https://crimea.ria.ru/20260713/bespretsedentnuyu-seriyu-teraktov-kieva-v-rossii-sorvali-sotrudniki-fsb-1157581997.html

Беспрецедентную серию терактов Киева в России сорвали сотрудники ФСБ

Беспрецедентную серию терактов Киева в России сорвали сотрудники ФСБ - РИА Новости Крым, 13.07.2026

Беспрецедентную серию терактов Киева в России сорвали сотрудники ФСБ

ФСБ России предотвратила серию беспрецедентных по масштабу и степени угрозы терактов, организованную украинскими спецслужбами в отношении военной... РИА Новости Крым, 13.07.2026

2026-07-13T08:55

2026-07-13T08:55

2026-07-13T09:05

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

теракт

беспилотник (бпла, дрон)

новости

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россия

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл – РИА Новости Крым. ФСБ России предотвратила серию беспрецедентных по масштабу и степени угрозы терактов, организованную украинскими спецслужбами в отношении военной инфраструктуры, предприятии ВПК и против военнослужащих Минобороны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на центр общественных связей ФСБ.По данным ведомства, была получена упреждающая информация о заброске спецслужбами Украины на территорию Брянской области в контейнерах на БПЛА самолетного типа и аэростатах FPV-дронов, снаряженных боевыми частями и мобильными наземными станциями управления. Противник планировал использовать эти беспилотники для совершения масштабных террористических актов на военных аэродромах в Амурской и Челябинской областях. В результате проведения оперативно-боевых мероприятий задержаны исполнители и пособники террористических актов. Также изъяты две мобильные наземные станции управлениями дронами по каналам спутниковой, сотовой, Wi-Fi и радиосвязи. Станции оснащены устройствами самоуничтожения, содержащими по 250 граммов взрывчатого вещества. Кроме того, изъяты средства связи, используемые для общения с украинскими кураторами. Все оборудование перевозилось агентурой противника вглубь территории РФ на легковых автомобилях с прицепами, оборудованными двойным дном, гружеными бытовой техникой. Груз был доставлен непосредственно к аэродромам "Украинка" (Амурская область) и "Шагол" (Челябинская область). Там в арендованных гаражах осуществлялась сборка дронов и подготовка их к применению. Как подчеркнули в ФСБ каждое противоправное действие находилось под плотным оперативным контролем российских спецслужб и документировалось.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ФСБ сорвала теракт на военном аэродроме "Ростов-Центральный" СБУ планировала ударом дрона убить офицера МинобороныФСБ сорвала серию масштабных терактов в России

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), теракт, беспилотник (бпла, дрон), новости, министерство обороны рф, россия, украина