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Боевики убили 10-летнего ребенка и семерых взрослых в ДНР

Боевики убили 10-летнего ребенка и семерых взрослых в ДНР - РИА Новости Крым, 13.07.2026

Боевики убили 10-летнего ребенка и семерых взрослых в ДНР

10-летний ребенок и семеро взрослых погибли от атак украинских беспилотников по ДНР в понедельник. Еще 10 мирных жителей получили ранения. Об этом сообщил глава РИА Новости Крым, 13.07.2026

2026-07-13T22:30

2026-07-13T22:30

2026-07-13T22:30

донецкая народная республика (днр)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл – РИА Новости Крым. 10-летний ребенок и семеро взрослых погибли от атак украинских беспилотников по ДНР в понедельник. Еще 10 мирных жителей получили ранения. Об этом сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.Кроме того, два водителя грузовиков убиты ударами беспилотников на автодороге Урзуф - Мангуш и в Горловке. Еще один мужчина погиб при ударе дрона по легковому авто в Горловке. Женщина стала жертвой удара по авто на трассе Дебальцево - Светлодарск.Еще десять мирных жителей получили ранения. Всем пострадавшим оказывается квалифицированная медицинская помощь, добавил Пушилин."Повреждено пять жилых домостроений, два объекта гражданской инфраструктуры, три грузовых и четыре легковых автомобиля, спецтехника в городских округах Горловка и Дебальцево, Володарском, Мангушском, Великоновоселковском, Волновахском и Шахтерском муниципальных округах", - уточнил он.Днем 13 июля Вооруженные силы Украины атаковали 10 муниципалитетов Луганской Народной Республики (ЛНР), в том числе ударили по рынку в Старобельске. Погибла 34-летняя женщина. Еще одной жертвой атаки дрона стал 50-летний мужчина. Кроме того, ранены 18-летняя девушка, 62-летний и 55-летний мужчины. В Лисичанске беспилотник атаковал легковую машину, ранена 39-летняя женщина.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

донецкая народная республика (днр)

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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