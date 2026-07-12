ВСУ ударили по рейсовому автобусу Стаханов–Москва: есть пострадавшие
Две женщины ранены при атаке ВСУ по рейсовому автобусу Стаханов–Москва
© Telegram-канал главы ЛНР Леонида Пасечника ВСУ атаковали рейсовый автобус "Стаханов – Москва" в ЛНР
© Telegram-канал главы ЛНР Леонида Пасечника
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл - РИА Новости Крым. ВСУ ударили по автобусу, который следовал из Стаханова в Москву, пострадали два человека. Об этом сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.
"В Лутугинском муниципальном округе ВФУ атаковали рейсовый автобус Стаханов – Москва, который следовал в столицу страны. Всего в автобусе находились 13 пассажиров и 2 водителя. Предварительно известно о двух пострадавших женщинах, они оперативно направлены в лечебные учреждения. Информация о раненых уточняется", - говорится в сообщении.
© Telegram-канал главы ЛНР Леонида Пасечника ВСУ атаковали рейсовый автобус "Стаханов – Москва" в ЛНР
© Telegram-канал главы ЛНР Леонида Пасечника
ВСУ атаковали рейсовый автобус "Стаханов – Москва" в ЛНР
Остальные пассажиры эвакуированы в безопасные места, отметил глава региона. Сейчас на месте ЧП работают спецслужбы, враг продолжает попытки атак.
"Враг пытается повторно атаковать автобус и прибывшие на место оперативные группы. Мобильные огневые группы отражают атаки", - добавил Пасечник.