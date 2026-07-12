https://crimea.ria.ru/20260712/novosti-svo-svodka-minoborony-rossii-za-sutki-1157567005.html

Новости СВО: сводка Минобороны России за сутки

Новости СВО: сводка Минобороны России за сутки - РИА Новости Крым, 12.07.2026

Новости СВО: сводка Минобороны России за сутки

Средствами противовоздушной обороны России за сутки были сбиты 11 управляемых авиационных бомб и 585 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа,... РИА Новости Крым, 12.07.2026

2026-07-12T13:49

2026-07-12T13:49

2026-07-12T13:55

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл - РИА Новости Крым. Средствами противовоздушной обороны России за сутки были сбиты 11 управляемых авиационных бомб и 585 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, запущенных ВСУ по российским регионам. Подразделения войск ВС РФ продвигаются по всем фронтам. Об этом в ежесуточной сводке о ходе проведения специальной военной операции сообщает Министерство обороны РФ.Подразделения группировки войск "Север" улучшили тактическое положение и нанесли поражение формированиям механизированной и мотопехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Степок и Могрица Сумской области.В Харьковской области нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных, мотопехотной бригад ВСУ, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии. Там ВСУ потеряли до 185 военнослужащих, боевую бронированную машину, 13 автомобилей и станцию радиоэлектронной борьбы.Также в Харьковской области более выгодные рубежи и позиции заняли подразделения группировки войск "Запад". Эта же группировка нанесла поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ, бригады теробороны и пограничного отряда погранслужбы Украины в ДНР. Потери противника составили свыше 220 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, 17 автомобилей и артиллерийское орудие.С 11 на 12 июля подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю и поразили пять механизированных, аэромобильную, горно-штурмовую бригаду ВСУ и бригадыу теробороны в районах населенных пунктов Славянск, Ореховатка, Николаевка, Дружковка, Часов Яр, Кондратовка и Николайполье Донецкой Народной Республики.Подразделения группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение живой силе противника в районах населенных пунктов Торецкое, Рубежное, Анновка, Шевченко, Сергеевка Донецкой Народной Республики и Ивановка Днепропетровской области. Потери украинских вооруженных формирований составили более 355 военнослужащих, танк, боевая бронированная машина, семь автомобилей и две станции радиоэлектронной борьбы.Подразделения группировки войск "Восток" продвинулись в глубину обороны противника в Днепропетровской и Запорожской областях. Там противник потерял до 495 военнослужащих и технику. Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям двух механизированных, горно-штурмовой бригад и штурмового полка ВСУ в районах населенных пунктов Орехов, Юрковка, Малокатериновка Запорожской области и Новоалександровка Херсонской области. Уничтожено до 55 военнослужащих, 17 автомобилей, артиллерийское орудие и три станции радиоэлектронной борьбы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, харьковская область, сумская область, днепропетровская область, новые регионы россии, вооруженные силы россии, потери всу