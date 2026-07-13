https://crimea.ria.ru/20260713/balaklavskuyu-bukhtu-budut-otkryvat-dlya-turisticheskikh-katerov-1157605512.html

Балаклавскую бухту днем будут открывать для туристических катеров

Балаклавскую бухту днем будут открывать для туристических катеров - РИА Новости Крым, 13.07.2026

Балаклавскую бухту днем будут открывать для туристических катеров

Власти Севастополя скорректировали график перекрытия Балаклавской бухты. Теперь она будет открыта для гражданских судов в течение дня. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 13.07.2026

2026-07-13T19:14

2026-07-13T19:14

2026-07-13T19:19

балаклава

безопасность республики крым и севастополя

севастополь

михаил развожаев

новости севастополя

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл – РИА Новости Крым. Власти Севастополя скорректировали график перекрытия Балаклавской бухты. Теперь она будет открыта для гражданских судов в течение дня. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.По его информации, такое решение позволит владельцам яликов и катеров продолжать работу в течение дня, не жертвуя при этом безопасностью города в темное время суток.Он напомнил, что установку боносетевых заграждений утвердили на чрезвычайном заседании Заксобрания еще в 2024 году. Эти барьеры защищают бухту от морских дронов и диверсантов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Развожаев озвучил Матвиенко планы по развитию СевастополяБалаклава будущего: что построят у моря на месте бывших промзонРазвожаев рассказал о будущем пляжа "Лягушатник" в Балаклаве

балаклава

севастополь

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

балаклава, безопасность республики крым и севастополя, севастополь, михаил развожаев, новости севастополя