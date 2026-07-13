https://crimea.ria.ru/20260713/13-schastlivykh-mgnoveniy-mikhaila-pugovkina-1130018133.html

13 счастливых крымских мгновений Михаила Пуговкина

13 счастливых крымских мгновений Михаила Пуговкина - РИА Новости Крым, 13.07.2026

13 счастливых крымских мгновений Михаила Пуговкина

РИА Новости Крым, 13.07.2026

2026-07-13T12:46

2026-07-13T12:46

2026-07-13T12:46

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Старший сержант, лежавший в тбилисском госпитале, каждый врачебный обход встречал с тревогой. Видел, как хмурится врач, осматривая его ногу. Слышал страшные слова: "Начинается гангрена". С ним говорили о том, что ампутация необходима – он отказывался. Жизнь без ноги означала существование без будущего, без мечты, без всего, что ему было дорого. Старшему сержанту недавно исполнилось 18. Звали его Михаил Пуговкин.Тогда, наверное, звезды выстроились правильно. Или врачи решили попробовать какую-то более эффективную комбинацию лекарств. Или молодой организм встрепенулся и стал бороться. Ногу не отняли. Вылечили. И потом, годы и десятилетия подряд, люди в кинотеатрах смотрели на лихо отбивающего чечетку или пускающегося в пляску артиста.13 июля исполняется 103 года со дня рождения Михаила Пуговкина, который любил Крым, работал и жил здесь. Кстати, число 13 он считал своим счастливым. "Тринадцатые" дни всегда преподносили приятные сюрпризы, они стали днями рождения внука и правнука...РИА Новости Крым вспоминают о 13 "крымских" ролях народного артиста.От Пирожкова до ВрунгеляБывает так: увидел море – и пропал. И оно уже никогда не уходит из жизни, даже если приходится находиться вдалеке от него. Именно это и произошло с Михаилом Пуговкиным, когда в 1952 году он приехал в Ялту на съемки "Адмирала Ушакова".Роль досталась небольшая, но яркая. В хрониках крымского путешествия Екатерины II есть эпизод, когда императрица посещает корабль. И на приветствие государыни разбитной матрос Жаров отвечает: "От этакой матушки-царицы чего только не может статься!"В фильме лихой матрос носит фамилию Пирожков. В исполнении Пуговкина он стал бывалым воякой, который не тушуется перед начальством. Фильм заканчивается возвращением эскадры. Матросы сходят на берег, Пирожкова встречает жена с младенцем.ФактФамилия киношного матроса Пирожкова перекликается с важным эпизодом жизни Михаила Пуговкина. В своих воспоминаниях "Все это было бы смешно", он рассказывает, как во время войны его мать работала в пирожковом цехе. И после выпечки партии один пирожок прятала и уносила домой. Там из него... варили суп: в семье было 13 едоков."Однажды кто-то донес на маму, ее посадили в тюрьму и потом увезли куда-то в Вятку, – вспоминал актер. – Я никогда не писал и не пишу никаких просьб и жалоб, а за маму написал Сталину. Откуда у меня нашлись слова – не знаю, ведь в это время уже погибли мои два старших брата, отец еще воевал. Сам я был тяжело ранен и списан с фронта, а кому-то надо было кормить моих двоюродных братьев, сестер и старых тетушек... И, знаете, через неделю неожиданно приходит домой мама. Ей так и сказали: "Вас освобождаем по письму сына".Пуговкин-моряк был настолько убедителен, что его снова и снова приглашали в "морские" эпизоды и роли. Он играл матросов, боцманов, офицеров. Даже появление в кадре на несколько секунд для него было серьезной работой. И он основательно вникал в морской быт: учился драить палубу, различать оснастку корабля, подолгу беседовал с моряками. Ему часто дарили фуражки, тельняшки, кители, трубки.Главной морской ролью стал для него бравый морской волк в "Новых приключениях капитана Врунгеля". Пуговкин-Врунгель съемками наслаждался. Они проходили в Ялте, частью на воде, на плотах и катере. Запомнилось, как гример благодарила "капитана" за отращенную собственную бороду. Иначе замучилась бы после водных сцен наклеивать искусственную.