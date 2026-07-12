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Порты Одессы и Черноморска под ударом дальнобойного оружия России
Порты Одессы и Черноморска под ударом дальнобойного оружия России - РИА Новости Крым, 12.07.2026
Порты Одессы и Черноморска под ударом дальнобойного оружия России
Вооруженные силы России ударили по портовой инфраструктуре в Одессе и области. Групповые удары нанесли высокоточным оружием большой дальности воздушного... РИА Новости Крым, 12.07.2026
2026-07-12T08:52
2026-07-12T08:52
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России ударили по портовой инфраструктуре в Одессе и области. Групповые удары нанесли высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования и ударными дронами. Об этом сообщает Минобороны РФ.Поражены объекты портовой инфраструктуры в Одессе и Черноморске Одесской области, используемые для разгрузки и хранения грузов военного назначения и горюче-смазочных материалов, а также морские суда и паром, осуществляющие доставку этих грузов в порты Украины, перечислили в российском военном ведомстве.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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новости, министерство обороны рф, новости сво, украина, одесса, одесская область, потери всу
Порты Одессы и Черноморска под ударом дальнобойного оружия России
Групповые удары по портам Одессы и Черноморска нанесли ВС РФ в ночь на воскресенье