https://crimea.ria.ru/20260712/nazvany-glavnye-opasnosti-letnego-perioda-1157469803.html

Названы главные опасности летнего периода

Названы главные опасности летнего периода - РИА Новости Крым, 12.07.2026

Названы главные опасности летнего периода

Летом при высоких температурах повышается риск солнечного и теплового ударов, развития сердечно-сосудистых заболеваний, а также заболеваний органов дыхания. Об... РИА Новости Крым, 12.07.2026

2026-07-12T18:31

2026-07-12T18:31

2026-07-12T18:31

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геннадий онищенко

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл - РИА Новости Крым. Летом при высоких температурах повышается риск солнечного и теплового ударов, развития сердечно-сосудистых заболеваний, а также заболеваний органов дыхания. Об этом на площадке Международного мультимедийного пресс-центра "Россия сегодня" сообщил академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.Схожие симптомы наблюдаются при солнечном ударе, когда человек долго находится под открытым солнцем без головного убора. В этом случае опасности наиболее подвержены дети.Среди болезней, которые могут обостриться в летний период, Онищенко назвал сердечно-сосудистые заболевания и заболевания дыхательной системы из-за использования кондиционеров.Ранее сообщалось, что летом на фоне повышения температуры воздуха происходит расширение сосудов, что приводит к снижению артериального давления. В этот период пациенты с артериальной гипертонией или с гипертонической болезнью могут ошибочно подумать, что назначенное ранее врачом лечение можно отменить, и столкнуться с гипертоническим кризом.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как правильно загорать: советы Геннадия ОнищенкоКак пережить аномальную жару в Крыму без вреда для здоровья: пять правилЖара возвращается: погода в Крыму на среду

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, новости, здоровье, геннадий онищенко