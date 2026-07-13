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Балаклавскую бухту днем будут открывать для туристических катеров - РИА Новости Крым, 13.07.2026
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Балаклавскую бухту днем будут открывать для туристических катеров
Балаклавскую бухту днем будут открывать для туристических катеров - РИА Новости Крым, 13.07.2026
Балаклавскую бухту днем будут открывать для туристических катеров
Власти Севастополя скорректировали график перекрытия Балаклавской бухты. Теперь она будет открыта для гражданских судов в течение дня. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 13.07.2026
2026-07-13T19:14
2026-07-13T19:19
балаклава
безопасность республики крым и севастополя
севастополь
михаил развожаев
новости севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл – РИА Новости Крым. Власти Севастополя скорректировали график перекрытия Балаклавской бухты. Теперь она будет открыта для гражданских судов в течение дня. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.По его информации, такое решение позволит владельцам яликов и катеров продолжать работу в течение дня, не жертвуя при этом безопасностью города в темное время суток.Он напомнил, что установку боносетевых заграждений утвердили на чрезвычайном заседании Заксобрания еще в 2024 году. Эти барьеры защищают бухту от морских дронов и диверсантов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Развожаев озвучил Матвиенко планы по развитию СевастополяБалаклава будущего: что построят у моря на месте бывших промзонРазвожаев рассказал о будущем пляжа "Лягушатник" в Балаклаве
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балаклава, безопасность республики крым и севастополя, севастополь, михаил развожаев, новости севастополя
Балаклавскую бухту днем будут открывать для туристических катеров

Балаклавскую бухту будут открывать на день для гражданских судов - Развожаев

19:14 13.07.2026 (обновлено: 19:19 13.07.2026)
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкГорода России. Балаклава
Города России. Балаклава - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл – РИА Новости Крым. Власти Севастополя скорректировали график перекрытия Балаклавской бухты. Теперь она будет открыта для гражданских судов в течение дня. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

"Вместе с военными по моему поручению проработали вопрос и скорректировали график перекрытия бухты. Бухта будет закрыта для гражданских судов вечером и ночью. В дневное время проход будет открыт. Бухта также будет оперативно перекрываться в любое время суток при сигнале "Морская опасность", – рассказал губернатор.

По его информации, такое решение позволит владельцам яликов и катеров продолжать работу в течение дня, не жертвуя при этом безопасностью города в темное время суток.
Он напомнил, что установку боносетевых заграждений утвердили на чрезвычайном заседании Заксобрания еще в 2024 году. Эти барьеры защищают бухту от морских дронов и диверсантов.
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БалаклаваБезопасность Республики Крым и СевастополяСевастопольМихаил РазвожаевНовости Севастополя
 
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