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Над Крымом и другими регионами России сбиты 220 украинских БПЛА - РИА Новости Крым, 12.07.2026
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Над Крымом и другими регионами России сбиты 220 украинских БПЛА
Над Крымом и другими регионами России сбиты 220 украинских БПЛА - РИА Новости Крым, 12.07.2026
Над Крымом и другими регионами России сбиты 220 украинских БПЛА
Силы и средства противовоздушной обороны в период с 8.00 до 20.00 перехватили и уничтожили 220 украинских БПЛА над Крымом, Черным и Азовскими морями, а также... РИА Новости Крым, 12.07.2026
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл - РИА Новости Крым. Силы и средства противовоздушной обороны в период с 8.00 до 20.00 перехватили и уничтожили 220 украинских БПЛА над Крымом, Черным и Азовскими морями, а также над другими регионами России. Об этом сообщает Минобороны РФ.Ранее в воскресенье сообщалось, что силы российской ПВО в течение суток отразили атаку около 300 украинских беспилотников на Москву. 45 вражеских дронов были уничтожены на подлете к Москве.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Над Крымом и другими регионами России сбиты 220 украинских БПЛА

Силы ПВО за 12 часов уничтожили над Крымом и другими регионами РФ 220 украинских БПЛА

20:47 12.07.2026 (обновлено: 20:50 12.07.2026)
 
ПВО
ПВО
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл - РИА Новости Крым. Силы и средства противовоздушной обороны в период с 8.00 до 20.00 перехватили и уничтожили 220 украинских БПЛА над Крымом, Черным и Азовскими морями, а также над другими регионами России. Об этом сообщает Минобороны РФ.
"В течение дня в период с 8.00 мск до 20.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 220 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Тульской областей, Краснодарского края, Московского региона, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей", -говорится в сообщении.
Ранее в воскресенье сообщалось, что силы российской ПВО в течение суток отразили атаку около 300 украинских беспилотников на Москву. 45 вражеских дронов были уничтожены на подлете к Москве.
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