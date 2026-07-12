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Реконструкция моста под Судаком в Крыму: как идут работы - РИА Новости Крым, 12.07.2026
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Реконструкция моста под Судаком в Крыму: как идут работы
Реконструкция моста под Судаком в Крыму: как идут работы - РИА Новости Крым, 12.07.2026
Реконструкция моста под Судаком в Крыму: как идут работы
На территории муниципального округа Судак продолжается реконструкция моста через реку Шелен. О ходе работ рассказали в министерстве транспорта Крыма. РИА Новости Крым, 12.07.2026
2026-07-12T16:28
2026-07-12T16:28
судак
феодосия
коктебель
минтранс крыма
крым
мост
ремонт и строительство дорог в крыму
благоустройство
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл - РИА Новости Крым. На территории муниципального округа Судак продолжается реконструкция моста через реку Шелен. О ходе работ рассказали в министерстве транспорта Крыма.Подрядчик уже завершает монтаж блочно-насосной станции, продолжает работы по армированию и бетонированию опор. В ближайшее время специалисты приступят к разработке проекта работ для устройства временной дороги и начнут подготовку к демонтажу и армированию ростверка. Заказчиком работ выступает Служба автомобильных дорог Республики Крым.Ранее сообщалось, что строители начинают новый этап капитального ремонта моста на дороге Бахчисарай – Ялта. Запланированы работы по нанесению гидроизоляции на плиту проезжей части и продолжению устройства барьерного ограждения.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Шоссе Туристов в Ялте отремонтируют за 152 миллиона рублейВ Алуште ограничат движение от трассы в сторону ИзобильногоРаботают вручную: как идет капитальный ремонт Мисхорского парка
судак
феодосия
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РИА Новости Крым
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4.7
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судак, феодосия, коктебель, минтранс крыма, крым, мост, ремонт и строительство дорог в крыму, благоустройство
Реконструкция моста под Судаком в Крыму: как идут работы

В Крыму реконструируют мост под Судаком – как идут работы

16:28 12.07.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевДорожные работы
Дорожные работы - РИА Новости, 1920, 12.07.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл - РИА Новости Крым. На территории муниципального округа Судак продолжается реконструкция моста через реку Шелен. О ходе работ рассказали в министерстве транспорта Крыма.
"Мостовой переход обеспечивает транспортную связность ключевых курортных центров региона – Судака, Феодосии и Коктебеля – и напрямую влияет на развитие туристического кластера. Фактически эта дорога является одной из главных артерий, по которой ежегодно устремляются к морю тысячи отдыхающих", – подчеркнули в ведомстве.
Подрядчик уже завершает монтаж блочно-насосной станции, продолжает работы по армированию и бетонированию опор. В ближайшее время специалисты приступят к разработке проекта работ для устройства временной дороги и начнут подготовку к демонтажу и армированию ростверка. Заказчиком работ выступает Служба автомобильных дорог Республики Крым.
Ранее сообщалось, что строители начинают новый этап капитального ремонта моста на дороге Бахчисарай – Ялта. Запланированы работы по нанесению гидроизоляции на плиту проезжей части и продолжению устройства барьерного ограждения.
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