Почему подростков на каникулах в Крыму трудоустраивают неохотно
Крымские работодатели избегают трудоустройства подростков на летних каникулах
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл – РИА Новости Крым. Работодатели избегают трудоустройства подростков в летний период из-за трудностей с оформлением и опасениями о их некомпетентности ввиду возраста. Об этом РИА Новости Крым рассказала эксперт рынка труда Ирина Шаповалова.
"Берут на самом деле недостаточно охотно, хотя на самом деле пул соискателей от 14 до 18 лет в летнее каникулярное время достаточно большой и можно взять много кандидатов на работу, но многие работодатели считают, что это сложная процедура оформления и, учитывая возраст, эти работники недостаточно надежны", – отметила она.
Однако специалист считает, что представители этой категории в будущем могут вырасти в очень лояльных сотрудников.
"В целом, молодежь – это люди энергичные, с нестандартным взглядом на жизнь, которые могут привнести что-то новое и полезное в компанию. Вопрос в том, какие компетенции нужны работодателю. Адекватный работодатель будет оценивать именно с этой точки зрения", – обозначила эксперт.
Ирина Шаповалова также добавила, что уже прошло то время, когда наличие любого высшего образования являлось обязательным условием для трудоустройства.
"Сейчас есть очень неплохая история – брать учащегося, который приобретает у нас определенные компетенции и понимает, что ему интересно. Он идет учиться уже именно в этом направлении, и мы потом получаем, если он к нам вернется, уже специалиста с профильным образованием, с нужным нам опытом, и это будет вообще идеальный кандидат", – подытожила спикер.
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