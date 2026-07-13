https://crimea.ria.ru/20260713/bank-rossii-vypustit-serebryanuyu-monetu-v-chest-akhmata-kadyrova-1157593535.html

Банк России выпустит серебряную монету в честь Ахмата Кадырова

Банк России выпустит серебряную монету в честь Ахмата Кадырова - РИА Новости Крым, 13.07.2026

Банк России выпустит серебряную монету в честь Ахмата Кадырова

Банк России выпустит в обращение памятную серебряную монету номиналом 2 рубля в честь 75-летия первого президента Чечни Ахмата Кадырова, сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 13.07.2026

2026-07-13T14:49

2026-07-13T14:49

2026-07-13T14:49

банк россии

памятные монеты

новости

деньги

ахмат кадыров

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл – РИА Новости Крым. Банк России выпустит в обращение памятную серебряную монету номиналом 2 рубля в честь 75-летия первого президента Чечни Ахмата Кадырова, сообщает пресс-служба регулятора.Серебряная монета номиналом 2 рубля имеет массу драгоценного металла 15,55 грамма.Монета имеет форму круга диаметром 33 мм. С лицевой и оборотной сторон монеты по окружности имеется выступающий кант.На лицевой стороне монеты расположено рельефное изображение Государственного герба РФ, на оборотной стороне – рельефные изображения портрета Ахмата Кадырова и города Грозного на фоне выполненного в технике лазерного матирования изображения Кавказских гор.Тираж монеты – 3000 штук.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В России ввели в обращение обновленную 100-рублевую банкнотуВ России выпускают памятную серебряную монету "Орден Славы"Банк России выпускает инвестиционные монеты "Георгий Победоносец"

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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