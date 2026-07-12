https://crimea.ria.ru/20260712/nazvany-glavnye-opasnosti-letnego-perioda-1157469803.html
Названы главные опасности летнего периода
Названы главные опасности летнего периода - РИА Новости Крым, 12.07.2026
Названы главные опасности летнего периода
Летом при высоких температурах повышается риск солнечного и теплового ударов, развития сердечно-сосудистых заболеваний, а также заболеваний органов дыхания. Об... РИА Новости Крым, 12.07.2026
2026-07-12T18:31
2026-07-12T18:31
2026-07-12T18:31
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл - РИА Новости Крым. Летом при высоких температурах повышается риск солнечного и теплового ударов, развития сердечно-сосудистых заболеваний, а также заболеваний органов дыхания. Об этом на площадке Международного мультимедийного пресс-центра "Россия сегодня" сообщил академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.Схожие симптомы наблюдаются при солнечном ударе, когда человек долго находится под открытым солнцем без головного убора. В этом случае опасности наиболее подвержены дети.Среди болезней, которые могут обостриться в летний период, Онищенко назвал сердечно-сосудистые заболевания и заболевания дыхательной системы из-за использования кондиционеров.Ранее сообщалось, что летом на фоне повышения температуры воздуха происходит расширение сосудов, что приводит к снижению артериального давления. В этот период пациенты с артериальной гипертонией или с гипертонической болезнью могут ошибочно подумать, что назначенное ранее врачом лечение можно отменить, и столкнуться с гипертоническим кризом.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как правильно загорать: советы Геннадия ОнищенкоКак пережить аномальную жару в Крыму без вреда для здоровья: пять правилЖара возвращается: погода в Крыму на среду
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россия, новости, здоровье, геннадий онищенко
Названы главные опасности летнего периода
Онищенко назвал самые распространенные летние риски
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл - РИА Новости Крым. Летом при высоких температурах повышается риск солнечного и теплового ударов, развития сердечно-сосудистых заболеваний, а также заболеваний органов дыхания. Об этом на площадке Международного мультимедийного пресс-центра "Россия сегодня" сообщил академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.
"На первом месте по рискам идут солнечные и тепловые удары. К примеру, можно находиться в тени, тело нагреется до 39-40 градусов, организм не справится, кровь начнет сгущаться, что будет способствовать тромбообразованию", – сказал Онищенко.
Схожие симптомы наблюдаются при солнечном ударе, когда человек долго находится под открытым солнцем без головного убора. В этом случае опасности наиболее подвержены дети.
Среди болезней, которые могут обостриться в летний период, Онищенко назвал сердечно-сосудистые заболевания и заболевания дыхательной системы из-за использования кондиционеров.
"При сильном перепаде температур можно простудиться. Нельзя, придя с жаркой улицы, устанавливать на кондиционере очень низкие температуры. Также системы кондиционирования необходимо регулярно очищать от накопленных бактерий", – отметил академик.
Ранее сообщалось, что летом на фоне повышения температуры воздуха происходит
расширение сосудов, что приводит к снижению артериального давления. В этот период пациенты с артериальной гипертонией или с гипертонической болезнью могут ошибочно подумать, что назначенное ранее врачом лечение можно отменить, и столкнуться с гипертоническим кризом.
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