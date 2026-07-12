https://crimea.ria.ru/20260712/pochemu-podrostkov-na-kanikulakh-v-krymu-trudoustraivayut-neokhotno-1156929351.html

Почему подростков на каникулах в Крыму трудоустраивают неохотно

Почему подростков на каникулах в Крыму трудоустраивают неохотно - РИА Новости Крым, 12.07.2026

Почему подростков на каникулах в Крыму трудоустраивают неохотно

Работодатели избегают трудоустройства подростков в летний период из-за трудностей с оформлением и опасениями о их некомпетентности ввиду возраста. Об этом РИА... РИА Новости Крым, 12.07.2026

2026-07-12T08:12

2026-07-12T08:12

2026-07-12T08:12

крым

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трудоустройство

рынок труда

трудоустройство в крыму

каникулы

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл – РИА Новости Крым. Работодатели избегают трудоустройства подростков в летний период из-за трудностей с оформлением и опасениями о их некомпетентности ввиду возраста. Об этом РИА Новости Крым рассказала эксперт рынка труда Ирина Шаповалова.Однако специалист считает, что представители этой категории в будущем могут вырасти в очень лояльных сотрудников.Ирина Шаповалова также добавила, что уже прошло то время, когда наличие любого высшего образования являлось обязательным условием для трудоустройства.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Временное трудоустройство детей и подростков практикуется в лагерях КрымаКакие специальности в колледжах выбирают выпускники в КрымуКакие профессии выбирает молодежь в Крыму

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, мнения, работа, трудоустройство, рынок труда, трудоустройство в крыму, каникулы