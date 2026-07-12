https://crimea.ria.ru/20260712/usynovlenie-i-opeka-kak-v-krymu-oformit-edinovremennuyu-vyplatu-1157537938.html

Усыновление и опека: как в Крыму оформить единовременную выплату

Усыновление и опека: как в Крыму оформить единовременную выплату - РИА Новости Крым, 12.07.2026

Усыновление и опека: как в Крыму оформить единовременную выплату

В Крыму 93 семьи получили единовременную выплату в рамках мер господдержки для семей усыновителей, опекунов, попечителей или приемных родителей. Порядок... РИА Новости Крым, 12.07.2026

2026-07-12T14:47

2026-07-12T14:47

2026-07-12T14:47

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отделение социального фонда россии по республике крым

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семья

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл – РИА Новости Крым. В Крыму 93 семьи получили единовременную выплату в рамках мер господдержки для семей усыновителей, опекунов, попечителей или приемных родителей. Порядок оформления таких выплат разъяснили в региональном Отделении Социального Фонда России по Крыму.Для получения пособия следует обратиться с заявлением в клиентскую службу или МФЦ с копией решения суда об усыновлении ребенка в течение 6 месяцев после соответствующего решения. Остальные документы специалисты СФР запросят в ведомствах самостоятельно. При этом заявление можно подать и через портал Госуслуг или по почте – в этом случае направляется нотариально заверенная копия решения суда об усыновлении.Решение о назначении пособия принимается в течение 10 рабочих дней со дня регистрации заявления. Средства выплачиваются в течение пяти рабочих дней.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, , ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе увеличили выплаты приемным семьям-попечителям пожилых людейКогда в Крыму начнут принимать заявления на новую семейную выплатуБолее 2000 крымчан подали заявки на новую семейную выплату

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, отделение социального фонда россии по республике крым, общество, семья, новости крыма