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Циклонические вихри с ливнями и усиление зноя: чего ждать от погоды в Крыму на неделе - РИА Новости Крым, 12.07.2026
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Циклонические вихри с ливнями и усиление зноя: чего ждать от погоды в Крыму на неделе
Циклонические вихри с ливнями и усиление зноя: чего ждать от погоды в Крыму на неделе - РИА Новости Крым, 12.07.2026
Циклонические вихри с ливнями и усиление зноя: чего ждать от погоды в Крыму на неделе
В первую половину недели в Крыму из-за влияния циклона пройдут дожди и грозы, а к концу семидневки все вернется в климатическую норму. Такой прогноз погоды для... РИА Новости Крым, 12.07.2026
2026-07-12T19:51
2026-07-12T19:51
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новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл – РИА Новости Крым. В первую половину недели в Крыму из-за влияния циклона пройдут дожди и грозы, а к концу семидневки все вернется в климатическую норму. Такой прогноз погоды для полуострова в эфире радио "Спутник в Крыму" озвучил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.В понедельник, по его словам, скажется влияние холодного атмосферного фронта, поэтому небо нахмурится, пройдут местами кратковременные дожди. Ночью +15…+18, днем +23…+26 градусов."Во вторник ситуация еще более сложная. Ночью +14…+17, днем +24…+27. И здесь к ливневым дождям местами буду примешиваться раскаты грома", – предупредил специалист.В ночь на среду, заметил он, ненадолго распогодится. Температура воздуха составит +15…+18 градусов. "В дневные часы снова из-за влияния ложбины циклона в небе появятся облака мощных кучевых форм – местами локально будут идти кратковременные дожди. Где-то солнце, где-то дождь. В общем, переменчивая погода. Но, тем не менее, температура повысится до +26…+29 градусов", – прогнозирует эксперт.Далее, в четверг и пятницу в темное время суток будет от +15 до +20 градусов. "Эти дневные дожди будут прекращаться с наступлением сумерек, и, соответственно, в ночь, когда воздух станет остывать, местами будут очаги туманов. Днем температура воздуха уже будет достигать +25…+30 градусов. И по-прежнему сохранится вероятность локального дождя", – объяснил гость эфира.В целом погодные условия будут неустойчивые, но температура после небольшого понижения вновь начнет расти вверх и в выходные вернет показатели термометров в рамки июльской климатической нормы, уточнил метеоролог.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube
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РИА Новости Крым
1
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4.7
96
news.crimea@rian.ru
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погода в крыму, крым, новости крыма, евгений тишковец, центр погоды "фобос", крымская погода, прогноз
Циклонические вихри с ливнями и усиление зноя: чего ждать от погоды в Крыму на неделе

В Крыму холодный фронт с ливнями сменится теплом – прогноз на неделю от ФОБОС

19:51 12.07.2026
 
© РИА Новости Крым . © РИА Новости Крым/Сгенерировано ИИ Искусственный интеллектДождь
Дождь - РИА Новости, 1920, 12.07.2026
© РИА Новости Крым . © РИА Новости Крым/Сгенерировано ИИ Искусственный интеллект
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл – РИА Новости Крым. В первую половину недели в Крыму из-за влияния циклона пройдут дожди и грозы, а к концу семидневки все вернется в климатическую норму. Такой прогноз погоды для полуострова в эфире радио "Спутник в Крыму" озвучил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.

"Я бы разделил прогноз следующей недели на две части. Первая половина будет не очень удачная – начнут прорываться, активизироваться фронтальные системы и связанные с ними циклонические вихри. А вторая часть будет проходить под знаком усиления зноя", – сказал метеоролог.

В понедельник, по его словам, скажется влияние холодного атмосферного фронта, поэтому небо нахмурится, пройдут местами кратковременные дожди. Ночью +15…+18, днем +23…+26 градусов.
"Во вторник ситуация еще более сложная. Ночью +14…+17, днем +24…+27. И здесь к ливневым дождям местами буду примешиваться раскаты грома", – предупредил специалист.
В ночь на среду, заметил он, ненадолго распогодится. Температура воздуха составит +15…+18 градусов. "В дневные часы снова из-за влияния ложбины циклона в небе появятся облака мощных кучевых форм – местами локально будут идти кратковременные дожди. Где-то солнце, где-то дождь. В общем, переменчивая погода. Но, тем не менее, температура повысится до +26…+29 градусов", – прогнозирует эксперт.
Далее, в четверг и пятницу в темное время суток будет от +15 до +20 градусов. "Эти дневные дожди будут прекращаться с наступлением сумерек, и, соответственно, в ночь, когда воздух станет остывать, местами будут очаги туманов. Днем температура воздуха уже будет достигать +25…+30 градусов. И по-прежнему сохранится вероятность локального дождя", – объяснил гость эфира.
В целом погодные условия будут неустойчивые, но температура после небольшого понижения вновь начнет расти вверх и в выходные вернет показатели термометров в рамки июльской климатической нормы, уточнил метеоролог.

"Все будет проходить в достаточно умеренном температурном режиме. Для климата Симферополя, например, ночью это +17, днем почти +30 градусов. В этом диапазоне температурные показатели и будут держаться, то есть достаточно умеренно", – подытожил специалист.

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Погода в КрымуКрымНовости КрымаЕвгений ТишковецЦентр погоды "ФОБОС"Крымская погодаПрогноз
 
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