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Топливо в Крыму и Севастополе 12 июля можно купить на 87 заправках

Топливо в Крыму и Севастополе 12 июля можно купить на 87 заправках - РИА Новости Крым, 12.07.2026

Топливо в Крыму и Севастополе 12 июля можно купить на 87 заправках

Свободная продажа топлива в Крыму и Севастополе открылась в воскресенье на 87 автозаправочных станциях в различных районах и городах полуострова, сообщают... РИА Новости Крым, 12.07.2026

2026-07-12T09:56

2026-07-12T09:56

2026-07-12T09:58

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл - РИА Новости Крым. Свободная продажа топлива в Крыму и Севастополе открылась в воскресенье на 87 автозаправочных станциях в различных районах и городах полуострова, сообщают власти.В канале министерства на платформе МАКС опубликован перечень АЗС, на которых можно заправиться бензином, также о реализации топлива в свободной продаже сообщает губернатор Севастополя Михаил Развожаев.Продолжает действовать ограничение: заправить можно 20 литров в одну машину. Заправка в канистры запрещена, На некоторых заправках, сообщают власти, оплата осуществляется только за наличный расчет.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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