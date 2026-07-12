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Штурмовые группы ВДВ тренируются в приближенных к боевым условиям - РИА Новости Крым, 12.07.2026
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Штурмовые группы ВДВ тренируются в приближенных к боевым условиям
Штурмовые группы ВДВ тренируются в приближенных к боевым условиям - РИА Новости Крым, 12.07.2026
Штурмовые группы ВДВ тренируются в приближенных к боевым условиям
В Новороссийском гвардейском горном соединении ВДВ прошли интенсивные тренировки штурмовых групп Новороссийского гвардейского горного соединения... РИА Новости Крым, 12.07.2026
2026-07-12T21:20
2026-07-12T21:20
министерство обороны рф
новости
новороссийск
вооруженные силы россии
учения
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл - РИА Новости Крым. В Новороссийском гвардейском горном соединении ВДВ прошли интенсивные тренировки штурмовых групп Новороссийского гвардейского горного соединения Воздушно-десантных войск. Занятия проводились с личным составом, который в составе передовых групп выполняет задачи на линии боевого соприкосновения, сообщили в минобороны России.Для создания реалистичной картины современного общевойскового боя на маршрутах выдвижения и в районах штурма специалистами инженерно-саперных подразделений были произведены подрывы имитационных тротиловых шашек, что позволило создать эффект артиллерийского обстрела со стороны противника, а также смоделировать угрозу со стороны вражеских FPV-дронов.В ходе штурма позиций военнослужащие оттачивали навыки правильного перемещения на поле боя, организации взаимного прикрытия и ведения непрерывного подавляющего огня по выявленным огневым точкам. Расчеты FPV-дронов соединения, в свою очередь, наносили условные удары по объектам и живой силе "противника", обеспечивая огневую поддержку наступающим группам.Занятия проводятся регулярно в рамках программы боевой учебы и учитывают актуальный опыт, полученный подразделениями ВДВ в ходе ведения боевых действий.В конце с каждым военнослужащим командиры провели детальный анализ допущенных ошибок. Это позволит десантникам в будущем при необходимости выйти на передовую с максимальным уровнем подготовленности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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4.7
96
news.crimea@rian.ru
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министерство обороны рф, новости, новороссийск, вооруженные силы россии, учения
Штурмовые группы ВДВ тренируются в приближенных к боевым условиям

Под Новороссийском прошла интенсивная тренировка штурмовых групп ВДВ

21:20 12.07.2026
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкВС РФ
ВС РФ - РИА Новости, 1920, 12.07.2026
© РИА Новости . Станислав Красильников
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл - РИА Новости Крым. В Новороссийском гвардейском горном соединении ВДВ прошли интенсивные тренировки штурмовых групп Новороссийского гвардейского горного соединения Воздушно-десантных войск. Занятия проводились с личным составом, который в составе передовых групп выполняет задачи на линии боевого соприкосновения, сообщили в минобороны России.

"В ходе практических этапов тренировки десантники в условиях, максимально приближенных к боевым, отрабатывали комплекс действий по прорыву обороны и захвату опорных пунктов условного противника. Особое внимание командование уделило слаженности работы небольших тактических групп, взаимодействию между штурмовиками и управлению огневыми средствами в динамично меняющейся обстановке", – говорится в сообщении МО РФ.

Для создания реалистичной картины современного общевойскового боя на маршрутах выдвижения и в районах штурма специалистами инженерно-саперных подразделений были произведены подрывы имитационных тротиловых шашек, что позволило создать эффект артиллерийского обстрела со стороны противника, а также смоделировать угрозу со стороны вражеских FPV-дронов.
"Такая методика тренировок помогает бойцам сохранять психологическую устойчивость и мгновенно принимать верные решения в условиях жесткого огневого воздействия", – рассказали в военном министерстве РФ.
В ходе штурма позиций военнослужащие оттачивали навыки правильного перемещения на поле боя, организации взаимного прикрытия и ведения непрерывного подавляющего огня по выявленным огневым точкам. Расчеты FPV-дронов соединения, в свою очередь, наносили условные удары по объектам и живой силе "противника", обеспечивая огневую поддержку наступающим группам.
Занятия проводятся регулярно в рамках программы боевой учебы и учитывают актуальный опыт, полученный подразделениями ВДВ в ходе ведения боевых действий.
В конце с каждым военнослужащим командиры провели детальный анализ допущенных ошибок. Это позволит десантникам в будущем при необходимости выйти на передовую с максимальным уровнем подготовленности.
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Министерство обороны РФНовостиНовороссийскВооруженные силы РоссииУчения
 
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