https://crimea.ria.ru/20260713/342-bespilotnika-sbity-nad-krymom-i-drugimi-regionami-rossii-1157581781.html

342 беспилотника сбиты над Крымом и другими регионами России

342 беспилотника сбиты над Крымом и другими регионами России - РИА Новости Крым, 13.07.2026

342 беспилотника сбиты над Крымом и другими регионами России

Средства противовоздушной обороны в течение ночи уничтожили над российскими регионами и акваториями Черного и Азовского морей 342 украинских беспилотника. Об... РИА Новости Крым, 13.07.2026

2026-07-13T08:48

2026-07-13T08:48

2026-07-13T08:48

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл – РИА Новости Крым. Средства противовоздушной обороны в течение ночи уничтожили над российскими регионами и акваториями Черного и Азовского морей 342 украинских беспилотника. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Как уточнили в ведомстве, БПЛА сбиты над территориями Волгоградской, Владимирской, Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым, Республики Адыгея и над акваториями Азовского и Черного морей.Мэр Москвы Сергей Собянин ранее сообщил, что с вечера воскресенья в сторону Московского региона летело более 350 вражеских беспилотников. Большая часть нейтрализована силами ПВО на дальних подступах. 50 БПЛА уничтожено на подлете к столице.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ атакуют энергетику Крыма - без света три города и два районаТри человека погибли в Подмосковье после атаки дронов ВСУ 39 человек эвакуировали во Владимире после падения беспилотника ВСУГрупповой удар нанесен по портовой инфраструктуре в Одесской области

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, пво, беспилотник (бпла, дрон), атаки всу, атаки всу на крым, крым, новости крыма, министерство обороны рф