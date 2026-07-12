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Призывал дать Украине ATACMS для ударов по Крымскому мосту: умер Линдси Грэм* - РИА Новости Крым, 12.07.2026
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Призывал дать Украине ATACMS для ударов по Крымскому мосту: умер Линдси Грэм*
Призывал дать Украине ATACMS для ударов по Крымскому мосту: умер Линдси Грэм* - РИА Новости Крым, 12.07.2026
Призывал дать Украине ATACMS для ударов по Крымскому мосту: умер Линдси Грэм*
Сенатор США Линдси Грэм* скончался после непродолжительной болезни, сообщает офис сенатора. РИА Новости Крым, 12.07.2026
2026-07-12T09:21
2026-07-12T09:30
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл – РИА Новости Крым. Сенатор США Линдси Грэм* скончался после непродолжительной болезни, сообщает офис сенатора.Грэм* призывал поставлять Украине дальнобойные варианты ракет ATACMS для нанесения ударов по Крымскому мосту. Также сенатор заявлял, что украинцы должны воевать независимо от возраста, причем не рассчитывая на военную помощь от США.*Внесен в перечень террористов и экстремистов в России.
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новости, сша
Призывал дать Украине ATACMS для ударов по Крымскому мосту: умер Линдси Грэм*

Скоропостижно умер сенатор США Линдси Грэм*

09:21 12.07.2026 (обновлено: 09:30 12.07.2026)
 
© РИА Новости . Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкАмериканский сенатор Линдси Грэм
Американский сенатор Линдси Грэм - РИА Новости, 1920, 12.07.2026
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл – РИА Новости Крым. Сенатор США Линдси Грэм* скончался после непродолжительной болезни, сообщает офис сенатора.
"Вечером в субботу 11 июля (по местному времени – ред.) сенатор США Линдси Грэм* скончался от непродолжительной и внезапной болезни", – цитирует РИА Новости сообщение офиса на странице Грэма в соцсети X.
Грэм* призывал поставлять Украине дальнобойные варианты ракет ATACMS для нанесения ударов по Крымскому мосту. Также сенатор заявлял, что украинцы должны воевать независимо от возраста, причем не рассчитывая на военную помощь от США.
*Внесен в перечень террористов и экстремистов в России.
 
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