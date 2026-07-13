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Банк России выпустит серебряную монету в честь Ахмата Кадырова - РИА Новости Крым, 13.07.2026
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Банк России выпустит серебряную монету в честь Ахмата Кадырова
Банк России выпустит серебряную монету в честь Ахмата Кадырова - РИА Новости Крым, 13.07.2026
Банк России выпустит серебряную монету в честь Ахмата Кадырова
Банк России выпустит в обращение памятную серебряную монету номиналом 2 рубля в честь 75-летия первого президента Чечни Ахмата Кадырова, сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 13.07.2026
2026-07-13T14:49
2026-07-13T14:49
банк россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл – РИА Новости Крым. Банк России выпустит в обращение памятную серебряную монету номиналом 2 рубля в честь 75-летия первого президента Чечни Ахмата Кадырова, сообщает пресс-служба регулятора.Серебряная монета номиналом 2 рубля имеет массу драгоценного металла 15,55 грамма.Монета имеет форму круга диаметром 33 мм. С лицевой и оборотной сторон монеты по окружности имеется выступающий кант.На лицевой стороне монеты расположено рельефное изображение Государственного герба РФ, на оборотной стороне – рельефные изображения портрета Ахмата Кадырова и города Грозного на фоне выполненного в технике лазерного матирования изображения Кавказских гор.Тираж монеты – 3000 штук.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В России ввели в обращение обновленную 100-рублевую банкнотуВ России выпускают памятную серебряную монету "Орден Славы"Банк России выпускает инвестиционные монеты "Георгий Победоносец"
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4.7
96
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Банк России выпустит серебряную монету в честь Ахмата Кадырова

ЦБ выпустит памятную серебряную монету в честь первого президента Чечни Ахмата Кадырова

14:49 13.07.2026
 
© Банк РоссииБанк России выпустит серебряную монету в честь Ахмата Кадырова
Банк России выпустит серебряную монету в честь Ахмата Кадырова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл – РИА Новости Крым. Банк России выпустит в обращение памятную серебряную монету номиналом 2 рубля в честь 75-летия первого президента Чечни Ахмата Кадырова, сообщает пресс-служба регулятора.
"Банк России 14 июля 2026 года выпускает в обращение памятную серебряную монету номиналом 2 рубля "Первый Президент Чеченской Республики Ахмат-Хаджи Абдулхамидович Кадыров, к 75-летию со дня рождения" серии "Выдающиеся личности России", - говорится в сообщении.
Серебряная монета номиналом 2 рубля имеет массу драгоценного металла 15,55 грамма.
Монета имеет форму круга диаметром 33 мм. С лицевой и оборотной сторон монеты по окружности имеется выступающий кант.
На лицевой стороне монеты расположено рельефное изображение Государственного герба РФ, на оборотной стороне – рельефные изображения портрета Ахмата Кадырова и города Грозного на фоне выполненного в технике лазерного матирования изображения Кавказских гор.
Тираж монеты – 3000 штук.
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Банк РоссииПамятные монетыНовостиДеньгиАхмат КадыровНовости
 
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