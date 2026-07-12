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Мобильные огневые группы для уничтожения дронов оснащают тепловизорами
Мобильные огневые группы для уничтожения дронов оснащают тепловизорами - РИА Новости Крым, 12.07.2026
Мобильные огневые группы для уничтожения дронов оснащают тепловизорами
Мобильные огневые группы мотострелковой бригады группировки "Днепр" организовали круглосуточную систему защиты своих позиций и гражданских объектов от атак... РИА Новости Крым, 12.07.2026
2026-07-12T18:10
2026-07-12T18:10
2026-07-12T18:10
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл - РИА Новости Крым. Мобильные огневые группы мотострелковой бригады группировки "Днепр" организовали круглосуточную систему защиты своих позиций и гражданских объектов от атак беспилотных летательных аппаратов ВСУ, чтобы уничтожать беспилотники противника, сообщает Минобороны РФ.Особое внимание обращается на расположение и маскировку огневых точек относительно друг друга, уточняют в Минобороны. На наиболее опасных участках огневые точки развернуты в боевой порядок, состоящий из нескольких линий эшелонированной обороны. Для повышения мобильности и эффективности поражения БПЛА противника МОГи размещаются в кузовах бронированных машин, многие имеют на вооружении спаренные пулеметные установки."У меня на плечах находится установка для работы по дронам противника, установленная на подвижный транспорт для работы мобильных огневых групп. Основное преимущество – она изготовлена из составных узлов наших боевых танков. Самая главная особенность в этой конструкции – то, что мы добавили крепление под экран, то есть можно устанавливать телефон или любое устройство, которое можно подключить к тепловизору через вайфай или блютуз. У тепловизора прицел универсальный, им можно пользоваться как днем, так и ночью", – рассказал пулеметчик с позывным "Ключ".Для борьбы с разведывательными и ударными БПЛА самолетного типа украинских формирований огневые группы комплектуются дрон-перехватчиками "Елка" и FPV-дронами, используемыми в качестве дронов-перехватчиков, уточнили в ведомстве.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф, новости сво, пво, вооруженные силы россии
Мобильные огневые группы для уничтожения дронов оснащают тепловизорами
В Минобороны РФ рассказали об оснащении мобильных огневых групп тепловизорами
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл - РИА Новости Крым. Мобильные огневые группы мотострелковой бригады группировки "Днепр" организовали круглосуточную систему защиты своих позиций и гражданских объектов от атак беспилотных летательных аппаратов ВСУ, чтобы уничтожать беспилотники противника, сообщает Минобороны РФ.
"В каждом подразделении соединения созданы мобильные огневые группы (МОГ), вооруженные зенитными установками и спаренными пулеметами с оптическими прицелами и приборами ночного видения", – говорится в сообщении.
Особое внимание обращается на расположение и маскировку огневых точек относительно друг друга, уточняют в Минобороны. На наиболее опасных участках огневые точки развернуты в боевой порядок, состоящий из нескольких линий эшелонированной обороны. Для повышения мобильности и эффективности поражения БПЛА противника МОГи размещаются в кузовах бронированных машин, многие имеют на вооружении спаренные пулеметные установки.
"У меня на плечах находится установка для работы по дронам противника, установленная на подвижный транспорт для работы мобильных огневых групп. Основное преимущество – она изготовлена из составных узлов наших боевых танков. Самая главная особенность в этой конструкции – то, что мы добавили крепление под экран, то есть можно устанавливать телефон или любое устройство, которое можно подключить к тепловизору через вайфай или блютуз. У тепловизора прицел универсальный, им можно пользоваться как днем, так и ночью", – рассказал пулеметчик с позывным "Ключ".
Для борьбы с разведывательными и ударными БПЛА самолетного типа украинских формирований огневые группы комплектуются дрон-перехватчиками "Елка" и FPV-дронами, используемыми в качестве дронов-перехватчиков, уточнили в ведомстве.
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