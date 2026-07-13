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Беспрецедентную серию терактов Киева в России сорвали сотрудники ФСБ - РИА Новости Крым, 13.07.2026
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Беспрецедентную серию терактов Киева в России сорвали сотрудники ФСБ
Беспрецедентную серию терактов Киева в России сорвали сотрудники ФСБ - РИА Новости Крым, 13.07.2026
Беспрецедентную серию терактов Киева в России сорвали сотрудники ФСБ
ФСБ России предотвратила серию беспрецедентных по масштабу и степени угрозы терактов, организованную украинскими спецслужбами в отношении военной... РИА Новости Крым, 13.07.2026
2026-07-13T08:55
2026-07-13T09:05
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
теракт
беспилотник (бпла, дрон)
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл – РИА Новости Крым. ФСБ России предотвратила серию беспрецедентных по масштабу и степени угрозы терактов, организованную украинскими спецслужбами в отношении военной инфраструктуры, предприятии ВПК и против военнослужащих Минобороны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на центр общественных связей ФСБ.По данным ведомства, была получена упреждающая информация о заброске спецслужбами Украины на территорию Брянской области в контейнерах на БПЛА самолетного типа и аэростатах FPV-дронов, снаряженных боевыми частями и мобильными наземными станциями управления. Противник планировал использовать эти беспилотники для совершения масштабных террористических актов на военных аэродромах в Амурской и Челябинской областях. В результате проведения оперативно-боевых мероприятий задержаны исполнители и пособники террористических актов. Также изъяты две мобильные наземные станции управлениями дронами по каналам спутниковой, сотовой, Wi-Fi и радиосвязи. Станции оснащены устройствами самоуничтожения, содержащими по 250 граммов взрывчатого вещества. Кроме того, изъяты средства связи, используемые для общения с украинскими кураторами. Все оборудование перевозилось агентурой противника вглубь территории РФ на легковых автомобилях с прицепами, оборудованными двойным дном, гружеными бытовой техникой. Груз был доставлен непосредственно к аэродромам "Украинка" (Амурская область) и "Шагол" (Челябинская область). Там в арендованных гаражах осуществлялась сборка дронов и подготовка их к применению. Как подчеркнули в ФСБ каждое противоправное действие находилось под плотным оперативным контролем российских спецслужб и документировалось.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ФСБ сорвала теракт на военном аэродроме "Ростов-Центральный" СБУ планировала ударом дрона убить офицера МинобороныФСБ сорвала серию масштабных терактов в России
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фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), теракт, беспилотник (бпла, дрон), новости, министерство обороны рф, россия, украина
Беспрецедентную серию терактов Киева в России сорвали сотрудники ФСБ

ФСБ предотвратила серию масштабных и беспрецедентных терактов против военных объектов

08:55 13.07.2026 (обновлено: 09:05 13.07.2026)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСпецназ ФСБ
Спецназ ФСБ - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл – РИА Новости Крым. ФСБ России предотвратила серию беспрецедентных по масштабу и степени угрозы терактов, организованную украинскими спецслужбами в отношении военной инфраструктуры, предприятии ВПК и против военнослужащих Минобороны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на центр общественных связей ФСБ.
"Сорвана попытка проведения спецслужбами Украины при непосредственном участии западных кураторов беспрецедентной по масштабу и степени угрозы серии диверсионно-террористических актов с использованием БПЛА на объектах военной инфраструктуры, одного из ведущих предприятий военно-промышленного комплекса, а также в отношении военнослужащих Минобороны России", – говорится в сообщении.
По данным ведомства, была получена упреждающая информация о заброске спецслужбами Украины на территорию Брянской области в контейнерах на БПЛА самолетного типа и аэростатах FPV-дронов, снаряженных боевыми частями и мобильными наземными станциями управления. Противник планировал использовать эти беспилотники для совершения масштабных террористических актов на военных аэродромах в Амурской и Челябинской областях.
В результате проведения оперативно-боевых мероприятий задержаны исполнители и пособники террористических актов.
"Изъяты 24 FPV-дрона, оснащенные устойчивыми к средствам радиоэлектронной борьбы нейросетевыми модулями управления, британского, американского, канадского и шведского производства, снаряженные боевыми частями с массой заряда взрывчатого вещества свыше 1 кг", – указали в ФСБ.
Также изъяты две мобильные наземные станции управлениями дронами по каналам спутниковой, сотовой, Wi-Fi и радиосвязи. Станции оснащены устройствами самоуничтожения, содержащими по 250 граммов взрывчатого вещества. Кроме того, изъяты средства связи, используемые для общения с украинскими кураторами.
Все оборудование перевозилось агентурой противника вглубь территории РФ на легковых автомобилях с прицепами, оборудованными двойным дном, гружеными бытовой техникой. Груз был доставлен непосредственно к аэродромам "Украинка" (Амурская область) и "Шагол" (Челябинская область). Там в арендованных гаражах осуществлялась сборка дронов и подготовка их к применению.
Как подчеркнули в ФСБ каждое противоправное действие находилось под плотным оперативным контролем российских спецслужб и документировалось.
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ФСБ сорвала серию масштабных терактов в России
 
ФСБ РФ (Федеральная служба безопасности Российской Федерации)ТерактБеспилотник (БПЛА, дрон)НовостиМинистерство обороны РФРоссияУкраина
 
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