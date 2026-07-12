Рейтинг@Mail.ru
Какой сегодня праздник: 12 июля - РИА Новости Крым, 12.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260712/kakoy-segodnya-prazdnik-12-iyulya-1129957721.html
Какой сегодня праздник: 12 июля
Какой сегодня праздник: 12 июля - РИА Новости Крым, 12.07.2026
Какой сегодня праздник: 12 июля
Сегодня с профессиональным праздником поздравляют стюардесс и фотографов. 12 июля родились советский писатель Исаак Бабель, певица Валентина Толкунова,... РИА Новости Крым, 12.07.2026
2026-07-12T00:00
2026-07-12T00:00
праздники и памятные даты
общество
новости
россия
в мире
история
культура
искусство
музыка
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/0a/1129959163_0:379:2048:1531_1920x0_80_0_0_f6e24e156d513a5e03da7bac7e0e4212.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл — РИА Новости Крым. Сегодня с профессиональным праздником поздравляют стюардесс и фотографов. 12 июля родились советский писатель Исаак Бабель, певица Валентина Толкунова, рок-музыкант Валерий Кипелов. А еще в этот день началось крупнейшее в истории танковое сражение на Курской дуге.Что празднуют в миреВесь мир сегодня поздравляет бортпроводников, которые обеспечивают комфорт и безопасность пассажиров во время полета. Поначалу в этой профессии были заняты исключительно мужчины, сейчас же в основном - красивые и отважные девушки. Одна из них - канадская стюардесса - в 2008 году спасла более ста жизней, самостоятельно посадив самолет, поскольку оба пилота получили серьезные травмы.Еще сегодня профессиональный праздник у фотографов. Некоторые связывают празднование Дня фотографа с Днем святой Вероники, которая в момент Крестного пути Иисуса дала ему платок, чтобы вытереть пот со лба, после чего на ткани остался лик Христа. Спустя две тысячи лет Папа Римский объявил 12 июля праздником фотографов, в честь того самого первого "снимка" Иисуса.В России 12 июля отмечают День службы авиационной безопасности и День флага МВД России. Те, кто не имеет отношения к авиации или МВД, могут отпраздновать День следования по течению или День простоты.Знаменательные событияВ 1783 году Екатерина II издала указ об организации театрального комитета "для управления зрелищами и музыкой". После этого появились "городские театры" и платные спектакли для широкой публики.В 1943 году на Курской дуге возле станции Прохоровка началось крупнейшее в военной истории танковое сражение, в котором с обеих сторон было задействовано более тысячи танков и артиллерийских установок. Бой продолжался несколько дней. За это время немецкой стороне не удалось захватить территорию, а советские войска не смогли окружить противника. Тем не менее, германские войска отступили. Потери техники с каждой стороны могли достигать 400 танков, но точных подсчетов не производилось.Первый концерт группы Rolling Stones состоялся ровно 62 года назад. Талантливым, но тогда еще никому не известным музыкантам, случайно выдался шанс выступить в одном из клубов Лондона. Известная в то время группа Blues Incorporated просто не смогла играть в этот день в заведении, потому что была приглашена на радио. Как писали потом в газетах, Мик Джаггер уговорил владельцев клуба выпустить на сцену новый коллектив. А название Rolling Stones вообще придумали на ходу.Кто родилсяВ 1854 году родился американский изобретатель Джордж Истмен, который создал фотокамеру "Кодак". Его изобретение стало прорывом в фотоделе, потому что камеры заправлялись обычной пленкой.В 1884 родился итальянский художник-импрессионист Амедео Модильяни. Самыми известными и дорогими его картинами считаются "Лежащая обнаженная" и другие работы из серии "Обнаженные", изображение Анны Ахматовой.В 1946 году родилась известная советская певица Валентина Толкунова, издавшая дюжину пластинок и компакт-дисков. В фильмах и театральных спектаклях можно услышать более трехсот исполненных ею песен.В 1958 году родился рок-музыкант и солист группы "Ария" Валерий Кипелов.63 года исполняется актеру и певцу Александру Домогарову.Еще в этот день родились самая успешная женщина-снайпер в мировой истории, Герой Советского Союза Людмила Павличенко, уничтожившая 309 фашистских солдат и офицеров, советский летчик-испытатель, Герой Советского Союза Степан Микоян, американская актриса Мишель Родригес, известная ролями в фильмах "Аватар", "Обитель зла" и серии "Форсажей".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/0a/1129959163_0:358:2048:1894_1920x0_80_0_0_345f23bf1e0abdaa40896fab60cd9b34.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
праздники и памятные даты, общество, новости, россия, в мире, история, культура, искусство , музыка
Какой сегодня праздник: 12 июля

Что празднуют в России и мире 12 июля

00:00 12.07.2026
 
© РИА Новости . Рязанов / Перейти в фотобанкБитва на Курской дуге. Разгромленная немецкая техника на поле боя.
Битва на Курской дуге. Разгромленная немецкая техника на поле боя. - РИА Новости, 1920, 12.07.2026
© РИА Новости . Рязанов
Перейти в фотобанк
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл — РИА Новости Крым. Сегодня с профессиональным праздником поздравляют стюардесс и фотографов. 12 июля родились советский писатель Исаак Бабель, певица Валентина Толкунова, рок-музыкант Валерий Кипелов. А еще в этот день началось крупнейшее в истории танковое сражение на Курской дуге.

