https://crimea.ria.ru/20260712/rekonstruktsiya-mosta-pod-sudakom-v-krymu-kak-idut-raboty-1157547517.html

Реконструкция моста под Судаком в Крыму: как идут работы

Реконструкция моста под Судаком в Крыму: как идут работы - РИА Новости Крым, 12.07.2026

Реконструкция моста под Судаком в Крыму: как идут работы

На территории муниципального округа Судак продолжается реконструкция моста через реку Шелен. О ходе работ рассказали в министерстве транспорта Крыма. РИА Новости Крым, 12.07.2026

2026-07-12T16:28

2026-07-12T16:28

2026-07-12T16:28

судак

феодосия

коктебель

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крым

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благоустройство

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл - РИА Новости Крым. На территории муниципального округа Судак продолжается реконструкция моста через реку Шелен. О ходе работ рассказали в министерстве транспорта Крыма.Подрядчик уже завершает монтаж блочно-насосной станции, продолжает работы по армированию и бетонированию опор. В ближайшее время специалисты приступят к разработке проекта работ для устройства временной дороги и начнут подготовку к демонтажу и армированию ростверка. Заказчиком работ выступает Служба автомобильных дорог Республики Крым.Ранее сообщалось, что строители начинают новый этап капитального ремонта моста на дороге Бахчисарай – Ялта. Запланированы работы по нанесению гидроизоляции на плиту проезжей части и продолжению устройства барьерного ограждения.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Шоссе Туристов в Ялте отремонтируют за 152 миллиона рублейВ Алуште ограничат движение от трассы в сторону ИзобильногоРаботают вручную: как идет капитальный ремонт Мисхорского парка

судак

феодосия

коктебель

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

судак, феодосия, коктебель, минтранс крыма, крым, мост, ремонт и строительство дорог в крыму, благоустройство