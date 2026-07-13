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342 беспилотника сбиты над Крымом и другими регионами России - РИА Новости Крым, 13.07.2026
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342 беспилотника сбиты над Крымом и другими регионами России
342 беспилотника сбиты над Крымом и другими регионами России - РИА Новости Крым, 13.07.2026
342 беспилотника сбиты над Крымом и другими регионами России
Средства противовоздушной обороны в течение ночи уничтожили над российскими регионами и акваториями Черного и Азовского морей 342 украинских беспилотника. Об... РИА Новости Крым, 13.07.2026
2026-07-13T08:48
2026-07-13T08:48
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл – РИА Новости Крым. Средства противовоздушной обороны в течение ночи уничтожили над российскими регионами и акваториями Черного и Азовского морей 342 украинских беспилотника. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Как уточнили в ведомстве, БПЛА сбиты над территориями Волгоградской, Владимирской, Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым, Республики Адыгея и над акваториями Азовского и Черного морей.Мэр Москвы Сергей Собянин ранее сообщил, что с вечера воскресенья в сторону Московского региона летело более 350 вражеских беспилотников. Большая часть нейтрализована силами ПВО на дальних подступах. 50 БПЛА уничтожено на подлете к столице.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ атакуют энергетику Крыма - без света три города и два районаТри человека погибли в Подмосковье после атаки дронов ВСУ 39 человек эвакуировали во Владимире после падения беспилотника ВСУГрупповой удар нанесен по портовой инфраструктуре в Одесской области
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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новости сво, пво, беспилотник (бпла, дрон), атаки всу, атаки всу на крым, крым, новости крыма, министерство обороны рф
342 беспилотника сбиты над Крымом и другими регионами России

Над Крымом и другими регионами России за ночь уничтожены 342 украинских беспилотника

08:48 13.07.2026
 
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваРабота ПВО в Крыму
Работа ПВО в Крыму
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл – РИА Новости Крым. Средства противовоздушной обороны в течение ночи уничтожили над российскими регионами и акваториями Черного и Азовского морей 342 украинских беспилотника. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"В течение ночи, в период с 20.00 мск 12 июля до 8.00 мск 13 июля, дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 342 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа", - говорится в сообщении.
Как уточнили в ведомстве, БПЛА сбиты над территориями Волгоградской, Владимирской, Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым, Республики Адыгея и над акваториями Азовского и Черного морей.
Мэр Москвы Сергей Собянин ранее сообщил, что с вечера воскресенья в сторону Московского региона летело более 350 вражеских беспилотников. Большая часть нейтрализована силами ПВО на дальних подступах. 50 БПЛА уничтожено на подлете к столице.
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