https://crimea.ria.ru/20260713/bank-rossii-vypustit-serebryanuyu-monetu-v-chest-akhmata-kadyrova-1157593535.html
Банк России выпустит серебряную монету в честь Ахмата Кадырова
Банк России выпустит серебряную монету в честь Ахмата Кадырова - РИА Новости Крым, 13.07.2026
Банк России выпустит серебряную монету в честь Ахмата Кадырова
Банк России выпустит в обращение памятную серебряную монету номиналом 2 рубля в честь 75-летия первого президента Чечни Ахмата Кадырова, сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 13.07.2026
2026-07-13T14:49
2026-07-13T14:49
2026-07-13T14:49
банк россии
памятные монеты
новости
деньги
ахмат кадыров
новости
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/07/0d/1157593419_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_b297a247d38ff3b952170f33c3cc985d.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл – РИА Новости Крым. Банк России выпустит в обращение памятную серебряную монету номиналом 2 рубля в честь 75-летия первого президента Чечни Ахмата Кадырова, сообщает пресс-служба регулятора.Серебряная монета номиналом 2 рубля имеет массу драгоценного металла 15,55 грамма.Монета имеет форму круга диаметром 33 мм. С лицевой и оборотной сторон монеты по окружности имеется выступающий кант.На лицевой стороне монеты расположено рельефное изображение Государственного герба РФ, на оборотной стороне – рельефные изображения портрета Ахмата Кадырова и города Грозного на фоне выполненного в технике лазерного матирования изображения Кавказских гор.Тираж монеты – 3000 штук.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В России ввели в обращение обновленную 100-рублевую банкнотуВ России выпускают памятную серебряную монету "Орден Славы"Банк России выпускает инвестиционные монеты "Георгий Победоносец"
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/07/0d/1157593419_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_c8dd3323282a56796654bbb2a247f841.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
банк россии, памятные монеты, новости, деньги, ахмат кадыров, новости
Банк России выпустит серебряную монету в честь Ахмата Кадырова
ЦБ выпустит памятную серебряную монету в честь первого президента Чечни Ахмата Кадырова
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл – РИА Новости Крым. Банк России выпустит в обращение памятную серебряную монету номиналом 2 рубля в честь 75-летия первого президента Чечни Ахмата Кадырова, сообщает пресс-служба регулятора.
"Банк России 14 июля 2026 года выпускает в обращение памятную серебряную монету номиналом 2 рубля "Первый Президент Чеченской Республики Ахмат-Хаджи Абдулхамидович Кадыров, к 75-летию со дня рождения" серии "Выдающиеся личности России", - говорится в сообщении.
Серебряная монета номиналом 2 рубля имеет массу драгоценного металла 15,55 грамма.
Монета имеет форму круга диаметром 33 мм. С лицевой и оборотной сторон монеты по окружности имеется выступающий кант.
На лицевой стороне монеты расположено рельефное изображение Государственного герба РФ, на оборотной стороне – рельефные изображения портрета Ахмата Кадырова и города Грозного на фоне выполненного в технике лазерного матирования изображения Кавказских гор.
Тираж монеты – 3000 штук.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: