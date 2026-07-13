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40 литров бензина на авто: где заправиться в Севастополе во вторник

40 литров бензина на авто: где заправиться в Севастополе во вторник - РИА Новости Крым, 13.07.2026

40 литров бензина на авто: где заправиться в Севастополе во вторник

Во вторник, 14 июля, на четырех автозаправочных станциях Севастополя топливо будут отпускать при наличии QR-кода по 40 литров на одно транспортное средство. Об... РИА Новости Крым, 13.07.2026

2026-07-13T23:04

2026-07-13T23:04

2026-07-13T23:04

севастополь

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qr-коды на топливо в севастополе

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл – РИА Новости Крым. Во вторник, 14 июля, на четырех автозаправочных станциях Севастополя топливо будут отпускать при наличии QR-кода по 40 литров на одно транспортное средство. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.По его информации, на всех АЗС города во вторник в свободной продаже будет дизельное топливо NP, заправить можно будет по 40 литров на машину. Заправка в канистры любого вида топлива по-прежнему запрещена.Развожаев отметил, что воспользоваться QR-кодами водители смогут с 09:00 до 21:00."Если вы сегодня подавали заявку, но код не получили, то завтра ее подавать не надо — она уже в базе. И с каждым днем ваш шанс получить код увеличивается", – подчеркнул Развожаев.Ранее губернатор сообщал, что Севастополь перешел на новую систему выдачи QR-кодов на топливо.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Стоимость бензина – наиболее чувствительный вопрос для севастопольцевВ Севастополе разработают программу децентрализации энергоснабженияКрым в условиях ЧС: кто и как помогает людям

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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