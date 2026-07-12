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Подвиг и жизнь Людмилы Павличенко – ко дню рождения легендарного снайпера - РИА Новости Крым, 12.07.2026
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Подвиг и жизнь Людмилы Павличенко – ко дню рождения легендарного снайпера
Подвиг и жизнь Людмилы Павличенко – ко дню рождения легендарного снайпера - РИА Новости Крым, 12.07.2026
Подвиг и жизнь Людмилы Павличенко – ко дню рождения легендарного снайпера
12 июля исполняется 110 лет со дня рождения Людмилы Павличенко, участницы обороны Севастополя, Героя Советского Союза, самой результативной женщины-снайпера... РИА Новости Крым, 12.07.2026
2026-07-12T13:12
2026-07-12T12:50
инфографика
крым в великой отечественной войне
великая отечественная война
история
память
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл – РИА Новости Крым. 12 июля исполняется 110 лет со дня рождения Людмилы Павличенко, участницы обороны Севастополя, Героя Советского Союза, самой результативной женщины-снайпера Великой Отечественной войны, которая уничтожила 309 фашистских солдат и офицеров.Людмила в 1937 году поступила в стрелковый кружок на киевском заводе "Арсенал". Два года спустя получила диплом уже городской школы, где готовили снайперов. После этого регулярно выезжала на стрельбища вместе с товарищами. Так что на фронт Людмила Павличенко попала уже обученным специалистом, хоть и была еще студенткой четвертого курса исторического факультета. Старший сержант Павличенко командовала взводом морских пехотинцев, проходивших обучение на снайперов.На позицию всегда выходила с ручной гранатой на поясе и своим талисманом, пистолетом Токарева. Это была страховка: снайперов в плен не брали, но женщину перед расстрелом могли изнасиловать. В Севастополе у снайпера Павличенко появились… любимые растения. Можжевельник был гарантией отсутствия всякой мошкары и жучков, которые могут вынудить снайпера пошевелиться. А держидерево, кустарник с колючками, маскировал дым от выстрела.Про Павличенко ходили слухи, будто ее заговорили от смерти, а в лесу ей помогает сам леший. В полку ей дали прозвище "Рысь".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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4.7
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крым в великой отечественной войне, великая отечественная война, история, память, инфографика
Подвиг и жизнь Людмилы Павличенко – ко дню рождения легендарного снайпера

Снайперу Людмиле Павличенко 110 лет – инфографика

13:12 12.07.2026
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл – РИА Новости Крым. 12 июля исполняется 110 лет со дня рождения Людмилы Павличенко, участницы обороны Севастополя, Героя Советского Союза, самой результативной женщины-снайпера Великой Отечественной войны, которая уничтожила 309 фашистских солдат и офицеров.
Подвиг и жизнь Людмилы Павличенко – ко дню рождения женщины-снайпераПодвиг и жизнь Людмилы Павличенко – ко дню рождения женщины-снайпера
Людмила в 1937 году поступила в стрелковый кружок на киевском заводе "Арсенал". Два года спустя получила диплом уже городской школы, где готовили снайперов. После этого регулярно выезжала на стрельбища вместе с товарищами.
Так что на фронт Людмила Павличенко попала уже обученным специалистом, хоть и была еще студенткой четвертого курса исторического факультета.
Старший сержант Павличенко командовала взводом морских пехотинцев, проходивших обучение на снайперов.
На позицию всегда выходила с ручной гранатой на поясе и своим талисманом, пистолетом Токарева. Это была страховка: снайперов в плен не брали, но женщину перед расстрелом могли изнасиловать.

"Граната – врагам под ноги, семь пуль из "ТТ" – тем, кто подойдет ближе, но восьмая – себе в висок", – говорила Людмила.

В Севастополе у снайпера Павличенко появились… любимые растения. Можжевельник был гарантией отсутствия всякой мошкары и жучков, которые могут вынудить снайпера пошевелиться. А держидерево, кустарник с колючками, маскировал дым от выстрела.
Про Павличенко ходили слухи, будто ее заговорили от смерти, а в лесу ей помогает сам леший. В полку ей дали прозвище "Рысь".
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