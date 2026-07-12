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В огне пожаров в Аскании-Нове рождаются редкие животные - РИА Новости Крым, 12.07.2026
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В огне пожаров в Аскании-Нове рождаются редкие животные
В огне пожаров в Аскании-Нове рождаются редкие животные - РИА Новости Крым, 12.07.2026
В огне пожаров в Аскании-Нове рождаются редкие животные
В биосферном заповеднике "Аскания-Нова" продолжают рождаться редкие животные, несмотря на все трудности этой особо охраняемой природной территории. Об этом... РИА Новости Крым, 12.07.2026
2026-07-12T20:28
2026-07-12T20:28
херсонская область
владимир сальдо
природа
заповедники
заповедник аскания нова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл - РИА Новости Крым. В биосферном заповеднике "Аскания-Нова" продолжают рождаться редкие животные, несмотря на все трудности этой особо охраняемой природной территории. Об этом рассказал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.Ослабленных или оставшихся без материнского ухода животных здесь выхаживают вручную, помогая им окрепнуть и пополнить популяцию.Ранее в старейшем в мире биосферном степном заповеднике "Аскания-Нова" в Херсонской области из-за атак ВСУ только за первую неделю июля площадь пожаров составила около 2,6 тысячи гектаров – огнем уничтожены редкие виды флоры и фауны, в том числе краснокнижные.Кроме того, ранее дроны ВСУ атаковали электроопору, по которой идет питание заповедника и поселка Аскания-Нова, а также одну из подстанций.Один из благотворительных фондов открыл сбор на приобретение дизельного топлива для специальной и хозяйственной техники, а также детекторов беспилотных летательных аппаратов, которые помогут своевременно обнаруживать угрозы и повысят безопасность сотрудников заповедника, сообщают в организации.Биосферный заповедник "Аскания-Нова" – особо охраняемая природная территория в Херсонской области. Является старейшим в мире степным заповедником. Основан в конце XIX века российским помещиком немецкого происхождения Фридрихом Эдуардовичем Фальц-Фейном. В состав заповедника входят типчаково-ковыльная степь – эталон степей планеты, дендрологический и зоологический парк. Общая площадь превышает 33 тысячи гектаров.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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херсонская область, владимир сальдо, природа, заповедники, заповедник аскания нова
В огне пожаров в Аскании-Нове рождаются редкие животные

В заповеднике Аскания Нова родились бизоны и куланы

20:28 12.07.2026
 
© Фото со страницы заповедника ВКонтактеВ заповеднике Аскания-Нова
В заповеднике Аскания-Нова
© Фото со страницы заповедника ВКонтакте
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл - РИА Новости Крым. В биосферном заповеднике "Аскания-Нова" продолжают рождаться редкие животные, несмотря на все трудности этой особо охраняемой природной территории. Об этом рассказал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
"Несмотря на все трудности, в этом году появились на свет бизоны, куланы, лошади Пржевальского, а также четыре олененка Давида – вида, который удалось сохранить благодаря многолетней работе специалистов", – пишет губернатор на своей странице с мессенджере МАКС.
Ослабленных или оставшихся без материнского ухода животных здесь выхаживают вручную, помогая им окрепнуть и пополнить популяцию.
Ранее в старейшем в мире биосферном степном заповеднике "Аскания-Нова" в Херсонской области из-за атак ВСУ только за первую неделю июля площадь пожаров составила около 2,6 тысячи гектаров – огнем уничтожены редкие виды флоры и фауны, в том числе краснокнижные.
Кроме того, ранее дроны ВСУ атаковали электроопору, по которой идет питание заповедника и поселка Аскания-Нова, а также одну из подстанций.
Один из благотворительных фондов открыл сбор на приобретение дизельного топлива для специальной и хозяйственной техники, а также детекторов беспилотных летательных аппаратов, которые помогут своевременно обнаруживать угрозы и повысят безопасность сотрудников заповедника, сообщают в организации.
Биосферный заповедник "Аскания-Нова" – особо охраняемая природная территория в Херсонской области. Является старейшим в мире степным заповедником. Основан в конце XIX века российским помещиком немецкого происхождения Фридрихом Эдуардовичем Фальц-Фейном. В состав заповедника входят типчаково-ковыльная степь – эталон степей планеты, дендрологический и зоологический парк. Общая площадь превышает 33 тысячи гектаров.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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