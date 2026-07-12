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В Белогорском районе Крыма назвали график подачи света
В Белогорском районе Крыма назвали график подачи света - РИА Новости Крым, 12.07.2026
В Белогорском районе Крыма назвали график подачи света
В Белогорском районе Крыма планируется подавать электроэнергию по графику 3 часа через 3 часа или 3 часа через 6 часов. Об этом в своем канале в мессенджере... РИА Новости Крым, 12.07.2026
2026-07-12T15:28
2026-07-12T15:28
2026-07-12T15:28
белогорский район
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дмитрий чумаков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл - РИА Новости Крым. В Белогорском районе Крыма планируется подавать электроэнергию по графику 3 часа через 3 часа или 3 часа через 6 часов. Об этом в своем канале в мессенджере МАКС написал глава района Дмитрий Чумаков.Он напомнил, что 12 июля в связи с проведением аварийно-восстановительных работ на высоковольтных линиях была ограничена подача электроэнергии в городе Белогорск, Вишенском, Мичуринском, частично Богатовском, Чернопольском и Криничненском сельских поселениях, а также в селе Мельники Зыбинского сельского поселения.И призвал жителей учитывать этот режим и быть готовыми к ограничениям, а также добавил, что точный график составить и опубликовать в настоящее время невозможно, поскольку обстановка постоянно меняется.И отметил, что об изменениях жителей будут информировать дополнительно.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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белогорский район, новости крыма, дмитрий чумаков, электроэнергия, электричество
В Белогорском районе Крыма назвали график подачи света
В Крыму назвали схему подачи света в населенные пункты Белогорского района
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл - РИА Новости Крым. В Белогорском районе Крыма планируется подавать электроэнергию по графику 3 часа через 3 часа или 3 часа через 6 часов. Об этом в своем канале в мессенджере МАКС написал глава района Дмитрий Чумаков.
Он напомнил, что 12 июля в связи с проведением аварийно-восстановительных работ на высоковольтных линиях была ограничена подача электроэнергии в городе Белогорск, Вишенском, Мичуринском, частично Богатовском, Чернопольском и Криничненском сельских поселениях, а также в селе Мельники Зыбинского сельского поселения.
"В настоящее время подача электроэнергии постепенно восстанавливается. Ориентировочно на указанных территориях планируется перейти на режим: 3 часа электроэнергия подается – 6 часов отсутствует. Для Крымскорозовского, Ароматновского, Зеленогорского, Русаковского, Мельничновского, Цветочненского и Новожиловского сельских поселений, части поселка Зуя и населенных пунктов Зуйского сельского поселения, а также отдельных улиц города Белогорска ориентировочно планируется режим: 3 часа электроэнергия подается – 3 часа отсутствует", – написал глава района.
И призвал жителей учитывать этот режим и быть готовыми к ограничениям, а также добавил, что точный график составить и опубликовать в настоящее время невозможно, поскольку обстановка постоянно меняется.
"Режим подачи электроэнергии зависит от текущих технических возможностей энергосистемы и хода аварийных работ", – объяснил глава районной администрации.
И отметил, что об изменениях жителей будут информировать дополнительно.
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