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39 человек эвакуировали во Владимире после падения беспилотника ВСУ - РИА Новости Крым, 13.07.2026
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39 человек эвакуировали во Владимире после падения беспилотника ВСУ
39 человек эвакуировали во Владимире после падения беспилотника ВСУ - РИА Новости Крым, 13.07.2026
39 человек эвакуировали во Владимире после падения беспилотника ВСУ
Во Владимире после падения беспилотника эвакуировали 39 жильцов многоквартирного дома. Об этом сообщил губернатор Владимирской области Александр Авдеев. РИА Новости Крым, 13.07.2026
2026-07-13T07:27
2026-07-13T07:27
владимир
александр авдеев
атаки всу
новости сво
происшествия
эвакуация
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл - РИА Новости Крым. Во Владимире после падения беспилотника эвакуировали 39 жильцов многоквартирного дома. Об этом сообщил губернатор Владимирской области Александр Авдеев."Во Владимире в результате падения БПЛА повреждено остекление одной из квартир многоквартирного дома. В квартире людей не находилось. Погибших и пострадавших нет", - написал он в своем канале в МАКС.На месте падения частей БПЛА работают оперативные службы.Как сообщалось, в подмосковном поселке Истра три человека погибли при атаке украинских БПЛА. Еще пятеро получили ранения в ходе налета беспилотников на регион.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Таганрогском заливе атакованы четыре судна - погиб человекЖенщина погибла при атаке дрона ВСУ на авто в Белгородской областиАтаки на ЛНР: при тушении пожара повторным ударом ВСУ ранен сотрудник МЧС
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РИА Новости Крым
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96
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владимир, александр авдеев, атаки всу, новости сво, происшествия, эвакуация
39 человек эвакуировали во Владимире после падения беспилотника ВСУ

Во Владимире после падения беспилотника ВСУ эвакуировали 39 жильцов многоквартирного дома

07:27 13.07.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевОградительная лента
Оградительная лента - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл - РИА Новости Крым. Во Владимире после падения беспилотника эвакуировали 39 жильцов многоквартирного дома. Об этом сообщил губернатор Владимирской области Александр Авдеев.
"Во Владимире в результате падения БПЛА повреждено остекление одной из квартир многоквартирного дома. В квартире людей не находилось. Погибших и пострадавших нет", - написал он в своем канале в МАКС.
Авдеев уточнил, что были эвакуированы 39 человек, из них восемь детей. Часть эвакуированных разместили в ПВР, остальные временно устроились у родных и близких.
На месте падения частей БПЛА работают оперативные службы.
Как сообщалось, в подмосковном поселке Истра три человека погибли при атаке украинских БПЛА. Еще пятеро получили ранения в ходе налета беспилотников на регион.
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ВладимирАлександр АвдеевАтаки ВСУНовости СВОПроисшествияЭвакуация
 
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