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Сиреневое море: в Крыму сезон цветения лаванды – фотолента - РИА Новости Крым, 12.07.2026
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Фотоленты
https://crimea.ria.ru/20260712/sirenevoe-more-v-krymu-sezon-tsveteniya-lavandy--fotolenta-1157573544.html
Сиреневое море: в Крыму сезон цветения лаванды – фотолента
Сиреневое море: в Крыму сезон цветения лаванды – фотолента - РИА Новости Крым, 12.07.2026
Сиреневое море: в Крыму сезон цветения лаванды – фотолента
Лаванда – символ французского Прованса – была привезена на крымскую землю в 1812 году. Сначала ее разводили в императорском Никитском ботаническом саду. Век... РИА Новости Крым, 12.07.2026
2026-07-12T20:11
2026-07-12T20:11
фотоленты
крым
фото
природа
лаванда
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл - РИА Новости Крым. Лаванда – символ французского Прованса – была привезена на крымскую землю в 1812 году. Сначала ее разводили в императорском Никитском ботаническом саду. Век тому назад в советском Крыму лаванда стала одной из самых массовых высаживаемых эфиромасличных культур, а уже через десятилетие эфиромасличные предприятия молодой Крымской АССР вышли на проектную мощность.В 1965 году на полуострове открылся единственный в СССР Всесоюзный научно-исследовательский институт, занимающийся изучением эфирных масел, а также предприятия, занимающиеся разведением и селекцией эфироносов, в том числе и лаванды. Советский Союз обеспечивал 65% мировых потребностей.В Бахчисарайском районе в селе Тургенево раскинулось одно из самых больших в Европе лавандовых полей, представляющее собой гигантский массив в 180 гектаров лавандовых кустов.Лаванда – природный ароматизатор и защита от бактерий. Эфирное масло этого растения, его высушенные букетики, косметика и даже сыр и десерты с лавандой – отличный подарок гостям Крыма.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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крым, фото, природа, лаванда
Сиреневое море: в Крыму сезон цветения лаванды – фотолента

В Крыму наступил сезон цветения лаванды – фотолента

20:11 12.07.2026
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЛавандовые поля в Крыму
Лавандовые поля в Крыму - РИА Новости, 1920, 12.07.2026
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл - РИА Новости Крым. Лаванда – символ французского Прованса – была привезена на крымскую землю в 1812 году. Сначала ее разводили в императорском Никитском ботаническом саду. Век тому назад в советском Крыму лаванда стала одной из самых массовых высаживаемых эфиромасличных культур, а уже через десятилетие эфиромасличные предприятия молодой Крымской АССР вышли на проектную мощность.
В 1965 году на полуострове открылся единственный в СССР Всесоюзный научно-исследовательский институт, занимающийся изучением эфирных масел, а также предприятия, занимающиеся разведением и селекцией эфироносов, в том числе и лаванды. Советский Союз обеспечивал 65% мировых потребностей.
В Бахчисарайском районе в селе Тургенево раскинулось одно из самых больших в Европе лавандовых полей, представляющее собой гигантский массив в 180 гектаров лавандовых кустов.
Лаванда – природный ароматизатор и защита от бактерий. Эфирное масло этого растения, его высушенные букетики, косметика и даже сыр и десерты с лавандой – отличный подарок гостям Крыма.
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкПлантация лаванды в Бахчисарайском районе в Крыму.
Лавандовые поля в Крыму
1 из 20
Плантация лаванды в Бахчисарайском районе в Крыму.
© РИА Новости . Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкПлантация лаванды в Бахчисарайском районе в Крыму.
Лавандовые поля в Крыму
2 из 20
Плантация лаванды в Бахчисарайском районе в Крыму.
© РИА Новости . Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкПлантация лаванды в Бахчисарайском районе в Крыму.
Лавандовые поля в Крыму
3 из 20
Плантация лаванды в Бахчисарайском районе в Крыму.
© РИА Новости . Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкПлантация лаванды в Бахчисарайском районе в Крыму.
Лавандовые поля в Крыму
4 из 20
Плантация лаванды в Бахчисарайском районе в Крыму.
© РИА Новости . Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкДевушка на плантациях лаванды в Бахчисарайском районе в Крыму.
Лавандовые поля в Крыму
5 из 20
Девушка на плантациях лаванды в Бахчисарайском районе в Крыму.
© РИА Новости . Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкПлантация лаванды в Бахчисарайском районе в Крыму.
Лавандовые поля в Крыму
6 из 20
Плантация лаванды в Бахчисарайском районе в Крыму.
© РИА Новости . Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкПлантация лаванды в Бахчисарайском районе в Крыму.
Лавандовые поля в Крыму
7 из 20
Плантация лаванды в Бахчисарайском районе в Крыму.
