https://crimea.ria.ru/20260712/krymskiy-most-ochered-pri-vezde-na-poluostrov-uvelichilas-v-tri-raza-1157574453.html
Крымский мост: очередь при въезде на полуостров увеличилась в три раза
Крымский мост: очередь при въезде на полуостров увеличилась в три раза - РИА Новости Крым, 12.07.2026
Крымский мост: очередь при въезде на полуостров увеличилась в три раза
Сотни автомобилей стоят на подъезде к транспортному переходу со стороны Краснодарского края, сообщает канал оперативной информации о ситуации на объекте. РИА Новости Крым, 12.07.2026
2026-07-12T17:10
2026-07-12T17:10
2026-07-12T17:10
крымский мост
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/images/sharing/article/rus/1157574453.jpg?1783865453
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл - РИА Новости Крым. Сотни автомобилей стоят на подъезде к транспортному переходу со стороны Краснодарского края, сообщает канал оперативной информации о ситуации на объекте.Со стороны Керчи сейчас очереди на проезд по транспортному переходу нет.Очередь на въезд в Крым со стороны Кубани начала расти днем в воскресенье – тогда проезда ждали 95 автомобилей.
крымский мост
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крымский мост
Крымский мост: очередь при въезде на полуостров увеличилась в три раза
Крымский мост – проезда у досмотровых пунктов при въезде на полуостров ждут 300 авто
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл - РИА Новости Крым. Сотни автомобилей стоят на подъезде к транспортному переходу со стороны Краснодарского края, сообщает канал оперативной информации о ситуации на объекте.
"В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 300 транспортных средств. Время ожидания около часа", – информирует канал по состоянию на 17 часов воскресенья, 12 июля.
Со стороны Керчи сейчас очереди на проезд по транспортному переходу нет.
Очередь на въезд в Крым со стороны Кубани начала расти днем в воскресенье – тогда проезда ждали 95 автомобилей.