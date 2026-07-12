https://crimea.ria.ru/20260712/novaya-portsiya-groz-pogoda-v-krymu-v-voskresene-1157444938.html

Новая порция гроз: погода в Крыму в воскресенье

Новая порция гроз: погода в Крыму в воскресенье - РИА Новости Крым, 12.07.2026

Новая порция гроз: погода в Крыму в воскресенье

В воскресенье в Крыму ожидается неустойчивый характкр погоды. Ночью преимущественно без осадков, днем пройдут локальные грозовые дожди. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 12.07.2026

2026-07-12T00:01

2026-07-12T00:01

2026-07-12T00:01

погода

погода в крыму

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новости крыма

крымский гидрометцентр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл – РИА Новости Крым. В воскресенье в Крыму ожидается неустойчивый характкр погоды. Ночью преимущественно без осадков, днем пройдут локальные грозовые дожди. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Ночью без осадков; днем местами кратковременный дождь, гроза. Ветер западный, юго-западный ночью 3-8 м/с, днем 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +14...16, днем +26...28.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью восточный, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +17...19, днем +25...27.На побережье переменная облачность, без осадков. В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии ночью +18...20, днем потеплеет до +27...30 градусов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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