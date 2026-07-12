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Усыновление и опека: как в Крыму оформить единовременную выплату
Усыновление и опека: как в Крыму оформить единовременную выплату - РИА Новости Крым, 12.07.2026
Усыновление и опека: как в Крыму оформить единовременную выплату
В Крыму 93 семьи получили единовременную выплату в рамках мер господдержки для семей усыновителей, опекунов, попечителей или приемных родителей. Порядок... РИА Новости Крым, 12.07.2026
2026-07-12T14:47
2026-07-12T14:47
2026-07-12T14:47
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл – РИА Новости Крым. В Крыму 93 семьи получили единовременную выплату в рамках мер господдержки для семей усыновителей, опекунов, попечителей или приемных родителей. Порядок оформления таких выплат разъяснили в региональном Отделении Социального Фонда России по Крыму.Для получения пособия следует обратиться с заявлением в клиентскую службу или МФЦ с копией решения суда об усыновлении ребенка в течение 6 месяцев после соответствующего решения. Остальные документы специалисты СФР запросят в ведомствах самостоятельно. При этом заявление можно подать и через портал Госуслуг или по почте – в этом случае направляется нотариально заверенная копия решения суда об усыновлении.Решение о назначении пособия принимается в течение 10 рабочих дней со дня регистрации заявления. Средства выплачиваются в течение пяти рабочих дней.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, , ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе увеличили выплаты приемным семьям-попечителям пожилых людейКогда в Крыму начнут принимать заявления на новую семейную выплатуБолее 2000 крымчан подали заявки на новую семейную выплату
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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крым, отделение социального фонда россии по республике крым, общество, семья, новости крыма
Усыновление и опека: как в Крыму оформить единовременную выплату
Как в Крыму получить единовременную выплату при усыновлении или попечительстве
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл – РИА Новости Крым. В Крыму 93 семьи получили единовременную выплату в рамках мер господдержки для семей усыновителей, опекунов, попечителей или приемных родителей. Порядок оформления таких выплат разъяснили в региональном Отделении Социального Фонда России по Крыму.
"В Республике Крым единовременная выплата на ребенка до 8 лет составляет порядка 28 450 руб. Если семья приняла на воспитание сразу нескольких детей, пособие положено на каждого из них. При усыновлении ребенка-инвалида, ребенка от 8 лет или братьев и сестер пособие составит более 217 384 рублей", – информирует пресс-служба.
Для получения пособия следует обратиться с заявлением в клиентскую службу или МФЦ с копией решения суда об усыновлении ребенка в течение 6 месяцев после соответствующего решения. Остальные документы специалисты СФР запросят в ведомствах самостоятельно. При этом заявление можно подать и через портал Госуслуг или по почте – в этом случае направляется нотариально заверенная копия решения суда об усыновлении.
"В помощь родителям, принявшим в этом году в свои семьи на воспитание 136 детей, была направлена единовременная выплата. За полгода на пособие перечислено порядка 4,4 млн рублей", – цитирует пресс-служба управляющего Отделением СФР по Крым Ивана Рябоконь.
Решение о назначении пособия принимается в течение 10 рабочих дней со дня регистрации заявления. Средства выплачиваются в течение пяти рабочих дней.
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