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ВСУ ударили по рейсовому автобусу Стаханов–Москва: есть пострадавшие - РИА Новости Крым, 12.07.2026
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ВСУ ударили по рейсовому автобусу Стаханов–Москва: есть пострадавшие
ВСУ ударили по рейсовому автобусу Стаханов–Москва: есть пострадавшие - РИА Новости Крым, 12.07.2026
ВСУ ударили по рейсовому автобусу Стаханов–Москва: есть пострадавшие
ВСУ ударили по автобусу, который следовал из Стаханова в Москву, пострадали два человека. Об этом сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник. РИА Новости Крым, 12.07.2026
2026-07-12T22:00
2026-07-12T22:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл - РИА Новости Крым. ВСУ ударили по автобусу, который следовал из Стаханова в Москву, пострадали два человека. Об этом сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.Остальные пассажиры эвакуированы в безопасные места, отметил глава региона. Сейчас на месте ЧП работают спецслужбы, враг продолжает попытки атак. "Враг пытается повторно атаковать автобус и прибывшие на место оперативные группы. Мобильные огневые группы отражают атаки", - добавил Пасечник.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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луганская народная республика (лнр), леонид пасечник, новости, атаки всу, обстрелы всу
ВСУ ударили по рейсовому автобусу Стаханов–Москва: есть пострадавшие

Две женщины ранены при атаке ВСУ по рейсовому автобусу Стаханов–Москва

22:00 12.07.2026
 
© Telegram-канал главы ЛНР Леонида Пасечника ВСУ атаковали рейсовый автобус "Стаханов – Москва" в ЛНР
 ВСУ атаковали рейсовый автобус Стаханов – Москва в ЛНР
© Telegram-канал главы ЛНР Леонида Пасечника
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл - РИА Новости Крым. ВСУ ударили по автобусу, который следовал из Стаханова в Москву, пострадали два человека. Об этом сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.
"В Лутугинском муниципальном округе ВФУ атаковали рейсовый автобус Стаханов – Москва, который следовал в столицу страны. Всего в автобусе находились 13 пассажиров и 2 водителя. Предварительно известно о двух пострадавших женщинах, они оперативно направлены в лечебные учреждения. Информация о раненых уточняется", - говорится в сообщении.
© Telegram-канал главы ЛНР Леонида Пасечника ВСУ атаковали рейсовый автобус "Стаханов – Москва" в ЛНР
 ВСУ атаковали рейсовый автобус Стаханов – Москва в ЛНР
© Telegram-канал главы ЛНР Леонида Пасечника
ВСУ атаковали рейсовый автобус "Стаханов – Москва" в ЛНР
Остальные пассажиры эвакуированы в безопасные места, отметил глава региона. Сейчас на месте ЧП работают спецслужбы, враг продолжает попытки атак.
"Враг пытается повторно атаковать автобус и прибывшие на место оперативные группы. Мобильные огневые группы отражают атаки", - добавил Пасечник.
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