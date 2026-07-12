https://crimea.ria.ru/20260712/v-krymu-obyavlena-bespilotnaya-opasnost---rabotaet-pvo-1157577186.html
В Крыму объявлена беспилотная опасность - работает ПВО
В Крыму объявлена беспилотная опасность - работает ПВО - РИА Новости Крым, 12.07.2026
В Крыму объявлена беспилотная опасность - работает ПВО
В Крыму объявили беспилотную опасность, над полуостровом работают силы противовоздушной обороны. Об этом сообщает официальный канал оперативного информирования... РИА Новости Крым, 12.07.2026
2026-07-12T21:51
2026-07-12T21:51
2026-07-12T21:51
крым
срочные новости крыма
пво
беспилотник (бпла, дрон)
безопасность республики крым и севастополя
гу мчс рф по республике крым
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/06/08/1156697893_0:0:1282:722_1920x0_80_0_0_9a17f64beb1a31ba915b1e24c7120525.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл – РИА Новости Крым. В Крыму объявили беспилотную опасность, над полуостровом работают силы противовоздушной обороны. Об этом сообщает официальный канал оперативного информирования Главного управления МЧС России по Республике Крым."Беспилотная опасность! Над Республикой Крым работает ПВО", – сказано в сообщении.Жителям и гостям полуострова необходимо сохранять спокойствие и соблюдать меры безопасности.Официальный канал оперативного информирования ГУ МЧС по Республике Крым – единый источник оперативной информации по вопросам безопасности. Канал создан республиканским главком МЧС России. Подписчики получают мгновенные оповещения о различных угрозах и нештатных ситуациях, в том числе штормовых предупреждениях и сигналах "Беспилотная опасность", "Авиационная опасность", "Ракетная опасность".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/06/08/1156697893_95:0:1082:740_1920x0_80_0_0_d34e8c62274799cc923b7cc381965efb.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, срочные новости крыма, пво, беспилотник (бпла, дрон), безопасность республики крым и севастополя, гу мчс рф по республике крым
В Крыму объявлена беспилотная опасность - работает ПВО
В Крыму работает ПВО - МЧС