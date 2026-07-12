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Правило ладони: как летом уберечь домашних питомцев от ожогов лап и теплового удара - РИА Новости Крым, 12.07.2026
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Правило ладони: как летом уберечь домашних питомцев от ожогов лап и теплового удара
Правило ладони: как летом уберечь домашних питомцев от ожогов лап и теплового удара - РИА Новости Крым, 12.07.2026
Правило ладони: как летом уберечь домашних питомцев от ожогов лап и теплового удара
В жаркие летние дни не только человеку стоит ограничить или исключить дневное пребывание на солнце. Домашние питомцы также чувствительны к воздействию высоких... РИА Новости Крым, 12.07.2026
2026-07-12T19:28
2026-07-12T19:28
совет эксперта
животные
ветеринария
жара
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл – РИА Новости Крым. В жаркие летние дни не только человеку стоит ограничить или исключить дневное пребывание на солнце. Домашние питомцы также чувствительны к воздействию высоких температур и график их выгула стоит перенести на утренние и вечерние часы. Об этом РИА Новости Крым рассказала ветеринарный врач-терапевт Виктория Резникова.Она обратила внимание, что в жару существует реальный риск ожогов лап, а также теплового и солнечного удара. Иногда хозяева приучают животное к специальной обуви, но она защищает только подушечки лап питомца, не спасая от перегрева, отметила ветеринар.Также, дополнила собеседница, на прогулку с питомцем с собой всегда нужно брать воду, поилку или складную миску.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:По закону стаи: почему собаки стали чаще нападать на людей в КрымуБульдог в обмороке: как спасти домашнего питомца от теплового удараКак кормить кошек и собак в жару
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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совет эксперта, животные, ветеринария, жара
Правило ладони: как летом уберечь домашних питомцев от ожогов лап и теплового удара

Для выгула домашних животных летом оптимальное время утром и вечером – ветеринар

19:28 12.07.2026
 
© РИА Новости . Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкКинолог поит собаку
Кинолог поит собаку - РИА Новости, 1920, 12.07.2026
© РИА Новости . Игорь Зарембо
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл – РИА Новости Крым. В жаркие летние дни не только человеку стоит ограничить или исключить дневное пребывание на солнце. Домашние питомцы также чувствительны к воздействию высоких температур и график их выгула стоит перенести на утренние и вечерние часы. Об этом РИА Новости Крым рассказала ветеринарный врач-терапевт Виктория Резникова.
"Перед прогулкой с животным нужно проверить температуру земли или дороги. Есть такое "правило ладони" – кладете ладонь на землю или на бетон, на асфальтированную дорогу, и, если не можете продержать ладонь более пяти секунд, то с собачкой гулять в такое время суток не стоит", – объяснила специалист.
Она обратила внимание, что в жару существует реальный риск ожогов лап, а также теплового и солнечного удара. Иногда хозяева приучают животное к специальной обуви, но она защищает только подушечки лап питомца, не спасая от перегрева, отметила ветеринар.
"Летом нужна смена графика прогулок. Лучше всего, конечно, гулять рано утром или уже поздно вечером, когда солнце находится не в зените", – рекомендовала Виктория Резникова.
Также, дополнила собеседница, на прогулку с питомцем с собой всегда нужно брать воду, поилку или складную миску.
"В летнее время, если животное спокойно себя ведет на прогулке, желательно ограничить его нахождение в наморднике, потому что в случае перегревания или получения теплового удара оно не сможет себя охладить – широко открыть пасть и дышать", – пояснила эксперт.
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