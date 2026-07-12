https://crimea.ria.ru/20260712/rebenok-umer-v-bolnitse-sevastopolya--sledkom-vzyal-delo-na-kontrol-1157570123.html

Ребенок умер в больнице Севастополя – Следком взял дело на контроль

Ребенок умер в больнице Севастополя – Следком взял дело на контроль - РИА Новости Крым, 12.07.2026

Ребенок умер в больнице Севастополя – Следком взял дело на контроль

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования уголовного дела по факту смерти ребенка в медицинском учреждении... РИА Новости Крым, 12.07.2026

2026-07-12T15:49

2026-07-12T15:49

2026-07-12T15:49

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл - РИА Новости Крым. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования уголовного дела по факту смерти ребенка в медицинском учреждении города Севастополя, сообщает пресс-служба Следственного комитета России.Следственными органами СК России по Республике Крым и городу Севастополю расследуется уголовное дело.Председатель СК России дал поручение руководителю СК России по Крыму и Севастополю Владимиру Терентьеву представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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