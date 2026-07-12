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В Севастополе закрывают морскую линию Радиогорка – Артбухта - РИА Новости Крым, 12.07.2026
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В Севастополе закрывают морскую линию Радиогорка – Артбухта
В Севастополе закрывают морскую линию Радиогорка – Артбухта - РИА Новости Крым, 12.07.2026
В Севастополе закрывают морскую линию Радиогорка – Артбухта
В Севастополе из-за шторма останавливают движение морского транспорта на линии Радиогорка – Артбухта. Об этом сообщили в дептрансе города. РИА Новости Крым, 12.07.2026
2026-07-12T15:55
2026-07-12T15:55
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл - РИА Новости Крым. В Севастополе из-за шторма останавливают движение морского транспорта на линии Радиогорка – Артбухта. Об этом сообщили в дептрансе города.Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.В воскресенье во второй половине дня и вечером в Крыму ожидаются местами сильные ливни, грозы, град и шквалистое усиление ветра. Экстренное предупреждение опубликовала пресс-служба республиканского главка МЧС России.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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новости севастополя, севастополь, морской транспорт, департамент транспорта севастополя, паромы и катера в севастополе
В Севастополе закрывают морскую линию Радиогорка – Артбухта

В Севастополе из-за шторма закрывают морскую линию Радиогорка – Артбухта

15:55 12.07.2026
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл - РИА Новости Крым. В Севастополе из-за шторма останавливают движение морского транспорта на линии Радиогорка – Артбухта. Об этом сообщили в дептрансе города.
"Из-за ухудшения погодных условий линия "Радиогорка – Артбухта" приостанавливает работу с 16.10", – сказано в сообщении.
Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.
В воскресенье во второй половине дня и вечером в Крыму ожидаются местами сильные ливни, грозы, град и шквалистое усиление ветра. Экстренное предупреждение опубликовала пресс-служба республиканского главка МЧС России.
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