Что празднуют в мире

Весь мир сегодня поздравляет бортпроводников, которые обеспечивают комфорт и безопасность пассажиров во время полета. Поначалу в этой профессии были заняты исключительно мужчины, сейчас же в основном - красивые и отважные девушки. Одна из них - канадская стюардесса - в 2008 году спасла более ста жизней, самостоятельно посадив самолет, поскольку оба пилота получили серьезные травмы.
Еще сегодня профессиональный праздник у фотографов. Некоторые связывают празднование Дня фотографа с Днем святой Вероники, которая в момент Крестного пути Иисуса дала ему платок, чтобы вытереть пот со лба, после чего на ткани остался лик Христа. Спустя две тысячи лет Папа Римский объявил 12 июля праздником фотографов, в честь того самого первого "снимка" Иисуса.
В России 12 июля отмечают День службы авиационной безопасности и День флага МВД России. Те, кто не имеет отношения к авиации или МВД, могут отпраздновать День следования по течению или День простоты.

Знаменательные события

В 1783 году Екатерина II издала указ об организации театрального комитета "для управления зрелищами и музыкой". После этого появились "городские театры" и платные спектакли для широкой публики.
В 1943 году на Курской дуге возле станции Прохоровка началось крупнейшее в военной истории танковое сражение, в котором с обеих сторон было задействовано более тысячи танков и артиллерийских установок. Бой продолжался несколько дней. За это время немецкой стороне не удалось захватить территорию, а советские войска не смогли окружить противника. Тем не менее, германские войска отступили. Потери техники с каждой стороны могли достигать 400 танков, но точных подсчетов не производилось.
Первый концерт группы Rolling Stones состоялся ровно 62 года назад. Талантливым, но тогда еще никому не известным музыкантам, случайно выдался шанс выступить в одном из клубов Лондона. Известная в то время группа Blues Incorporated просто не смогла играть в этот день в заведении, потому что была приглашена на радио. Как писали потом в газетах, Мик Джаггер уговорил владельцев клуба выпустить на сцену новый коллектив. А название Rolling Stones вообще придумали на ходу.

Кто родился

В 1854 году родился американский изобретатель Джордж Истмен, который создал фотокамеру "Кодак". Его изобретение стало прорывом в фотоделе, потому что камеры заправлялись обычной пленкой.
В 1884 родился итальянский художник-импрессионист Амедео Модильяни. Самыми известными и дорогими его картинами считаются "Лежащая обнаженная" и другие работы из серии "Обнаженные", изображение Анны Ахматовой.
В 1946 году родилась известная советская певица Валентина Толкунова, издавшая дюжину пластинок и компакт-дисков. В фильмах и театральных спектаклях можно услышать более трехсот исполненных ею песен.
В 1958 году родился рок-музыкант и солист группы "Ария" Валерий Кипелов.
63 года исполняется актеру и певцу Александру Домогарову.
Еще в этот день родились самая успешная женщина-снайпер в мировой истории, Герой Советского Союза Людмила Павличенко, уничтожившая 309 фашистских солдат и офицеров, советский летчик-испытатель, Герой Советского Союза Степан Микоян, американская актриса Мишель Родригес, известная ролями в фильмах "Аватар", "Обитель зла" и серии "Форсажей".
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Праздники и памятные датыОбществоНовостиРоссияВ миреИсторияКультураИскусствоМузыка
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
00:01Новая порция гроз: погода в Крыму в воскресенье
00:00Какой сегодня праздник: 12 июля
21:50Рассылка QR-кодов на топливо в Севастополе стартует в 22:00
21:33Групповой удар по Украине и отключение света в Крыму – главное
21:29Пожар в многоэтажке в Симферополе - эвакуированы 17 человек
21:02Месть географии: что может уберечь государства от конфликтов – мнение
20:5041 дрон сбили над Крымом и другими регионами России за 12 часов
20:45Ребенок и телефон: как контролировать и сохранять доверие
20:30"Герани" ударили по складам ГСМ в Днепропетровской области
20:01Севастополю выделили более 584 млн рублей на поддержку турбизнеса
19:49Умер народный артист РФ Юрий Смирнов - Театр на Таганке
19:45Как вернуть электроэнергию в квартиру при отключении света
19:17Обязательное нотариальное оформление сделок с жильем - в чем минусы
18:49Срочно в тень: признаки перегрева у питомца и первая помощь
18:18Гибель мирных крымчан от атак ВСУ и Трамп на саммите НАТО: топ новостей недели
18:05Крымский мост сейчас - обстановка с очередью
17:51Онищенко: из-за небезопасной пищи в мире умирает 1,5 млн человек
17:15В Запорожской области десантники дроном "залистовали" позиции ВСУ
16:51Уникальная возможность: крымчанам предлагают акции и скидки для отдыха
16:32Дополнительные центры содействия жителям открыты в Евпатории - адреса
Лента новостейМолния