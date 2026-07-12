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Штурмовые группы ВДВ тренируются в приближенных к боевым условиям

Штурмовые группы ВДВ тренируются в приближенных к боевым условиям - РИА Новости Крым, 12.07.2026

Штурмовые группы ВДВ тренируются в приближенных к боевым условиям

В Новороссийском гвардейском горном соединении ВДВ прошли интенсивные тренировки штурмовых групп Новороссийского гвардейского горного соединения... РИА Новости Крым, 12.07.2026

2026-07-12T21:20

2026-07-12T21:20

2026-07-12T21:20

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл - РИА Новости Крым. В Новороссийском гвардейском горном соединении ВДВ прошли интенсивные тренировки штурмовых групп Новороссийского гвардейского горного соединения Воздушно-десантных войск. Занятия проводились с личным составом, который в составе передовых групп выполняет задачи на линии боевого соприкосновения, сообщили в минобороны России.Для создания реалистичной картины современного общевойскового боя на маршрутах выдвижения и в районах штурма специалистами инженерно-саперных подразделений были произведены подрывы имитационных тротиловых шашек, что позволило создать эффект артиллерийского обстрела со стороны противника, а также смоделировать угрозу со стороны вражеских FPV-дронов.В ходе штурма позиций военнослужащие оттачивали навыки правильного перемещения на поле боя, организации взаимного прикрытия и ведения непрерывного подавляющего огня по выявленным огневым точкам. Расчеты FPV-дронов соединения, в свою очередь, наносили условные удары по объектам и живой силе "противника", обеспечивая огневую поддержку наступающим группам.Занятия проводятся регулярно в рамках программы боевой учебы и учитывают актуальный опыт, полученный подразделениями ВДВ в ходе ведения боевых действий.В конце с каждым военнослужащим командиры провели детальный анализ допущенных ошибок. Это позволит десантникам в будущем при необходимости выйти на передовую с максимальным уровнем подготовленности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

новороссийск

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, новости, новороссийск, вооруженные силы россии, учения