https://crimea.ria.ru/20260712/pravilo-ladoni-kak-letom-uberech-domashnikh-pitomtsev-ot-ozhogov-lap-i-teplovogo-udara-1157454579.html

Правило ладони: как летом уберечь домашних питомцев от ожогов лап и теплового удара

Правило ладони: как летом уберечь домашних питомцев от ожогов лап и теплового удара - РИА Новости Крым, 12.07.2026

Правило ладони: как летом уберечь домашних питомцев от ожогов лап и теплового удара

В жаркие летние дни не только человеку стоит ограничить или исключить дневное пребывание на солнце. Домашние питомцы также чувствительны к воздействию высоких... РИА Новости Крым, 12.07.2026

2026-07-12T19:28

2026-07-12T19:28

2026-07-12T19:28

совет эксперта

животные

ветеринария

жара

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл – РИА Новости Крым. В жаркие летние дни не только человеку стоит ограничить или исключить дневное пребывание на солнце. Домашние питомцы также чувствительны к воздействию высоких температур и график их выгула стоит перенести на утренние и вечерние часы. Об этом РИА Новости Крым рассказала ветеринарный врач-терапевт Виктория Резникова.Она обратила внимание, что в жару существует реальный риск ожогов лап, а также теплового и солнечного удара. Иногда хозяева приучают животное к специальной обуви, но она защищает только подушечки лап питомца, не спасая от перегрева, отметила ветеринар.Также, дополнила собеседница, на прогулку с питомцем с собой всегда нужно брать воду, поилку или складную миску.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:По закону стаи: почему собаки стали чаще нападать на людей в КрымуБульдог в обмороке: как спасти домашнего питомца от теплового удараКак кормить кошек и собак в жару

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

совет эксперта, животные, ветеринария, жара