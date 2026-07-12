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Ребенок умер в больнице Севастополя – Следком взял дело на контроль - РИА Новости Крым, 12.07.2026
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Ребенок умер в больнице Севастополя – Следком взял дело на контроль
Ребенок умер в больнице Севастополя – Следком взял дело на контроль - РИА Новости Крым, 12.07.2026
Ребенок умер в больнице Севастополя – Следком взял дело на контроль
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования уголовного дела по факту смерти ребенка в медицинском учреждении... РИА Новости Крым, 12.07.2026
2026-07-12T15:49
2026-07-12T15:49
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл - РИА Новости Крым. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования уголовного дела по факту смерти ребенка в медицинском учреждении города Севастополя, сообщает пресс-служба Следственного комитета России.Следственными органами СК России по Республике Крым и городу Севастополю расследуется уголовное дело.Председатель СК России дал поручение руководителю СК России по Крыму и Севастополю Владимиру Терентьеву представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Ребенок умер в больнице Севастополя – Следком взял дело на контроль

После смерти ребенка в больнице Севастополя дело на контроль взял Следком

15:49 12.07.2026
 
© РИА Новости . Юрий Абрамочкин / Перейти в фотобанкКапельница
Капельница - РИА Новости, 1920, 12.07.2026
© РИА Новости . Юрий Абрамочкин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл - РИА Новости Крым. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования уголовного дела по факту смерти ребенка в медицинском учреждении города Севастополя, сообщает пресс-служба Следственного комитета России.
"В соцмедиа сообщается, что в Севастополе вследствие ненадлежащего исполнения своих обязанностей медицинскими работниками скончался 11-летний мальчик, который с тяжелыми заболеваниями на протяжении длительного времени находился в больнице без надлежащего присмотра", – уточняют обстоятельства произошедшего в ведомстве.
Следственными органами СК России по Республике Крым и городу Севастополю расследуется уголовное дело.
Председатель СК России дал поручение руководителю СК России по Крыму и Севастополю Владимиру Терентьеву представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.
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