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Топливо в Крыму и Севастополе 12 июля можно купить на 87 заправках - РИА Новости Крым, 12.07.2026
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Топливо в Крыму и Севастополе 12 июля можно купить на 87 заправках
Топливо в Крыму и Севастополе 12 июля можно купить на 87 заправках - РИА Новости Крым, 12.07.2026
Топливо в Крыму и Севастополе 12 июля можно купить на 87 заправках
Свободная продажа топлива в Крыму и Севастополе открылась в воскресенье на 87 автозаправочных станциях в различных районах и городах полуострова, сообщают... РИА Новости Крым, 12.07.2026
2026-07-12T09:56
2026-07-12T09:58
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл - РИА Новости Крым. Свободная продажа топлива в Крыму и Севастополе открылась в воскресенье на 87 автозаправочных станциях в различных районах и городах полуострова, сообщают власти.В канале министерства на платформе МАКС опубликован перечень АЗС, на которых можно заправиться бензином, также о реализации топлива в свободной продаже сообщает губернатор Севастополя Михаил Развожаев.Продолжает действовать ограничение: заправить можно 20 литров в одну машину. Заправка в канистры запрещена, На некоторых заправках, сообщают власти, оплата осуществляется только за наличный расчет.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Топливо в Крыму и Севастополе 12 июля можно купить на 87 заправках

Топливо в Крыму и Севастополе поступило в свободную продажу на 87 АЗС – власти

09:56 12.07.2026 (обновлено: 09:58 12.07.2026)
 
© РИА Новости . Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкРабота автозаправочной станции
Работа автозаправочной станции - РИА Новости, 1920, 12.07.2026
© РИА Новости . Игорь Зарембо
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл - РИА Новости Крым. Свободная продажа топлива в Крыму и Севастополе открылась в воскресенье на 87 автозаправочных станциях в различных районах и городах полуострова, сообщают власти.
В канале министерства на платформе МАКС опубликован перечень АЗС, на которых можно заправиться бензином, также о реализации топлива в свободной продаже сообщает губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
Продолжает действовать ограничение: заправить можно 20 литров в одну машину. Заправка в канистры запрещена, На некоторых заправках, сообщают власти, оплата осуществляется только за наличный расчет.
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