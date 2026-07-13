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Армия России поразила два сухогруза в порту Одесской области - РИА Новости Крым, 13.07.2026
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Армия России поразила два сухогруза в порту Одесской области
Армия России поразила два сухогруза в порту Одесской области - РИА Новости Крым, 13.07.2026
Армия России поразила два сухогруза в порту Одесской области
Российские военные в понедельник ударными дронами поразили два сухогруза в порту Одесской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 13.07.2026
2026-07-13T16:59
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл – РИА Новости Крым. Российские военные в понедельник ударными дронами поразили два сухогруза в порту Одесской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.В военном ведомстве добавили, что в течение дня Вооруженные Силы Российской Федерации продолжили наносить удары по портам Украины и судам, задействованным в интересах ВСУ.Утром в понедельник, в Минобороны РФ сообщили, что в Одесской области в результате ударов по портовой инфраструктуре поражены резервуары с горючим, склады, четыре судна и плавучий док.В воскресенье российское военное ведомство также сообщило о нанесении групповых ударов высокоточным оружием по портовой инфраструктуре в Одессе и Черноморске Одесской области, используемой для разгрузки и хранения грузов военного назначения. Были поражены морские суда и паром, осуществляющие доставку этих грузов в порты Украины.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Мощный групповой удар по Украине - что пораженоАрмия РФ меняет тактику ведения СВО – эксперт об ударе по заводу Samsung в КиевеГрупповой удар возмездия нанесен по военным объектам в Киеве
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министерство обороны рф, одесса, одесская область, новости сво, украина, удары по украине, потери всу , вооруженные силы россии
Армия России поразила два сухогруза в порту Одесской области

В порту Южный Одесской области армия России поразила два сухогруза

16:59 13.07.2026 (обновлено: 17:06 13.07.2026)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл – РИА Новости Крым. Российские военные в понедельник ударными дронами поразили два сухогруза в порту Одесской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"Ударными беспилотными летательными аппаратами поражены два сухогруза в порту "Южный" Одесской области", - говорится в сообщении.
В военном ведомстве добавили, что в течение дня Вооруженные Силы Российской Федерации продолжили наносить удары по портам Украины и судам, задействованным в интересах ВСУ.
Утром в понедельник, в Минобороны РФ сообщили, что в Одесской области в результате ударов по портовой инфраструктуре поражены резервуары с горючим, склады, четыре судна и плавучий док.
В воскресенье российское военное ведомство также сообщило о нанесении групповых ударов высокоточным оружием по портовой инфраструктуре в Одессе и Черноморске Одесской области, используемой для разгрузки и хранения грузов военного назначения. Были поражены морские суда и паром, осуществляющие доставку этих грузов в порты Украины.
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Министерство обороны РФОдессаОдесская областьНовости СВОУкраинаУдары по УкраинеПотери ВСУВооруженные силы России
 
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