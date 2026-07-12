ВСУ ударили по автобусной остановке в Энергодаре – погибла женщина и ранены четверо
Женщина погибла и четверо ранены при ударе ВСУ по автобусной остановке в Энергодаре
© Глава Энергодара Максим ПуховВСУ ударил по остановке в Энергодаре
© Глава Энергодара Максим Пухов
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл – РИА Новости Крым. ВСУ в воскресенье атаковали остановку общественного транспорта в Энергодаре Запорожской области – погибла женщина и ранены четыре человека, сообщил глава города Максим Пухов.
"Враг нанес циничный удар БПЛА по автобусной остановке на улице Комсомольской. В результате погибла женщина 1971 года рождения", – написал Пухов в своем канале в МАКС.
© Глава Энергодара Максим ПуховВСУ ударил по остановке в Энергодаре
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ВСУ ударил по остановке в Энергодаре
© Глава Энергодара Максим Пухов
© Глава Энергодара Максим ПуховВСУ ударил по остановке в Энергодаре
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ВСУ ударил по остановке в Энергодаре
© Глава Энергодара Максим Пухов
© Глава Энергодара Максим ПуховВСУ ударил по остановке в Энергодаре
3 из 3
ВСУ ударил по остановке в Энергодаре
© Глава Энергодара Максим Пухов
1 из 3
ВСУ ударил по остановке в Энергодаре
© Глава Энергодара Максим Пухов
2 из 3
ВСУ ударил по остановке в Энергодаре
© Глава Энергодара Максим Пухов
3 из 3
ВСУ ударил по остановке в Энергодаре
© Глава Энергодара Максим Пухов
Еще четыре человека получили ранения. Троим помощь оказана амбулаторно, один госпитализирован, также проинформировал глава Энергодара. Тремя дронами был атакован магазин – пострадавших нет, повреждены кровля, фасад и остекление.