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Крымский мост закрыт - РИА Новости Крым, 12.07.2026
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Крымский мост закрыт
Крымский мост закрыт - РИА Новости Крым, 12.07.2026
Крымский мост закрыт
Движение по Крымскому мосту перекрыто. Об этом сообщается в канале оперативной информации о ситуации на транспортном переходе. РИА Новости Крым, 12.07.2026
2026-07-12T21:52
2026-07-12T21:56
ситуация на дорогах крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл – РИА Новости Крым. Движение по Крымскому мосту перекрыто. Об этом сообщается в канале оперативной информации о ситуации на транспортном переходе.Мостовой переход через Керченский пролив закрывают во время опасности.С 20 января текущего года на Крымском мосту вступили в силу ограничения движения: по автодорожной части запрещен проезд всех грузовых автомобилей общей снаряженной массой более 1,5 тонны, как груженых, так и порожних. Также действуют ограничения движения для гибридных транспортных средств и электромобилей. С 29 апреля изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь, на развязке Тамань – Волна, потоки транспорта разделяют по двум направлениям в зависимости от объема багажа. Число досмотровых пунктов увеличено.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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крымский мост, новости крыма, срочные новости крыма, транспорт, логистика, крым
Крымский мост закрыт

Крымский мост перекрыт

21:52 12.07.2026 (обновлено: 21:56 12.07.2026)
 
© РИА Новости КрымКрымский мост закрыт
Крымский мост закрыт - РИА Новости, 1920, 12.07.2026
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл – РИА Новости Крым. Движение по Крымскому мосту перекрыто. Об этом сообщается в канале оперативной информации о ситуации на транспортном переходе.

"Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности", – говорится в сообщении.

Мостовой переход через Керченский пролив закрывают во время опасности.
С 20 января текущего года на Крымском мосту вступили в силу ограничения движения: по автодорожной части запрещен проезд всех грузовых автомобилей общей снаряженной массой более 1,5 тонны, как груженых, так и порожних. Также действуют ограничения движения для гибридных транспортных средств и электромобилей.
С 29 апреля изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь, на развязке Тамань – Волна, потоки транспорта разделяют по двум направлениям в зависимости от объема багажа. Число досмотровых пунктов увеличено.
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