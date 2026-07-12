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Рассылка QR-кодов на топливо в Севастополе стартует в 22:00 - РИА Новости Крым, 12.07.2026
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Рассылка QR-кодов на топливо в Севастополе стартует в 22:00
Рассылка QR-кодов на топливо в Севастополе стартует в 22:00 - РИА Новости Крым, 12.07.2026
Рассылка QR-кодов на топливо в Севастополе стартует в 22:00
Севастополь продолжает выдавать QR-коды на топливо по новой системе, рассылка кодов начнется в субботу в 22:00. Об этом сообщил в своем канале в МАКС губернатор РИА Новости Крым, 12.07.2026
2026-07-12T21:10
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новости севастополя
михаил развожаев
топливо в крыму
дефицит топлива в крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ,12 июл - РИА Новости Крым. Севастополь продолжает выдавать QR-коды на топливо по новой системе, рассылка кодов начнется в субботу в 22:00. Об этом сообщил в своем канале в МАКС губернатор региона Михаил Развожаев.На один номер телефона можно подать заявку только на один государственный регистрационный знак (ГРЗ).Как это теперь работает:Подтверждение: после того как система рандомно выберет вашу заявку, у вас есть возможность отказаться от нее в течение 5 минут, если следующий день для вас не удобен. Если отказ не поступит, это будет считаться согласием по умолчанию, и код останется за вами. При отказе от получения кода ваша заявка будет возвращаться в общий объем заявок с увеличенной вероятностью ее выбора.Повторные заявки: после использования кода новую заявку на заправленный автомобиль по коду можно будет подать через 7 календарных дней после даты заправки.Вероятность выбора: алгоритм настроен так, что заявки, поданные ранее, будут выбираться с увеличивающейся вероятностью. Также последующие вероятности повышаются, если вы осуществили заправку по коду, и снижаются, если вы получили код, но не воспользовались им.Изменение данных: вы можете изменить тип топлива в уже поданной заявке (до момента её автоматического выбора) — это не снизит вероятность получения кода.Если у вас есть потребность для смены ГРЗ, то необходимо отозвать старую заявку и подать новую с актуальными данными.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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96
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крым, новости крыма, севастополь, новости севастополя, михаил развожаев, топливо в крыму, дефицит топлива в крыму
Рассылка QR-кодов на топливо в Севастополе стартует в 22:00

Рассылка QR-кодов на топливо в Севастополе стартует в 22:00 - Развожаев

21:10 12.07.2026
 
© РИА Новости Крым . Александр Полегенько / Перейти в фотобанкАвтомобиль заправляется на одной из АЗС в Симферополе
Автомобиль заправляется на одной из АЗС в Симферополе - РИА Новости, 1920, 12.07.2026
© РИА Новости Крым . Александр Полегенько
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СИМФЕРОПОЛЬ,12 июл - РИА Новости Крым. Севастополь продолжает выдавать QR-коды на топливо по новой системе, рассылка кодов начнется в субботу в 22:00. Об этом сообщил в своем канале в МАКС губернатор региона Михаил Развожаев.
"Работаем над тем, чтобы процесс заправки стал максимально прозрачным и комфортным для каждого жителя города. рассылка QR-кодов начнется сегодня с 22.00", - сообщил он.
На один номер телефона можно подать заявку только на один государственный регистрационный знак (ГРЗ).
Как это теперь работает:
Подтверждение: после того как система рандомно выберет вашу заявку, у вас есть возможность отказаться от нее в течение 5 минут, если следующий день для вас не удобен. Если отказ не поступит, это будет считаться согласием по умолчанию, и код останется за вами. При отказе от получения кода ваша заявка будет возвращаться в общий объем заявок с увеличенной вероятностью ее выбора.
Повторные заявки: после использования кода новую заявку на заправленный автомобиль по коду можно будет подать через 7 календарных дней после даты заправки.
Вероятность выбора: алгоритм настроен так, что заявки, поданные ранее, будут выбираться с увеличивающейся вероятностью. Также последующие вероятности повышаются, если вы осуществили заправку по коду, и снижаются, если вы получили код, но не воспользовались им.
Изменение данных: вы можете изменить тип топлива в уже поданной заявке (до момента её автоматического выбора) — это не снизит вероятность получения кода.
Если у вас есть потребность для смены ГРЗ, то необходимо отозвать старую заявку и подать новую с актуальными данными.
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КрымНовости КрымаСевастопольНовости СевастополяМихаил РазвожаевТопливо в КрымуДефицит топлива в Крыму
 
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