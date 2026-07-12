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ВСУ ударили по танкеру при заходе в Азово-Черноморский морской канал
ВСУ ударили по танкеру при заходе в Азово-Черноморский морской канал - РИА Новости Крым, 12.07.2026
ВСУ ударили по танкеру при заходе в Азово-Черноморский морской канал
ВСУ в ночь на воскресенье, 12 июля, атаковали более чем 20 беспилотниками Ростовскую область, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь. РИА Новости Крым, 12.07.2026
2026-07-12T09:11
2026-07-12T09:11
2026-07-12T09:11
новости
ростовская область
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танкер
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судоходство
юрий слюсарь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл – РИА Новости Крым. ВСУ в ночь на воскресенье, 12 июля, атаковали более чем 20 беспилотниками Ростовскую область, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.Атаке подверглись города Таганрог и Каменск-Шахтинский, четыре района – Азовский, Неклиновский, Тарасовский, Миллеровский и Таганрогский залив. Обломки БПЛА были обнаружены на трассе М4 "Дон" на 885 км по направлению на юг. Движение на данном участке было временно перекрыто, место происшествия взято под охрану, а поток автомобилей направлен через поселок Тарасовский – работали саперы. Пострадавших нет, подчеркнул глава региона. Позднее движение на участке трассы М4 "Дон" было полностью восстановлено, последствия падения обломков БПЛА ликвидированы. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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ВСУ ударили по танкеру при заходе в Азово-Черноморский морской канал
Танкер горит после удара ВСУ по судну при заходе в Азово-Черноморский морской канал