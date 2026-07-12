https://crimea.ria.ru/20260712/krymskiy-most-ochered-pri-vezde-na-poluostrov-uvelichilas-v-tri-raza-1157574453.html

Крымский мост: очередь при въезде на полуостров увеличилась в три раза

Крымский мост: очередь при въезде на полуостров увеличилась в три раза - РИА Новости Крым, 12.07.2026

Крымский мост: очередь при въезде на полуостров увеличилась в три раза

Сотни автомобилей стоят на подъезде к транспортному переходу со стороны Краснодарского края, сообщает канал оперативной информации о ситуации на объекте. РИА Новости Крым, 12.07.2026

2026-07-12T17:10

2026-07-12T17:10

2026-07-12T17:10

крымский мост

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл - РИА Новости Крым. Сотни автомобилей стоят на подъезде к транспортному переходу со стороны Краснодарского края, сообщает канал оперативной информации о ситуации на объекте.Со стороны Керчи сейчас очереди на проезд по транспортному переходу нет.Очередь на въезд в Крым со стороны Кубани начала расти днем в воскресенье – тогда проезда ждали 95 автомобилей.

крымский мост

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымский мост