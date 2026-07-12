Сиреневое море: в Крыму сезон цветения лаванды – фотолента
В Крыму наступил сезон цветения лаванды – фотолента
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл - РИА Новости Крым. Лаванда – символ французского Прованса – была привезена на крымскую землю в 1812 году. Сначала ее разводили в императорском Никитском ботаническом саду. Век тому назад в советском Крыму лаванда стала одной из самых массовых высаживаемых эфиромасличных культур, а уже через десятилетие эфиромасличные предприятия молодой Крымской АССР вышли на проектную мощность.
В 1965 году на полуострове открылся единственный в СССР Всесоюзный научно-исследовательский институт, занимающийся изучением эфирных масел, а также предприятия, занимающиеся разведением и селекцией эфироносов, в том числе и лаванды. Советский Союз обеспечивал 65% мировых потребностей.
В Бахчисарайском районе в селе Тургенево раскинулось одно из самых больших в Европе лавандовых полей, представляющее собой гигантский массив в 180 гектаров лавандовых кустов.
Лаванда – природный ароматизатор и защита от бактерий. Эфирное масло этого растения, его высушенные букетики, косметика и даже сыр и десерты с лавандой – отличный подарок гостям Крыма.
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкПлантация лаванды в Бахчисарайском районе в Крыму.
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Плантация лаванды в Бахчисарайском районе в Крыму.
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкПлантация лаванды в Бахчисарайском районе в Крыму.
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Плантация лаванды в Бахчисарайском районе в Крыму.
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкПлантация лаванды в Бахчисарайском районе в Крыму.
3 из 20
Плантация лаванды в Бахчисарайском районе в Крыму.
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкПлантация лаванды в Бахчисарайском районе в Крыму.
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Плантация лаванды в Бахчисарайском районе в Крыму.
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкДевушка на плантациях лаванды в Бахчисарайском районе в Крыму.
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Девушка на плантациях лаванды в Бахчисарайском районе в Крыму.
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкПлантация лаванды в Бахчисарайском районе в Крыму.
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Плантация лаванды в Бахчисарайском районе в Крыму.
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкПлантация лаванды в Бахчисарайском районе в Крыму.
7 из 20
Плантация лаванды в Бахчисарайском районе в Крыму.
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкПлантация лаванды в Бахчисарайском районе в Крыму.
8 из 20
Плантация лаванды в Бахчисарайском районе в Крыму.
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкПлантация лаванды в Бахчисарайском районе в Крыму.
9 из 20
Плантация лаванды в Бахчисарайском районе в Крыму.
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкПлантация лаванды в Бахчисарайском районе в Крыму.
10 из 20
Плантация лаванды в Бахчисарайском районе в Крыму.
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкПлантация лаванды в Бахчисарайском районе в Крыму.
11 из 20
Плантация лаванды в Бахчисарайском районе в Крыму.
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкПлантация лаванды в Бахчисарайском районе в Крыму.
12 из 20
Плантация лаванды в Бахчисарайском районе в Крыму.
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкПлантация лаванды в Бахчисарайском районе в Крыму.
13 из 20
Плантация лаванды в Бахчисарайском районе в Крыму.
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкПлантация лаванды в Бахчисарайском районе в Крыму.
14 из 20
Плантация лаванды в Бахчисарайском районе в Крыму.
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкПлантация лаванды в Бахчисарайском районе в Крыму.
15 из 20
Плантация лаванды в Бахчисарайском районе в Крыму.
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкПлантация лаванды в Бахчисарайском районе в Крыму.
16 из 20
Плантация лаванды в Бахчисарайском районе в Крыму.
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкПлантация лаванды в Бахчисарайском районе в Крыму.
17 из 20
Плантация лаванды в Бахчисарайском районе в Крыму.
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкПлантация лаванды в Бахчисарайском районе в Крыму.
18 из 20
Плантация лаванды в Бахчисарайском районе в Крыму.
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкПлантация лаванды в Бахчисарайском районе в Крыму.
19 из 20
Плантация лаванды в Бахчисарайском районе в Крыму.
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкПлантация лаванды в Бахчисарайском районе в Крыму.
20 из 20
Плантация лаванды в Бахчисарайском районе в Крыму.
1 из 20
Плантация лаванды в Бахчисарайском районе в Крыму.
2 из 20
Плантация лаванды в Бахчисарайском районе в Крыму.
3 из 20
Плантация лаванды в Бахчисарайском районе в Крыму.
4 из 20
Плантация лаванды в Бахчисарайском районе в Крыму.
5 из 20
Девушка на плантациях лаванды в Бахчисарайском районе в Крыму.
6 из 20
Плантация лаванды в Бахчисарайском районе в Крыму.
7 из 20
Плантация лаванды в Бахчисарайском районе в Крыму.
8 из 20
Плантация лаванды в Бахчисарайском районе в Крыму.
9 из 20
Плантация лаванды в Бахчисарайском районе в Крыму.
10 из 20
Плантация лаванды в Бахчисарайском районе в Крыму.
11 из 20
Плантация лаванды в Бахчисарайском районе в Крыму.
12 из 20
Плантация лаванды в Бахчисарайском районе в Крыму.
13 из 20
Плантация лаванды в Бахчисарайском районе в Крыму.
14 из 20
Плантация лаванды в Бахчисарайском районе в Крыму.
15 из 20
Плантация лаванды в Бахчисарайском районе в Крыму.
16 из 20
Плантация лаванды в Бахчисарайском районе в Крыму.
17 из 20
Плантация лаванды в Бахчисарайском районе в Крыму.
18 из 20
Плантация лаванды в Бахчисарайском районе в Крыму.
19 из 20
Плантация лаванды в Бахчисарайском районе в Крыму.
20 из 20
Плантация лаванды в Бахчисарайском районе в Крыму.