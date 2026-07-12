https://crimea.ria.ru/20260712/polnovodnyy-vardavar-prazdnuyut-vse-armyane-1156592765.html
Полноводный Вардавар празднуют все армяне
Полноводный Вардавар празднуют все армяне - РИА Новости Крым, 12.07.2026
Полноводный Вардавар празднуют все армяне
На 96 день после армянской Пасхи празднуют Преображение Господне. В народе этот день совпадает с народным праздником Вардавар – самый любимый летний праздник... РИА Новости Крым, 12.07.2026
2026-07-12T16:52
2026-07-12T16:52
2026-07-12T16:52
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На 96 день после армянской Пасхи празднуют Преображение Господне. В народе этот день совпадает с народным праздником Вардавар – самый любимый летний праздник армянского народа.По его словам, в период становления Армянской апостольской церкви церковные деятели мудро использовали празднования, имеющие под собой языческие корни, чтобы привлечь народ к христианским праздникам.Вардавар 98 день после армянской Пасхи. Согласно церковному преданию, Григорий Просветитель назначил праздник Преображения на 11 августа. В этот день отмечался языческий праздник, и некоторые его элементы сохранились в обрядах народного празднования Преображения.Что касается происхождения самого слова "вардавар", то тут есть несколько версий. Первая – что это производное слов "вард" – роза и "вар" – яркий. Именно розами украшали статую языческой богини Анаит-праматери. Также среди некоторых ученых считается, что слово произошло от хеттских слов "вард" – вода и "арр" – мыть, что более приближено традиции Вардавара – поливанию водой.В народной традиции Вардавара – поливание водой. И обижаться на то, что вы в любой момент можете стать мокрым без своего на то желания, ни в коем случае нельзя. В некоторых регионах Армении Вардавар также называют "джорци", от слова "джур" – вода.Более того, в Армении в этот день водой поливают друг друга не только дети и подростки, но и взрослые. Например, в Ереване на Площади Республики людей поливают освященной водой из водометные машины.А в многочисленной ростовской армянской общине существует местная традиция проводить крестный ход к старинному роднику."Ростовская традиция очень близка нам, потому что храм Сурб Хач в Нахичевани был построен крымскими армянами-переселенцами, и место было выбрано таким образом, что рядом находится родник", – рассказал Тер Нерсес.Паломничество в единственный действующий армянский монастырь вне Армении в праздник Преображения и есть главная крымская традиция этого летнего праздника, сказал священник."В дневнике одного из настоятелей монастыря Сурб Хач он выражает удивление тому, что Преображение не является престольным праздником монастыря, но люди собираются в этот день именно там. То есть он сам этому удивляется, но принимает это как данность. И сегодня больше людей собирается именно на Вардавар, чем на престольный праздник, который отмечается вскоре после этого праздника", – сказал настоятель храма Сурб Акоп.В народе считается, что Вардавар символически делит на две части. Это день, с которого начинается подведение итогов и прогнозирование второй половины года.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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крым, крым многонациональный, традиции, инфографика
Полноводный Вардавар празднуют все армяне
Крымские особенности летнего армянского праздника Вардавар
На 96 день после армянской Пасхи празднуют Преображение Господне. В народе этот день совпадает с народным праздником Вардавар – самый любимый летний праздник армянского народа.
"В церковном календаре Армянской церкви Вардавар вы не встретите нигде. Но это слово часто используется в устной форме. Вардавар – это народная часть этого праздника", – объяснил настоятель храма Сурб Акоп в Симферополе иерей Нерсес Хананян.
По его словам, в период становления Армянской апостольской церкви церковные деятели мудро использовали празднования, имеющие под собой языческие корни, чтобы привлечь народ к христианским праздникам.
"И так как праздник Преображения Господня проводился летом, и Вардавар тоже проводился летом, эти праздники были объединены под общим названием Преображение Господня. Вардавар остался как название народного торжества, которое происходит во дворах церквей и монастырей", – сказал настоятель.
Вардавар 98 день после армянской Пасхи. Согласно церковному преданию, Григорий Просветитель назначил праздник Преображения на 11 августа. В этот день отмечался языческий праздник, и некоторые его элементы сохранились в обрядах народного празднования Преображения.
Что касается происхождения самого слова "вардавар", то тут есть несколько версий. Первая – что это производное слов "вард" – роза и "вар" – яркий. Именно розами украшали статую языческой богини Анаит-праматери. Также среди некоторых ученых считается, что слово произошло от хеттских слов "вард" – вода и "арр" – мыть, что более приближено традиции Вардавара – поливанию водой.
В народной традиции Вардавара – поливание водой. И обижаться на то, что вы в любой момент можете стать мокрым без своего на то желания, ни в коем случае нельзя. В некоторых регионах Армении Вардавар также называют "джорци", от слова "джур" – вода.
"Мы переосмысливаем те или иные события, и, например, то же обливание водой принимается как некий символ духовного очищения. Все-таки вода в церковной традиции имеет символ омовения, очищения. А то, что народ собирается и радуется в церковных дворах, не придавая этому какого-то мистического значения – только во благо", – считает священник Армянской апостольской церкви.
Более того, в Армении в этот день водой поливают друг друга не только дети и подростки, но и взрослые. Например, в Ереване на Площади Республики людей поливают освященной водой из водометные машины.
А в многочисленной ростовской армянской общине существует местная традиция проводить крестный ход к старинному роднику.
"Ростовская традиция очень близка нам, потому что храм Сурб Хач в Нахичевани был построен крымскими армянами-переселенцами, и место было выбрано таким образом, что рядом находится родник", – рассказал Тер Нерсес.
В Крыму также на Вардавар у проживающих здесь армян сложились свои вековые традиции. "Крымские армяне из всех городов полуострова в этот день по возможности собираются в монастыре Сурб Хач, где есть три родника воды. Ну и место, само собой, предполагает масштабное собрание людей, участие в празднествах, потому что там есть большой монастырский двор и природные источники, то есть не нужно готовить какие-то бочки для обливания".
Паломничество в единственный действующий армянский монастырь вне Армении в праздник Преображения и есть главная крымская традиция этого летнего праздника, сказал священник.
"В дневнике одного из настоятелей монастыря Сурб Хач он выражает удивление тому, что Преображение не является престольным праздником монастыря, но люди собираются в этот день именно там. То есть он сам этому удивляется, но принимает это как данность. И сегодня больше людей собирается именно на Вардавар, чем на престольный праздник, который отмечается вскоре после этого праздника", – сказал настоятель храма Сурб Акоп.
В народе считается, что Вардавар символически делит на две части. Это день, с которого начинается подведение итогов и прогнозирование второй половины года.
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