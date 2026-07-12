https://crimea.ria.ru/20260712/rassylka-qr-kodov-na-toplivo-v-sevastopole-startuet-v-2200-1157576489.html

Рассылка QR-кодов на топливо в Севастополе стартует в 22:00

Рассылка QR-кодов на топливо в Севастополе стартует в 22:00 - РИА Новости Крым, 12.07.2026

Рассылка QR-кодов на топливо в Севастополе стартует в 22:00

Севастополь продолжает выдавать QR-коды на топливо по новой системе, рассылка кодов начнется в субботу в 22:00. Об этом сообщил в своем канале в МАКС губернатор РИА Новости Крым, 12.07.2026

2026-07-12T21:10

2026-07-12T21:10

2026-07-12T21:10

крым

новости крыма

севастополь

новости севастополя

михаил развожаев

топливо в крыму

дефицит топлива в крыму

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111199/22/1111992295_0:288:5520:3393_1920x0_80_0_0_2ed1578e96a5dca067aa1ea4ad593574.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ,12 июл - РИА Новости Крым. Севастополь продолжает выдавать QR-коды на топливо по новой системе, рассылка кодов начнется в субботу в 22:00. Об этом сообщил в своем канале в МАКС губернатор региона Михаил Развожаев.На один номер телефона можно подать заявку только на один государственный регистрационный знак (ГРЗ).Как это теперь работает:Подтверждение: после того как система рандомно выберет вашу заявку, у вас есть возможность отказаться от нее в течение 5 минут, если следующий день для вас не удобен. Если отказ не поступит, это будет считаться согласием по умолчанию, и код останется за вами. При отказе от получения кода ваша заявка будет возвращаться в общий объем заявок с увеличенной вероятностью ее выбора.Повторные заявки: после использования кода новую заявку на заправленный автомобиль по коду можно будет подать через 7 календарных дней после даты заправки.Вероятность выбора: алгоритм настроен так, что заявки, поданные ранее, будут выбираться с увеличивающейся вероятностью. Также последующие вероятности повышаются, если вы осуществили заправку по коду, и снижаются, если вы получили код, но не воспользовались им.Изменение данных: вы можете изменить тип топлива в уже поданной заявке (до момента её автоматического выбора) — это не снизит вероятность получения кода.Если у вас есть потребность для смены ГРЗ, то необходимо отозвать старую заявку и подать новую с актуальными данными.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

крым

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, новости крыма, севастополь, новости севастополя, михаил развожаев, топливо в крыму, дефицит топлива в крыму