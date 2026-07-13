https://crimea.ria.ru/20260713/Geniy-rayskogo-mesta-ko-dnyu-rozhdeniya-Mikhaila-Pugovkina-1114828080.html

Гений "райского места": ко дню рождения Михаила Пуговкина

Гений "райского места": ко дню рождения Михаила Пуговкина - РИА Новости Крым, 13.07.2026

Гений "райского места": ко дню рождения Михаила Пуговкина

"Знаешь, я больше не выйду из кина! Знаешь, я люблю киноактера Пуговкина!" – слова из песни группы "Полтергейст" поначалу кажутся шутливыми. Заявленный в... РИА Новости Крым, 13.07.2026

2026-07-13T06:48

2026-07-13T06:48

2026-07-13T06:48

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл – РИА Новости Крым. "Знаешь, я больше не выйду из кина! Знаешь, я люблю киноактера Пуговкина!" – слова из песни группы "Полтергейст" поначалу кажутся шутливыми. Заявленный в композиции незатейливый сюжет тем не менее цепляет: девушка влюбляется в экранного Пуговкина, да так, что киномир, создаваемый актером, становится ей ближе и дороже окружающего. Удивительно? Отнюдь. Удивляет как раз другое: как в век симуляций и симулякров не влюбиться в веселого живого человека, каждое появление которого на экране – это настоящее чудо?!В день рождения светлого и веселого человека, выдающегося актера, "короля комедии" Михаила Пуговкина РИА Новости Крым предлагает вспомнить, каким он был и что связывало его с нашим солнечным полуостровом.Камера, мотор, Крым: пятерка ярких лент Ялтинской киностудии >>"Сказочная страна"Дебютировавший в кино в 1940 году Пуговкин решил уйти из театра и полностью посвятить себя кинематографу лишь в 1960-м. С 1958 по 1978 год он работал киноактером на студии "Мосфильм", с 1978 по 1991-й – на студии имени Горького. Много снимался в кинофильмах, гастролировал по стране с творческими встречами. Зрителю запомнились его работы в таких картинах, как "Свадьба в Малиновке", "Солдат Иван Бровкин", "Земля и люди", "Дело "Пестрых", "Девушка с гитарой", "Шельменко-денщик", "Финист – Ясный сокол", "Два капитана", "Новые приключения капитана Врунгеля", "Ах, водевиль, водевиль…", "Егорка", "Приказано взять живым", "Цирк приехал", "На златом крыльце сидели", "Визит к Минотавру", "Артистка из Грибова".Актер не раз снимался в Крыму. Так, ему хорошо запомнились съемки фильма Александра Птушко "Илья Муромец" в Ялте летом 1955 года. Как вспоминали старожилы, выстроенный на Чайной горке Киевский град стал достопримечательностью и местом паломничества горожан и гостей курорта. Местные мальчишки и девчонки охотно снимались в массовке. Игравший одну из главных ролей выдающийся советский актер Борис Андреев своим мощным низким голосом рекомендовал поклонникам, просившим автограф, обратиться с аналогичной просьбой к молодому исполнителю роли Разумея – Михаилу Пуговкину: "Вы пойдите к актеру, который играет Разумея. Не смотрите, что он молод. Поверьте, пройдет два-три года, и он развернется во всю ширь".Немалую роль в творческой жизни артиста сыграло знакомство с кинорежиссером, выдающимся отечественным комедиографом Леонидом Гайдаем. Исполненные в его лентах роли принесли актеру оглушительный успех. Некоторые из картин снимались в Крыму, как, например, "Иван Васильевич меняет профессию" и "Спортлото-82". Эпизод из первого фильма, в котором герой Пуговкина – режиссер Карп Якин – занят организацией кинопроцесса, снимали на набережной Ялты.В "Спортлото-82", съемки которого проходили в Алуште, Феодосии и Ялте, Пуговкин исполнил роль Сан Саныча Мурашко. Как вспоминал участвовавший в съемках актер Денис Кмит, поклонники не давали покоя Михаилу Ивановичу. "Некоторые даже хватали за грудки: "Пойдем выпьем!" Чтобы как-то от этого спастись, он в жару вынужден был ходить в темных очках, застегнутой наглухо куртке с поднятым воротником и шляпе. В Феодосии его схватил очередной пьяный персонаж, мне пришлось Пуговкина вызволять. Он тогда сказал: "Денис, если бы ты знал, как они меня… достали!" – рассказывал Кмит.Он же поведал историю о том, как Пуговкин однажды, заваривая чай, пролил на себя кипяток и получил сильный ожог. Съемки на несколько дней приостановили. "Михаил Иванович очень любил чай, пил его в любую погоду и везде ходил с термосом", – вспоминает актер.Сам Пуговкин, который не только снимался на полуострове, а также отдыхал и даже некоторое время жил тут, с теплом отзывался о Крыме. "В Крым, в Ялту, в море я влюблен с 1952 года, когда впервые увидел эти места на съемках "Адмирала Ушакова", а затем "Ильи Муромца". В моем воображении, в прошлом паренька из далеких Рамешек в Чухломе, Крым представлялся сказочной страной", – говорил артист."Волшебный воздух" ЯлтыС июля 1991 года Пуговкин стал постоянно проживать в Ялте."Наш великий артист Эраст Гарин сказал про Ялту: "Это райский уголок". С ним нельзя не согласиться, – вспоминал Михаил Иванович. – На Ялтинской киностудии я снялся в 26 кинофильмах. За это время, начиная с 1952 года, у меня было столько прекрасных встреч с режиссерами, актерами, зрителями. В основном эти встречи проходили на пляже дома отдыха "Актер". По приглашению Ялтинского общества "Знание" я постоянно встречался на творческих вечерах со зрителями в здравницах курорта. В 1992 году в январе мы с женой, Ириной Константиновной, организовали "Центр Михаила Пуговкина", проводили творческие встречи со зрителями с демонстрацией отечественных кинофильмов. Главное в Ялте – солнце, воздух и Черное море. В свободное время любимым моим занятием были пешеходные прогулки по паркам, аллеям, лестницам и набережной Ялты".Даже покинув Крым, артист с нескрываемым трепетом продолжал к нему относиться. "У меня в Крыму все было впервые: первый раз увидел море, впервые снимался у великих режиссеров и с великими актерами, впервые от Крымской обсерватории "получил планету" (1997 год), впервые получил звание "Почетный гражданин Ялты" (1996 год), "Почетный гражданин Крыма" (1998 год), почетное звание "Король кинокомедий" (1996 год). Впервые как солдат был награжден медалями "50 лет Победы в Великой Отечественной войне" и "50 лет освобождения Украины от немецких захватчиков" (1995 год). Впервые очень красиво и торжественно отмечали мое 75-летие в 1998 году в концерном зале "Юбилейный" (в Ялте – ред.), – вспоминал Пуговкин в книге мемуаров "Полвека с Крымом".Все о снятых на полуострове фильмах — в сюжете РИА Новости Крым >>Летом 2008 года актера не стало. За несколько лет до ухода из жизни он посетил любимый город в Крыму. А потом с предельной искренностью признался: "Я очень благодарен своей судьбе и своим друзьям, что на 84-м году своей жизни я еще раз побывал в родном Крыму, подышал его волшебным воздухом, погулял по райскому месту, которое называется Ялта".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым в истории: секреты, факты, фото, крым кинематографический, звезды и судьбы, михаил пуговкин, кино, культура, память