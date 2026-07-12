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Почему подростков на каникулах в Крыму трудоустраивают неохотно - РИА Новости Крым, 12.07.2026
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Почему подростков на каникулах в Крыму трудоустраивают неохотно
Почему подростков на каникулах в Крыму трудоустраивают неохотно - РИА Новости Крым, 12.07.2026
Почему подростков на каникулах в Крыму трудоустраивают неохотно
Работодатели избегают трудоустройства подростков в летний период из-за трудностей с оформлением и опасениями о их некомпетентности ввиду возраста. Об этом РИА... РИА Новости Крым, 12.07.2026
2026-07-12T08:12
2026-07-12T08:12
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл – РИА Новости Крым. Работодатели избегают трудоустройства подростков в летний период из-за трудностей с оформлением и опасениями о их некомпетентности ввиду возраста. Об этом РИА Новости Крым рассказала эксперт рынка труда Ирина Шаповалова.Однако специалист считает, что представители этой категории в будущем могут вырасти в очень лояльных сотрудников.Ирина Шаповалова также добавила, что уже прошло то время, когда наличие любого высшего образования являлось обязательным условием для трудоустройства.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Временное трудоустройство детей и подростков практикуется в лагерях КрымаКакие специальности в колледжах выбирают выпускники в КрымуКакие профессии выбирает молодежь в Крыму
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РИА Новости Крым
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крым, мнения, работа, трудоустройство, рынок труда, трудоустройство в крыму, каникулы
Почему подростков на каникулах в Крыму трудоустраивают неохотно

Крымские работодатели избегают трудоустройства подростков на летних каникулах

08:12 12.07.2026
 
© РИА Новости . Пелагия Тихонова / Перейти в фотобанкТрудоустройство
Трудоустройство - РИА Новости, 1920, 12.07.2026
© РИА Новости . Пелагия Тихонова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл – РИА Новости Крым. Работодатели избегают трудоустройства подростков в летний период из-за трудностей с оформлением и опасениями о их некомпетентности ввиду возраста. Об этом РИА Новости Крым рассказала эксперт рынка труда Ирина Шаповалова.
"Берут на самом деле недостаточно охотно, хотя на самом деле пул соискателей от 14 до 18 лет в летнее каникулярное время достаточно большой и можно взять много кандидатов на работу, но многие работодатели считают, что это сложная процедура оформления и, учитывая возраст, эти работники недостаточно надежны", – отметила она.
Однако специалист считает, что представители этой категории в будущем могут вырасти в очень лояльных сотрудников.
"В целом, молодежь – это люди энергичные, с нестандартным взглядом на жизнь, которые могут привнести что-то новое и полезное в компанию. Вопрос в том, какие компетенции нужны работодателю. Адекватный работодатель будет оценивать именно с этой точки зрения", – обозначила эксперт.
Ирина Шаповалова также добавила, что уже прошло то время, когда наличие любого высшего образования являлось обязательным условием для трудоустройства.
"Сейчас есть очень неплохая история – брать учащегося, который приобретает у нас определенные компетенции и понимает, что ему интересно. Он идет учиться уже именно в этом направлении, и мы потом получаем, если он к нам вернется, уже специалиста с профильным образованием, с нужным нам опытом, и это будет вообще идеальный кандидат", – подытожила спикер.
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