, Володарском, Мангушском, Великоновоселковском, Волновахском и Шахтерском муниципальных округах", - уточнил он.
Днем 13 июля Вооруженные силы Украины атаковали 10 муниципалитетов Луганской Народной Республики (ЛНР), в том числе ударили по рынку в Старобельске. Погибла 34-летняя женщина. Еще одной жертвой атаки дрона стал 50-летний мужчина. Кроме того, ранены 18-летняя девушка, 62-летний и 55-летний мужчины. В Лисичанске беспилотник атаковал легковую машину, ранена 39-летняя женщина.
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Донецкая Народная Республика (ДНР)Ситуация в Донбассе: новости и комментарииСобытия в ДонбассеАтаки ВСУПроисшествияДенис ПушилинНовостиНовости СВОНовые регионы России
 
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