https://crimea.ria.ru/20260712/udar-vsu-po-tankeru-v-azovo-chernomorskom-kanale-i-smert-lindsi-grema-glavnoe-za-den-1157574658.html

Удар ВСУ по танкеру в Азово-Черноморском канале и смерть Линдси Грэма*: главное за день

Удар ВСУ по танкеру в Азово-Черноморском канале и смерть Линдси Грэма*: главное за день - РИА Новости Крым, 12.07.2026

Удар ВСУ по танкеру в Азово-Черноморском канале и смерть Линдси Грэма*: главное за день

Россия дальнобойным оружием поразила порты под Одессой и суда, используемые ВСУ. Скоропостижно скончался американский сенатор, призывавший уничтожить Крымский... РИА Новости Крым, 12.07.2026

2026-07-12T21:31

2026-07-12T21:31

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл - РИА Новости Крым. Россия дальнобойным оружием поразила порты под Одессой и суда, используемые ВСУ. Скоропостижно скончался американский сенатор, призывавший уничтожить Крымский мост. Из-за атаки БПЛА поврежден танкер при заходе в Азово-Черноморский морской канал. Ситуация со светом и водой в Крыму и Севастополе. В больнице Севастополя умер 11-летний мальчик.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Удар ВС РФ по портам Одесской областиВооруженные силы России ударили по портовой инфраструктуре в Одессе и области. Групповые удары нанесли высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования и ударными дронами, сообщили в Минобороны РФ. В результате были поражены объекты портовой инфраструктуры в Одессе и Черноморске Одесской области, используемые для разгрузки и хранения грузов военного назначения и горюче-смазочных материалов, а также морские суда и паром, осуществляющие доставку этих грузов в порты Украины.Скоропостижная смерть сенатора США Линдси Грэма*Сенатор США Линдси Грэм* скончался после непродолжительной болезни.Именно Грэм* ранее призывал поставлять Украине дальнобойные варианты ракет ATACMS для нанесения ударов по Крымскому мосту. Также сенатор заявлял, что украинцы должны воевать независимо от возраста, причем не рассчитывая на военную помощь от США.* Ранее сенатор был внесен в перечень террористов и экстремистов в России.Удар ВСУ по танкеру в Азово-Черноморском каналеВСУ в ночь на воскресенье, 12 июля, атаковали более чем 20 беспилотниками Ростовскую область. Атаке подверглись города Таганрог и Каменск-Шахтинский, Азовский, Неклиновский, Тарасовский, Миллеровский районы и Таганрогский залив. Обломки БПЛА были обнаружены на трассе М4 "Дон" на 885 км по направлению на юг, движение было перекрыто для работы саперов."В результате атаки БПЛА поврежден танкер при заходе в Азово-Черноморский морской канал. Пострадавших нет. Возникший пожар локализован. Судно было пустое, угрозы разлива нефтепродуктов нет", – проинформировал губернатор региона.Ситуация в Крыму и Севастополе со светом и водойВ Крыму продолжают действовать ограничения электроснабжения. В воскресенье, 12 июля, без электроснабжения остались несколько районов полуострова.В связи с аварийно-ремонтными работами на электросетях было ограничено водоснабжение в некоторых городах и районах Крыма.Авария на электросетях крымской энергосистемы оставила без света Севастополь.Халатность медиков привела к смерти мальчикаГлава Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад главы регионального управления Следственного комитета РФ о ходе расследования уголовного дела по факту смерти ребенка в медицинском учреждении Севастополя."В соцмедиа сообщается, что в Севастополе вследствие ненадлежащего исполнения своих обязанностей медицинскими работниками скончался 11-летний мальчик, который с тяжелыми заболеваниями на протяжении длительного времени находился в больнице без надлежащего присмотра", – сообщает пресс-служба Следственного комитета России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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https://crimea.ria.ru/20260712/toplivo-v-krymu-i-sevastopole-12-iyulya-mozhno-kupit-na-87-zapravkakh-1157564093.html

https://crimea.ria.ru/20260712/vsu-udarili-po-avtobusnoy-ostanovke-v-energodare--pogibla-zhenschina-i-raneny-chetvero-1157565277.html

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