https://crimea.ria.ru/20260713/39-chelovek-evakuirovali-vo-vladimire-posle-padeniya-bespilotnika-vsu-1157580444.html

39 человек эвакуировали во Владимире после падения беспилотника ВСУ

39 человек эвакуировали во Владимире после падения беспилотника ВСУ - РИА Новости Крым, 13.07.2026

39 человек эвакуировали во Владимире после падения беспилотника ВСУ

Во Владимире после падения беспилотника эвакуировали 39 жильцов многоквартирного дома. Об этом сообщил губернатор Владимирской области Александр Авдеев. РИА Новости Крым, 13.07.2026

2026-07-13T07:27

2026-07-13T07:27

2026-07-13T07:27

владимир

александр авдеев

атаки всу

новости сво

происшествия

эвакуация

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл - РИА Новости Крым. Во Владимире после падения беспилотника эвакуировали 39 жильцов многоквартирного дома. Об этом сообщил губернатор Владимирской области Александр Авдеев."Во Владимире в результате падения БПЛА повреждено остекление одной из квартир многоквартирного дома. В квартире людей не находилось. Погибших и пострадавших нет", - написал он в своем канале в МАКС.На месте падения частей БПЛА работают оперативные службы.Как сообщалось, в подмосковном поселке Истра три человека погибли при атаке украинских БПЛА. Еще пятеро получили ранения в ходе налета беспилотников на регион.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Таганрогском заливе атакованы четыре судна - погиб человекЖенщина погибла при атаке дрона ВСУ на авто в Белгородской областиАтаки на ЛНР: при тушении пожара повторным ударом ВСУ ранен сотрудник МЧС

владимир

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир, александр авдеев, атаки всу, новости сво, происшествия, эвакуация