© РИА Новости . Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкПлантация лаванды в Бахчисарайском районе в Крыму.
Лавандовые поля в Крыму
8 из 20
Плантация лаванды в Бахчисарайском районе в Крыму.
© РИА Новости . Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкПлантация лаванды в Бахчисарайском районе в Крыму.
Лавандовые поля в Крыму
9 из 20
Плантация лаванды в Бахчисарайском районе в Крыму.
© РИА Новости . Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкПлантация лаванды в Бахчисарайском районе в Крыму.
Лавандовые поля в Крыму
10 из 20
Плантация лаванды в Бахчисарайском районе в Крыму.
© РИА Новости . Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкПлантация лаванды в Бахчисарайском районе в Крыму.
Лавандовые поля в Крыму
11 из 20
Плантация лаванды в Бахчисарайском районе в Крыму.
© РИА Новости . Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкПлантация лаванды в Бахчисарайском районе в Крыму.
Лавандовые поля в Крыму
12 из 20
Плантация лаванды в Бахчисарайском районе в Крыму.
© РИА Новости . Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкПлантация лаванды в Бахчисарайском районе в Крыму.
Лавандовые поля в Крыму
13 из 20
Плантация лаванды в Бахчисарайском районе в Крыму.
© РИА Новости . Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкПлантация лаванды в Бахчисарайском районе в Крыму.
Лавандовые поля в Крыму
14 из 20
Плантация лаванды в Бахчисарайском районе в Крыму.
© РИА Новости . Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкПлантация лаванды в Бахчисарайском районе в Крыму.
Лавандовые поля в Крыму
15 из 20
Плантация лаванды в Бахчисарайском районе в Крыму.
© РИА Новости . Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкПлантация лаванды в Бахчисарайском районе в Крыму.
Лавандовые поля в Крыму
16 из 20
Плантация лаванды в Бахчисарайском районе в Крыму.
© РИА Новости . Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкПлантация лаванды в Бахчисарайском районе в Крыму.
Лавандовые поля в Крыму
17 из 20
Плантация лаванды в Бахчисарайском районе в Крыму.
© РИА Новости . Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкПлантация лаванды в Бахчисарайском районе в Крыму.
Лавандовые поля в Крыму
18 из 20
Плантация лаванды в Бахчисарайском районе в Крыму.
© РИА Новости . Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкПлантация лаванды в Бахчисарайском районе в Крыму.
Лавандовые поля в Крыму
19 из 20
Плантация лаванды в Бахчисарайском районе в Крыму.
© РИА Новости . Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкПлантация лаванды в Бахчисарайском районе в Крыму.
Лавандовые поля в Крыму
20 из 20
Плантация лаванды в Бахчисарайском районе в Крыму.
© РИА Новости . Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
1 из 20
Плантация лаванды в Бахчисарайском районе в Крыму.
© РИА Новости . Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
2 из 20
Плантация лаванды в Бахчисарайском районе в Крыму.
© РИА Новости . Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
3 из 20
Плантация лаванды в Бахчисарайском районе в Крыму.
© РИА Новости . Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
4 из 20
Плантация лаванды в Бахчисарайском районе в Крыму.
© РИА Новости . Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
5 из 20
Девушка на плантациях лаванды в Бахчисарайском районе в Крыму.
© РИА Новости . Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
6 из 20
Плантация лаванды в Бахчисарайском районе в Крыму.
© РИА Новости . Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
7 из 20
Плантация лаванды в Бахчисарайском районе в Крыму.
© РИА Новости . Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
8 из 20
Плантация лаванды в Бахчисарайском районе в Крыму.
© РИА Новости . Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
9 из 20
Плантация лаванды в Бахчисарайском районе в Крыму.
© РИА Новости . Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
10 из 20
Плантация лаванды в Бахчисарайском районе в Крыму.
© РИА Новости . Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
11 из 20
Плантация лаванды в Бахчисарайском районе в Крыму.
© РИА Новости . Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
12 из 20
Плантация лаванды в Бахчисарайском районе в Крыму.
© РИА Новости . Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
13 из 20
Плантация лаванды в Бахчисарайском районе в Крыму.
© РИА Новости . Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
14 из 20
Плантация лаванды в Бахчисарайском районе в Крыму.
© РИА Новости . Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
15 из 20
Плантация лаванды в Бахчисарайском районе в Крыму.
© РИА Новости . Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
16 из 20
Плантация лаванды в Бахчисарайском районе в Крыму.
© РИА Новости . Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
17 из 20
Плантация лаванды в Бахчисарайском районе в Крыму.
© РИА Новости . Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
18 из 20
Плантация лаванды в Бахчисарайском районе в Крыму.
© РИА Новости . Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
19 из 20
Плантация лаванды в Бахчисарайском районе в Крыму.
© РИА Новости . Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
20 из 20
Плантация лаванды в Бахчисарайском районе в Крыму.
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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