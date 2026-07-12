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В Крыму объявлена беспилотная опасность - работает ПВО - РИА Новости Крым, 12.07.2026
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В Крыму объявлена беспилотная опасность - работает ПВО
В Крыму объявлена беспилотная опасность - работает ПВО - РИА Новости Крым, 12.07.2026
В Крыму объявлена беспилотная опасность - работает ПВО
В Крыму объявили беспилотную опасность, над полуостровом работают силы противовоздушной обороны. Об этом сообщает официальный канал оперативного информирования... РИА Новости Крым, 12.07.2026
2026-07-12T21:51
2026-07-12T21:51
крым
срочные новости крыма
пво
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл – РИА Новости Крым. В Крыму объявили беспилотную опасность, над полуостровом работают силы противовоздушной обороны. Об этом сообщает официальный канал оперативного информирования Главного управления МЧС России по Республике Крым."Беспилотная опасность! Над Республикой Крым работает ПВО", – сказано в сообщении.Жителям и гостям полуострова необходимо сохранять спокойствие и соблюдать меры безопасности.Официальный канал оперативного информирования ГУ МЧС по Республике Крым – единый источник оперативной информации по вопросам безопасности. Канал создан республиканским главком МЧС России. Подписчики получают мгновенные оповещения о различных угрозах и нештатных ситуациях, в том числе штормовых предупреждениях и сигналах "Беспилотная опасность", "Авиационная опасность", "Ракетная опасность".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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крым, срочные новости крыма, пво, беспилотник (бпла, дрон), безопасность республики крым и севастополя, гу мчс рф по республике крым
В Крыму объявлена беспилотная опасность - работает ПВО

В Крыму работает ПВО - МЧС

21:51 12.07.2026
 
© Министерство обороны РФРабота ПВО
Работа ПВО
© Министерство обороны РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл – РИА Новости Крым. В Крыму объявили беспилотную опасность, над полуостровом работают силы противовоздушной обороны. Об этом сообщает официальный канал оперативного информирования Главного управления МЧС России по Республике Крым.
"Беспилотная опасность! Над Республикой Крым работает ПВО", – сказано в сообщении.
Жителям и гостям полуострова необходимо сохранять спокойствие и соблюдать меры безопасности.
Официальный канал оперативного информирования ГУ МЧС по Республике Крым – единый источник оперативной информации по вопросам безопасности. Канал создан республиканским главком МЧС России. Подписчики получают мгновенные оповещения о различных угрозах и нештатных ситуациях, в том числе штормовых предупреждениях и сигналах "Беспилотная опасность", "Авиационная опасность", "Ракетная опасность".
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
КрымСрочные новости КрымаПВОБеспилотник (БПЛА, дрон)Безопасность Республики Крым и СевастополяГУ МЧС РФ по Республике Крым
 
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