СправкаПуговкин Михаил Иванович. Родился 13 июля 1923 года в селе Рамешки Чухломского уезда Костромской губернии. Перед войной семья переехала в Москву, Михаил стал осваивать профессию электромонтера, занимался в драмкружке. В 16 лет был приглашен вспомогательным актером в театр на Сретенке. Снялся в эпизодах фильмов "Яков Свердлов" и "Дело Артамоновых". Ушел на фронт добровольцем, прибавив себе год возраста. Служил разведчиком в 1147 стрелковом полку. Демобилизован после тяжелого ранения в августе 1942 года под Ворошиловградом. Закончил школу-студию при МХАТе. Актер театра и кино. Сыграл роли разного плана в более чем 120 фильмах и киножурналах.С 1991 года жил в Ялте, в 1999 вернулся в Москву, работал в собственном "Киноцентре Михаила Пуговкина". Регулярно приезжал в Ялту и Севастополь. Умер 25 июля 2008 года.В гостях у ялтинской сказкиЯлта была для Пуговкина сказочным местом не только потому, что здесь море и солнце. В этом городе снимались замечательные детские фильмы-сказки. А ему довелось делать нешуточную сказочную карьеру: от разбойничьего атамана до царя. Роль самодержца, например, досталась ему в киноистории "На златом крыльце сидели". "Поцарствовать" пришлось в фильмах "Огонь, вода и медные трубы", "Варвара-краса — длинная коса".Снимавший оба этих фильма великий режиссер Александр Роу постоянно пенял Пуговкину, что разбойники у него получаются лучше, чем цари. А тот смиренно оправдывался: мол, в жизни-то разбойников видел, а вот царя – ни одного!Большой советский сказочник: Александр Роу >>Роу "заразил" Михаила Пуговкина страстью к хорошему чаю. "Во время съемок всегда сооружали столик. Роу снимет несколько дублей, и крикнет помощнице: "Михаил Иванович хорошо сыграл. Ему кружку чая... И персонально, как премию, выдавали чай от Роу", – вспоминал Пуговкин.На Ай-Петри, во время съемок "Варвары-красы", Пуговкин продемонстрировал класс верховой езды молодым актерам. Умение осталось на всю жизнь после фильма "Кубанские казаки", где всех артистов заставили научиться ездить на лошади.В сказке "Золотые рога", про волшебного оленя, Пуговкину пришлось стать страшным атаманом Иродом. "Снимали и под Москвой, и в Ялте, – упоминал он эту работу. – Роль небольшая, проходная, но с песенкой"."Финист – Ясный Сокол", Пуговкин – воевода: бравый, и очень прямолинейный. Один из эпизодов снимался в бане. Построили ее из... картона, но "мылся" воевода настоящей горячей водой. А дело было в ноябре...Он же памятник!Кинорежиссер Якин из фильма "Иван Васильевич меняет профессию" – одна из самых ярких ролей Пуговкина. Одновременно самовлюбленный, нахальный, трусливый, но обаятельный "кинодеятель" с 2016 года обосновался в виде памятника на набережной Ялты. Именно в этой роли решено было увековечить память талантливого актера."Спортлото-82" стало настоящей народной комедией. Критики поругивали "надуманный сюжет", но все недостатки искупались замечательной актерской игрой. Пуговкин в роли жуликоватого Сан Саныча Мурашко, гоняющимся за выигрышным лотерейным билетом, был великолепен. Но съемки проходили трудно. Когда процесс застопорился в первый день, режиссер Леонид Гайдай перенес все запланированное на завтра.Из воспоминаний Михаила Пуговкина в книге "Все это было бы смешно": "Вернулись в гостиницу. Я всегда ездил в киноэкспедиции с литровым бидоном и с кипятильником. Все пили холодную воду, которую нам привозили на площадку, а я наливал кружку крепкого чая, выпивал, и был в порядке. Сидим, бидончик мой закипел. Я его выключил и опрокинул весь кипяток на себя. И целый месяц не мог работать. Меня лечили пеной из немецкого пульверизатора".