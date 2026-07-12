https://crimea.ria.ru/20260712/sirenevoe-more-v-krymu-sezon-tsveteniya-lavandy--fotolenta-1157573544.html

Сиреневое море: в Крыму сезон цветения лаванды – фотолента

Сиреневое море: в Крыму сезон цветения лаванды – фотолента - РИА Новости Крым, 12.07.2026

Сиреневое море: в Крыму сезон цветения лаванды – фотолента

Лаванда – символ французского Прованса – была привезена на крымскую землю в 1812 году. Сначала ее разводили в императорском Никитском ботаническом саду. Век... РИА Новости Крым, 12.07.2026

2026-07-12T20:11

2026-07-12T20:11

2026-07-12T20:11

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лаванда

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл - РИА Новости Крым. Лаванда – символ французского Прованса – была привезена на крымскую землю в 1812 году. Сначала ее разводили в императорском Никитском ботаническом саду. Век тому назад в советском Крыму лаванда стала одной из самых массовых высаживаемых эфиромасличных культур, а уже через десятилетие эфиромасличные предприятия молодой Крымской АССР вышли на проектную мощность.В 1965 году на полуострове открылся единственный в СССР Всесоюзный научно-исследовательский институт, занимающийся изучением эфирных масел, а также предприятия, занимающиеся разведением и селекцией эфироносов, в том числе и лаванды. Советский Союз обеспечивал 65% мировых потребностей.В Бахчисарайском районе в селе Тургенево раскинулось одно из самых больших в Европе лавандовых полей, представляющее собой гигантский массив в 180 гектаров лавандовых кустов.Лаванда – природный ароматизатор и защита от бактерий. Эфирное масло этого растения, его высушенные букетики, косметика и даже сыр и десерты с лавандой – отличный подарок гостям Крыма.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, фото, природа, лаванда