https://crimea.ria.ru/20260712/vsu-udarili-po-reysovomu-avtobusu-stakhanovmoskva-est-postradavshie-1157577622.html

ВСУ ударили по рейсовому автобусу Стаханов–Москва: есть пострадавшие

ВСУ ударили по рейсовому автобусу Стаханов–Москва: есть пострадавшие - РИА Новости Крым, 12.07.2026

ВСУ ударили по рейсовому автобусу Стаханов–Москва: есть пострадавшие

ВСУ ударили по автобусу, который следовал из Стаханова в Москву, пострадали два человека. Об этом сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник. РИА Новости Крым, 12.07.2026

2026-07-12T22:00

2026-07-12T22:00

2026-07-12T22:00

луганская народная республика (лнр)

леонид пасечник

новости

атаки всу

обстрелы всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл - РИА Новости Крым. ВСУ ударили по автобусу, который следовал из Стаханова в Москву, пострадали два человека. Об этом сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.Остальные пассажиры эвакуированы в безопасные места, отметил глава региона. Сейчас на месте ЧП работают спецслужбы, враг продолжает попытки атак. "Враг пытается повторно атаковать автобус и прибывшие на место оперативные группы. Мобильные огневые группы отражают атаки", - добавил Пасечник.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20260711/ataka-vsu-na-passazhiirskie-avtobusy-v-zaporozhskoy-oblasti---chto-izvestno-1157554506.html

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

луганская народная республика (лнр), леонид пасечник, новости, атаки всу, обстрелы всу