Пуговкин просил его заменить, но Гайдай решил: пусть подождет вся группа. Почти через месяц "Мурашко" появился на съемочной площадке – забинтованный. И стал играть...Интересно– Эпизоды, где можно было бы заменить актера каскадером, Пуговкин стремился выполнять сам. Во время съемок "Ильи Муромца" его герой, мастеровой Разумей, должен был съехать по перилам дворца и упасть в бочку с водой. Этот трюк Пуговкин повторил несколько раз.– Сцену с отцом Федором, взобравшемся на скалу в "12 стульев", снимали на Кавказе, в Дарьялском ущелье. Несколько раз Пуговкин покорял 50-метровую скалу, а уже в Москве выяснилось, что кадры не дают ощущения высоты, их пришлось переснимать в павильоне.– Во всей кинокарьере Пуговкина была одна-единственная роль настоящего злодея: Сафрона Ложкина в "Деле пестрых". Уголовника, на котором "клейма ставить негде". После этого он отказывался от подобных ролей. Среди его героев были те, кто не в ладах с законом: спекулянт, изготовитель отмычек для воров, обманщик. Но в каждом зритель видел что-то хорошее, осознавал, что эти люди – не совсем пропащие.Песня для пограничниковПуговкину довелось сыграть в разных остросюжетных кинолентах. В том числе, снимавшихся в Крыму. Сам он считал одной из лучших работ старшину-пограничника в фильме "Приказано взять живым". Во время съемок эпизода дня рождения своего героя предложил режиссеру: "Давайте я песню спою!"Песню написали в считанные дни. И первым исполнил ее Михаил Иванович:"Нам редко приходится в праздничный часПечатать шаги на парадах.Ну что ж, обойдутся парады без нас,Зато на границе порядок..."Песня потом жила на эстраде и в погранвойсках уже отдельно от фильма...На Ялтинской киностудии снимали и фильм "Шестой". Действие происходит во время Гражданской войны, в небольшом городе орудуют банды. Там Пуговкин – рассудительный местный житель Мироныч. Он привозит в город шестого по счету начальника милиции: пятеро предыдущих убиты бандитами. И справиться с преступниками можно только при поддержке обычных людей. Один из них – Мироныч. Играть его, вспоминал актер, было интересно, роль оказалась "с психологией".В другом "милицейском" фильме – "Без особого риска", Михаилу Пуговкину предложили сыграть отца главного героя, инспектора уголовного розыска. Все события разворачиваются в Крыму, куда прибыл преступник-гастролер. Все силы брошены на его розыск – а между тем, милиционеры тоже живые люди, со своими семейными заботами...В 1992 году Михаила Пуговкина пригласили сняться в комедии "Выстрел в гробу". Сюжет незамысловатый, и... модный по тем временам. Трое уголовников, главари преступного мира, выходят на свободу, отбыв срок заключения. Изюминка в том, что все они имеют фотографическое сходство с тремя руководящими сотрудниками тюрьмы. Уголовники охотятся за тюремным начальством, правоохранители – за уголовниками. Тут и погони, и выстрелы, и переодевания в женскую одежду. В центре – Пуговкин, Моргунов и Вицин, каждый в двух ролях одновременно. Сам Михаил Иванович считал, что, несмотря на старания актеров, фильм "не получился".КстатиПуговкин о себе:– "Мое настроение поднимается, когда я хожу пешком. Я – "ходок". Не в том смысле, а хорошем. Люблю гулять по набережной, по парку..."– "Не деловой я человек. Хотя что мне квартирка – у меня целая малая планета, которую назвали моим именем крымские астрономы. Она находится между планетами Есенина и Чехова. Я счастлив быть в такой компании. Всех, кто будет мимо пролетать, милости прошу, сделайте посадку".– "В жизни я человек веселый, с чувством юмора. Я мажорный, но не нудный".Наталья ДремоваСамые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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авторы, михаил пуговкин, кино, культура, крым, искусство , крым в истории: секреты, факты, фото, ялта, история