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Армия России поразила два сухогруза в порту Одесской области

Армия России поразила два сухогруза в порту Одесской области - РИА Новости Крым, 13.07.2026

Армия России поразила два сухогруза в порту Одесской области

Российские военные в понедельник ударными дронами поразили два сухогруза в порту Одесской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 13.07.2026

2026-07-13T16:59

2026-07-13T16:59

2026-07-13T17:06

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл – РИА Новости Крым. Российские военные в понедельник ударными дронами поразили два сухогруза в порту Одесской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.В военном ведомстве добавили, что в течение дня Вооруженные Силы Российской Федерации продолжили наносить удары по портам Украины и судам, задействованным в интересах ВСУ.Утром в понедельник, в Минобороны РФ сообщили, что в Одесской области в результате ударов по портовой инфраструктуре поражены резервуары с горючим, склады, четыре судна и плавучий док.В воскресенье российское военное ведомство также сообщило о нанесении групповых ударов высокоточным оружием по портовой инфраструктуре в Одессе и Черноморске Одесской области, используемой для разгрузки и хранения грузов военного назначения. Были поражены морские суда и паром, осуществляющие доставку этих грузов в порты Украины.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Мощный групповой удар по Украине - что пораженоАрмия РФ меняет тактику ведения СВО – эксперт об ударе по заводу Samsung в КиевеГрупповой удар возмездия нанесен по военным объектам в Киеве

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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