https://crimea.ria.ru/20260712/vsu-udarili-po-tankeru-pri-zakhode-v-azovo-chernomorskiy-morskoy-kanal-1157563072.html

ВСУ ударили по танкеру при заходе в Азово-Черноморский морской канал

ВСУ ударили по танкеру при заходе в Азово-Черноморский морской канал - РИА Новости Крым, 12.07.2026

ВСУ ударили по танкеру при заходе в Азово-Черноморский морской канал

ВСУ в ночь на воскресенье, 12 июля, атаковали более чем 20 беспилотниками Ростовскую область, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь. РИА Новости Крым, 12.07.2026

2026-07-12T09:11

2026-07-12T09:11

2026-07-12T09:11

новости

ростовская область

таганрог

танкер

азовское море

черное море

происшествия

судоходство

юрий слюсарь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл – РИА Новости Крым. ВСУ в ночь на воскресенье, 12 июля, атаковали более чем 20 беспилотниками Ростовскую область, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.Атаке подверглись города Таганрог и Каменск-Шахтинский, четыре района – Азовский, Неклиновский, Тарасовский, Миллеровский и Таганрогский залив. Обломки БПЛА были обнаружены на трассе М4 "Дон" на 885 км по направлению на юг. Движение на данном участке было временно перекрыто, место происшествия взято под охрану, а поток автомобилей направлен через поселок Тарасовский – работали саперы. Пострадавших нет, подчеркнул глава региона. Позднее движение на участке трассы М4 "Дон" было полностью восстановлено, последствия падения обломков БПЛА ликвидированы. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20260712/349-ukrainskikh-dronov-likvidirovali-nochyu-nad-krymom-i-esche-15-regionami-rf-1157562637.html

ростовская область

таганрог

азовское море

черное море

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, ростовская область, таганрог, танкер, азовское море, черное море, происшествия, судоходство, юрий слюсарь, беспилотник (бпла, дрон)