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ВСУ ударили по автобусной остановке в Энергодаре – погибла женщина и ранены четверо - РИА Новости Крым, 12.07.2026
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ВСУ ударили по автобусной остановке в Энергодаре – погибла женщина и ранены четверо
ВСУ ударили по автобусной остановке в Энергодаре – погибла женщина и ранены четверо - РИА Новости Крым, 12.07.2026
ВСУ ударили по автобусной остановке в Энергодаре – погибла женщина и ранены четверо
ВСУ в воскресенье атаковали остановку общественного транспорта в Энергодаре Запорожской области – погибла женщина и ранены четыре человека, сообщил глава города РИА Новости Крым, 12.07.2026
2026-07-12T12:07
2026-07-12T12:07
новости
запорожская область
энергодар
происшествия
беспилотник (бпла, дрон)
всу (вооруженные силы украины)
атаки всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл – РИА Новости Крым. ВСУ в воскресенье атаковали остановку общественного транспорта в Энергодаре Запорожской области – погибла женщина и ранены четыре человека, сообщил глава города Максим Пухов.Еще четыре человека получили ранения. Троим помощь оказана амбулаторно, один госпитализирован, также проинформировал глава Энергодара. Тремя дронами был атакован магазин – пострадавших нет, повреждены кровля, фасад и остекление.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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новости, запорожская область, энергодар, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины), атаки всу
ВСУ ударили по автобусной остановке в Энергодаре – погибла женщина и ранены четверо

Женщина погибла и четверо ранены при ударе ВСУ по автобусной остановке в Энергодаре

12:07 12.07.2026
 
© Глава Энергодара Максим ПуховВСУ ударил по остановке в Энергодаре
ВСУ ударил по остановке в Энергодаре
© Глава Энергодара Максим Пухов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл – РИА Новости Крым. ВСУ в воскресенье атаковали остановку общественного транспорта в Энергодаре Запорожской области – погибла женщина и ранены четыре человека, сообщил глава города Максим Пухов.
"Враг нанес циничный удар БПЛА по автобусной остановке на улице Комсомольской. В результате погибла женщина 1971 года рождения", – написал Пухов в своем канале в МАКС.
© Глава Энергодара Максим ПуховВСУ ударил по остановке в Энергодаре
ВСУ ударил по остановке в Энергодаре
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ВСУ ударил по остановке в Энергодаре
© Глава Энергодара Максим Пухов
© Глава Энергодара Максим ПуховВСУ ударил по остановке в Энергодаре
ВСУ ударил по остановке в Энергодаре
2 из 3
ВСУ ударил по остановке в Энергодаре
© Глава Энергодара Максим Пухов
© Глава Энергодара Максим ПуховВСУ ударил по остановке в Энергодаре
ВСУ ударил по остановке в Энергодаре
3 из 3
ВСУ ударил по остановке в Энергодаре
© Глава Энергодара Максим Пухов
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ВСУ ударил по остановке в Энергодаре
© Глава Энергодара Максим Пухов
2 из 3
ВСУ ударил по остановке в Энергодаре
© Глава Энергодара Максим Пухов
3 из 3
ВСУ ударил по остановке в Энергодаре
© Глава Энергодара Максим Пухов
Еще четыре человека получили ранения. Троим помощь оказана амбулаторно, один госпитализирован, также проинформировал глава Энергодара. Тремя дронами был атакован магазин – пострадавших нет, повреждены кровля, фасад и остекление.
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Танкер в Черном море - РИА Новости, 1920, 12.07.2026
09:11
ВСУ ударили по танкеру при заходе в Азово-Черноморский морской канал
НовостиЗапорожская областьЭнергодарПроисшествияБеспилотник (БПЛА, дрон)ВСУ (Вооруженные силы Украины)Атаки ВСУ
 
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