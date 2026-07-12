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Крымский мост: выросла очередь при въезде на полуостров - РИА Новости Крым, 12.07.2026
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https://crimea.ria.ru/20260712/krymskiy-most-vyrosla-ochered-pri-vezde-na-poluostrov-1157569430.html
Крымский мост: выросла очередь при въезде на полуостров
Крымский мост: выросла очередь при въезде на полуостров - РИА Новости Крым, 12.07.2026
Крымский мост: выросла очередь при въезде на полуостров
95 автомобилей, ожидающих очереди на проезд по Крымскому мосту, стоят на подъезде к транспортному переходу со стороны Краснодарского края, сообщает канал... РИА Новости Крым, 12.07.2026
2026-07-12T15:08
2026-07-12T15:08
крымский мост
ситуация на дорогах крыма
крым
керчь
тамань
краснодарский край
очереди на крымском мосту
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл - РИА Новости Крым. 95 автомобилей, ожидающих очереди на проезд по Крымскому мосту, стоят на подъезде к транспортному переходу со стороны Краснодарского края, сообщает канал оперативной информации о ситуации на объекте.Со стороны Керчи сейчас очереди на проезд по транспортному переходу нет.С 20 января этого года вступили в силу ограничения: по автодорожной части Крымского моста запретили проезд всех грузовиков, общей снаряженной массой свыше 1,5 тонны – груженых и порожних. Кроме того, действуют ограничения на движение по мосту гибридных авто и электромобилей.В апреле 2026 года изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь, где расположена развязка Тамань – Волна, транспортные потоки разделены по двум направлениям в зависимости от количества багажа и его габаритов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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крымский мост, крым, керчь, тамань, краснодарский край, очереди на крымском мосту
Крымский мост: выросла очередь при въезде на полуостров

Крымский мост – досмотра при въезде на полуостров ждут 95 автомобилей

15:08 12.07.2026
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкАвтомобильная пробка перед Крымским мостом
Автомобильная пробка перед Крымским мостом - РИА Новости, 1920, 12.07.2026
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл - РИА Новости Крым. 95 автомобилей, ожидающих очереди на проезд по Крымскому мосту, стоят на подъезде к транспортному переходу со стороны Краснодарского края, сообщает канал оперативной информации о ситуации на объекте.
"В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 95 транспортных средств", – информирует канал по состоянию на 15 часов воскресенья, 12 июля.
Со стороны Керчи сейчас очереди на проезд по транспортному переходу нет.
С 20 января этого года вступили в силу ограничения: по автодорожной части Крымского моста запретили проезд всех грузовиков, общей снаряженной массой свыше 1,5 тонны – груженых и порожних. Кроме того, действуют ограничения на движение по мосту гибридных авто и электромобилей.
В апреле 2026 года изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь, где расположена развязка Тамань – Волна, транспортные потоки разделены по двум направлениям в зависимости от количества багажа и его габаритов.
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Ситуация на дорогах КрымаКрымский мостКрымКерчьТаманьКраснодарский крайОчереди на Крымском мосту
 
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