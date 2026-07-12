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В Белогорском районе Крыма назвали график подачи света

В Белогорском районе Крыма назвали график подачи света - РИА Новости Крым, 12.07.2026

В Белогорском районе Крыма назвали график подачи света

В Белогорском районе Крыма планируется подавать электроэнергию по графику 3 часа через 3 часа или 3 часа через 6 часов. Об этом в своем канале в мессенджере... РИА Новости Крым, 12.07.2026

2026-07-12T15:28

2026-07-12T15:28

2026-07-12T15:28

белогорский район

новости крыма

дмитрий чумаков

электроэнергия

электричество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл - РИА Новости Крым. В Белогорском районе Крыма планируется подавать электроэнергию по графику 3 часа через 3 часа или 3 часа через 6 часов. Об этом в своем канале в мессенджере МАКС написал глава района Дмитрий Чумаков.Он напомнил, что 12 июля в связи с проведением аварийно-восстановительных работ на высоковольтных линиях была ограничена подача электроэнергии в городе Белогорск, Вишенском, Мичуринском, частично Богатовском, Чернопольском и Криничненском сельских поселениях, а также в селе Мельники Зыбинского сельского поселения.И призвал жителей учитывать этот режим и быть готовыми к ограничениям, а также добавил, что точный график составить и опубликовать в настоящее время невозможно, поскольку обстановка постоянно меняется.И отметил, что об изменениях жителей будут информировать дополнительно.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

белогорский район

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

белогорский район, новости крыма, дмитрий чумаков, электроэнергия, электричество