https://crimea.ria.ru/20260712/porty-odessy-i-chernomorska-pod-udarom-dalnoboynogo-oruzhiya-rossii-1157562807.html

Порты Одессы и Черноморска под ударом дальнобойного оружия России

Порты Одессы и Черноморска под ударом дальнобойного оружия России - РИА Новости Крым, 12.07.2026

Порты Одессы и Черноморска под ударом дальнобойного оружия России

Вооруженные силы России ударили по портовой инфраструктуре в Одессе и области. Групповые удары нанесли высокоточным оружием большой дальности воздушного... РИА Новости Крым, 12.07.2026

2026-07-12T08:52

2026-07-12T08:52

2026-07-12T08:52

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России ударили по портовой инфраструктуре в Одессе и области. Групповые удары нанесли высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования и ударными дронами. Об этом сообщает Минобороны РФ.Поражены объекты портовой инфраструктуры в Одессе и Черноморске Одесской области, используемые для разгрузки и хранения грузов военного назначения и горюче-смазочных материалов, а также морские суда и паром, осуществляющие доставку этих грузов в порты Украины, перечислили в российском военном ведомстве.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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одесская область

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, министерство обороны рф, новости сво, украина, одесса, одесская область, потери всу