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Крымский мост: очередь при въезде на полуостров увеличилась в три раза - РИА Новости Крым, 12.07.2026
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Крымский мост: очередь при въезде на полуостров увеличилась в три раза
Крымский мост: очередь при въезде на полуостров увеличилась в три раза - РИА Новости Крым, 12.07.2026
Крымский мост: очередь при въезде на полуостров увеличилась в три раза
Сотни автомобилей стоят на подъезде к транспортному переходу со стороны Краснодарского края, сообщает канал оперативной информации о ситуации на объекте. РИА Новости Крым, 12.07.2026
2026-07-12T17:10
2026-07-12T17:10
крымский мост
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл - РИА Новости Крым. Сотни автомобилей стоят на подъезде к транспортному переходу со стороны Краснодарского края, сообщает канал оперативной информации о ситуации на объекте.Со стороны Керчи сейчас очереди на проезд по транспортному переходу нет.Очередь на въезд в Крым со стороны Кубани начала расти днем в воскресенье – тогда проезда ждали 95 автомобилей.
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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353
60
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
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353
60
крымский мост
Крымский мост: очередь при въезде на полуостров увеличилась в три раза

Крымский мост – проезда у досмотровых пунктов при въезде на полуостров ждут 300 авто

17:10 12.07.2026
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл - РИА Новости Крым. Сотни автомобилей стоят на подъезде к транспортному переходу со стороны Краснодарского края, сообщает канал оперативной информации о ситуации на объекте.
"В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 300 транспортных средств. Время ожидания около часа", – информирует канал по состоянию на 17 часов воскресенья, 12 июля.
Со стороны Керчи сейчас очереди на проезд по транспортному переходу нет.
Очередь на въезд в Крым со стороны Кубани начала расти днем в воскресенье – тогда проезда ждали 95 автомобилей.
 
Крымский мост
 
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