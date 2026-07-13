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Балаклавскую бухту днем будут открывать для туристических катеров
Балаклавскую бухту днем будут открывать для туристических катеров - РИА Новости Крым, 13.07.2026
Балаклавскую бухту днем будут открывать для туристических катеров
Власти Севастополя скорректировали график перекрытия Балаклавской бухты. Теперь она будет открыта для гражданских судов в течение дня. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 13.07.2026
2026-07-13T19:14
2026-07-13T19:14
2026-07-13T19:19
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл – РИА Новости Крым. Власти Севастополя скорректировали график перекрытия Балаклавской бухты. Теперь она будет открыта для гражданских судов в течение дня. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.По его информации, такое решение позволит владельцам яликов и катеров продолжать работу в течение дня, не жертвуя при этом безопасностью города в темное время суток.Он напомнил, что установку боносетевых заграждений утвердили на чрезвычайном заседании Заксобрания еще в 2024 году. Эти барьеры защищают бухту от морских дронов и диверсантов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Развожаев озвучил Матвиенко планы по развитию СевастополяБалаклава будущего: что построят у моря на месте бывших промзонРазвожаев рассказал о будущем пляжа "Лягушатник" в Балаклаве
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балаклава, безопасность республики крым и севастополя, севастополь, михаил развожаев, новости севастополя
Балаклавскую бухту днем будут открывать для туристических катеров
Балаклавскую бухту будут открывать на день для гражданских судов - Развожаев
19:14 13.07.2026 (обновлено: 19:19 13.07.2026)