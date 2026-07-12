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Циклонические вихри с ливнями и усиление зноя: чего ждать от погоды в Крыму на неделе

Циклонические вихри с ливнями и усиление зноя: чего ждать от погоды в Крыму на неделе - РИА Новости Крым, 12.07.2026

Циклонические вихри с ливнями и усиление зноя: чего ждать от погоды в Крыму на неделе

В первую половину недели в Крыму из-за влияния циклона пройдут дожди и грозы, а к концу семидневки все вернется в климатическую норму. Такой прогноз погоды для... РИА Новости Крым, 12.07.2026

2026-07-12T19:51

2026-07-12T19:51

2026-07-12T19:51

погода в крыму

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл – РИА Новости Крым. В первую половину недели в Крыму из-за влияния циклона пройдут дожди и грозы, а к концу семидневки все вернется в климатическую норму. Такой прогноз погоды для полуострова в эфире радио "Спутник в Крыму" озвучил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.В понедельник, по его словам, скажется влияние холодного атмосферного фронта, поэтому небо нахмурится, пройдут местами кратковременные дожди. Ночью +15…+18, днем +23…+26 градусов."Во вторник ситуация еще более сложная. Ночью +14…+17, днем +24…+27. И здесь к ливневым дождям местами буду примешиваться раскаты грома", – предупредил специалист.В ночь на среду, заметил он, ненадолго распогодится. Температура воздуха составит +15…+18 градусов. "В дневные часы снова из-за влияния ложбины циклона в небе появятся облака мощных кучевых форм – местами локально будут идти кратковременные дожди. Где-то солнце, где-то дождь. В общем, переменчивая погода. Но, тем не менее, температура повысится до +26…+29 градусов", – прогнозирует эксперт.Далее, в четверг и пятницу в темное время суток будет от +15 до +20 градусов. "Эти дневные дожди будут прекращаться с наступлением сумерек, и, соответственно, в ночь, когда воздух станет остывать, местами будут очаги туманов. Днем температура воздуха уже будет достигать +25…+30 градусов. И по-прежнему сохранится вероятность локального дождя", – объяснил гость эфира.В целом погодные условия будут неустойчивые, но температура после небольшого понижения вновь начнет расти вверх и в выходные вернет показатели термометров в рамки июльской климатической нормы, уточнил метеоролог.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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