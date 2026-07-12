https://crimea.ria.ru/20260712/vsu-udarili-po-avtobusnoy-ostanovke-v-energodare--pogibla-zhenschina-i-raneny-chetvero-1157565277.html

ВСУ ударили по автобусной остановке в Энергодаре – погибла женщина и ранены четверо

ВСУ ударили по автобусной остановке в Энергодаре – погибла женщина и ранены четверо - РИА Новости Крым, 12.07.2026

ВСУ ударили по автобусной остановке в Энергодаре – погибла женщина и ранены четверо

ВСУ в воскресенье атаковали остановку общественного транспорта в Энергодаре Запорожской области – погибла женщина и ранены четыре человека, сообщил глава города РИА Новости Крым, 12.07.2026

2026-07-12T12:07

2026-07-12T12:07

2026-07-12T12:07

новости

запорожская область

энергодар

происшествия

беспилотник (бпла, дрон)

всу (вооруженные силы украины)

атаки всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл – РИА Новости Крым. ВСУ в воскресенье атаковали остановку общественного транспорта в Энергодаре Запорожской области – погибла женщина и ранены четыре человека, сообщил глава города Максим Пухов.Еще четыре человека получили ранения. Троим помощь оказана амбулаторно, один госпитализирован, также проинформировал глава Энергодара. Тремя дронами был атакован магазин – пострадавших нет, повреждены кровля, фасад и остекление.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20260712/vsu-udarili-po-tankeru-pri-zakhode-v-azovo-chernomorskiy-morskoy-kanal-1157563072.html

запорожская область

энергодар

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, запорожская область, энергодар, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины), атаки всу