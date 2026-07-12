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Новая порция гроз: погода в Крыму в воскресенье - РИА Новости Крым, 12.07.2026
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Новая порция гроз: погода в Крыму в воскресенье
Новая порция гроз: погода в Крыму в воскресенье - РИА Новости Крым, 12.07.2026
Новая порция гроз: погода в Крыму в воскресенье
В воскресенье в Крыму ожидается неустойчивый характкр погоды. Ночью преимущественно без осадков, днем пройдут локальные грозовые дожди. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 12.07.2026
2026-07-12T00:01
2026-07-12T00:01
погода
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл – РИА Новости Крым. В воскресенье в Крыму ожидается неустойчивый характкр погоды. Ночью преимущественно без осадков, днем пройдут локальные грозовые дожди. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Ночью без осадков; днем местами кратковременный дождь, гроза. Ветер западный, юго-западный ночью 3-8 м/с, днем 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +14...16, днем +26...28.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью восточный, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +17...19, днем +25...27.На побережье переменная облачность, без осадков. В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии ночью +18...20, днем потеплеет до +27...30 градусов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
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Новая порция гроз: погода в Крыму в воскресенье

Погода в Крыму в воскресенье

00:01 12.07.2026
 
Гроза над морем
Гроза над морем
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл – РИА Новости Крым. В воскресенье в Крыму ожидается неустойчивый характкр погоды. Ночью преимущественно без осадков, днем пройдут локальные грозовые дожди. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"Ветер западный, юго-западный ночью 3-8 м/с, днем 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +12…17, на побережье до +21; днем +25…29, в горах +19…23", - уточнили синоптики.
В Симферополе переменная облачность. Ночью без осадков; днем местами кратковременный дождь, гроза. Ветер западный, юго-западный ночью 3-8 м/с, днем 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +14...16, днем +26...28.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью восточный, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +17...19, днем +25...27.
На побережье переменная облачность, без осадков. В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии ночью +18...20, днем потеплеет до +27...30 градусов.
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Лето в Крыму - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
10 июля, 18:51
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Заголовок открываемого материала
00:01Новая порция гроз: погода в Крыму в воскресенье
00:00Какой сегодня праздник: 12 июля
21:50Рассылка QR-кодов на топливо в Севастополе стартует в 22:00
21:33Групповой удар по Украине и отключение света в Крыму – главное
21:29Пожар в многоэтажке в Симферополе - эвакуированы 17 человек
21:02Месть географии: что может уберечь государства от конфликтов – мнение
20:5041 дрон сбили над Крымом и другими регионами России за 12 часов
20:45Ребенок и телефон: как контролировать и сохранять доверие
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