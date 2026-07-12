https://crimea.ria.ru/20260712/podvig-i-zhizn-lyudmily-pavlichenko--ko-dnyu-rozhdeniya-zhenschiny-snaypera-1147897339.html

Подвиг и жизнь Людмилы Павличенко – ко дню рождения легендарного снайпера

Подвиг и жизнь Людмилы Павличенко – ко дню рождения легендарного снайпера - РИА Новости Крым, 12.07.2026

Подвиг и жизнь Людмилы Павличенко – ко дню рождения легендарного снайпера

12 июля исполняется 110 лет со дня рождения Людмилы Павличенко, участницы обороны Севастополя, Героя Советского Союза, самой результативной женщины-снайпера... РИА Новости Крым, 12.07.2026

2026-07-12T13:12

2026-07-12T13:12

2026-07-12T12:50

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великая отечественная война

история

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл – РИА Новости Крым. 12 июля исполняется 110 лет со дня рождения Людмилы Павличенко, участницы обороны Севастополя, Героя Советского Союза, самой результативной женщины-снайпера Великой Отечественной войны, которая уничтожила 309 фашистских солдат и офицеров.Людмила в 1937 году поступила в стрелковый кружок на киевском заводе "Арсенал". Два года спустя получила диплом уже городской школы, где готовили снайперов. После этого регулярно выезжала на стрельбища вместе с товарищами. Так что на фронт Людмила Павличенко попала уже обученным специалистом, хоть и была еще студенткой четвертого курса исторического факультета. Старший сержант Павличенко командовала взводом морских пехотинцев, проходивших обучение на снайперов.На позицию всегда выходила с ручной гранатой на поясе и своим талисманом, пистолетом Токарева. Это была страховка: снайперов в плен не брали, но женщину перед расстрелом могли изнасиловать. В Севастополе у снайпера Павличенко появились… любимые растения. Можжевельник был гарантией отсутствия всякой мошкары и жучков, которые могут вынудить снайпера пошевелиться. А держидерево, кустарник с колючками, маскировал дым от выстрела.Про Павличенко ходили слухи, будто ее заговорили от смерти, а в лесу ей помогает сам леший. В полку ей дали прозвище "Рысь".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым в великой отечественной войне, великая отечественная война, история, память, инфографика