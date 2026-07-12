https://crimea.ria.ru/20260712/polnovodnyy-vardavar-prazdnuyut-vse-armyane-1156592765.html

Полноводный Вардавар празднуют все армяне

Полноводный Вардавар празднуют все армяне - РИА Новости Крым, 12.07.2026

Полноводный Вардавар празднуют все армяне

На 96 день после армянской Пасхи празднуют Преображение Господне. В народе этот день совпадает с народным праздником Вардавар – самый любимый летний праздник... РИА Новости Крым, 12.07.2026

2026-07-12T16:52

2026-07-12T16:52

2026-07-12T16:52

инфографика

праздники народов крыма

крым

крым многонациональный

традиции

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/10/1130094053_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_c1bdf4c03e5b0f45805f64f17070bfa0.jpg

На 96 день после армянской Пасхи празднуют Преображение Господне. В народе этот день совпадает с народным праздником Вардавар – самый любимый летний праздник армянского народа.По его словам, в период становления Армянской апостольской церкви церковные деятели мудро использовали празднования, имеющие под собой языческие корни, чтобы привлечь народ к христианским праздникам.Вардавар 98 день после армянской Пасхи. Согласно церковному преданию, Григорий Просветитель назначил праздник Преображения на 11 августа. В этот день отмечался языческий праздник, и некоторые его элементы сохранились в обрядах народного празднования Преображения.Что касается происхождения самого слова "вардавар", то тут есть несколько версий. Первая – что это производное слов "вард" – роза и "вар" – яркий. Именно розами украшали статую языческой богини Анаит-праматери. Также среди некоторых ученых считается, что слово произошло от хеттских слов "вард" – вода и "арр" – мыть, что более приближено традиции Вардавара – поливанию водой.В народной традиции Вардавара – поливание водой. И обижаться на то, что вы в любой момент можете стать мокрым без своего на то желания, ни в коем случае нельзя. В некоторых регионах Армении Вардавар также называют "джорци", от слова "джур" – вода.Более того, в Армении в этот день водой поливают друг друга не только дети и подростки, но и взрослые. Например, в Ереване на Площади Республики людей поливают освященной водой из водометные машины.А в многочисленной ростовской армянской общине существует местная традиция проводить крестный ход к старинному роднику."Ростовская традиция очень близка нам, потому что храм Сурб Хач в Нахичевани был построен крымскими армянами-переселенцами, и место было выбрано таким образом, что рядом находится родник", – рассказал Тер Нерсес.Паломничество в единственный действующий армянский монастырь вне Армении в праздник Преображения и есть главная крымская традиция этого летнего праздника, сказал священник."В дневнике одного из настоятелей монастыря Сурб Хач он выражает удивление тому, что Преображение не является престольным праздником монастыря, но люди собираются в этот день именно там. То есть он сам этому удивляется, но принимает это как данность. И сегодня больше людей собирается именно на Вардавар, чем на престольный праздник, который отмечается вскоре после этого праздника", – сказал настоятель храма Сурб Акоп.В народе считается, что Вардавар символически делит на две части. Это день, с которого начинается подведение итогов и прогнозирование второй половины года.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, крым многонациональный, традиции, инфографика