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Какой сегодня праздник: 12 июля

Какой сегодня праздник: 12 июля - РИА Новости Крым, 12.07.2026

Какой сегодня праздник: 12 июля

Сегодня с профессиональным праздником поздравляют стюардесс и фотографов. 12 июля родились советский писатель Исаак Бабель, певица Валентина Толкунова,... РИА Новости Крым, 12.07.2026

2026-07-12T00:00

2026-07-12T00:00

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл — РИА Новости Крым. Сегодня с профессиональным праздником поздравляют стюардесс и фотографов. 12 июля родились советский писатель Исаак Бабель, певица Валентина Толкунова, рок-музыкант Валерий Кипелов. А еще в этот день началось крупнейшее в истории танковое сражение на Курской дуге.Что празднуют в миреВесь мир сегодня поздравляет бортпроводников, которые обеспечивают комфорт и безопасность пассажиров во время полета. Поначалу в этой профессии были заняты исключительно мужчины, сейчас же в основном - красивые и отважные девушки. Одна из них - канадская стюардесса - в 2008 году спасла более ста жизней, самостоятельно посадив самолет, поскольку оба пилота получили серьезные травмы.Еще сегодня профессиональный праздник у фотографов. Некоторые связывают празднование Дня фотографа с Днем святой Вероники, которая в момент Крестного пути Иисуса дала ему платок, чтобы вытереть пот со лба, после чего на ткани остался лик Христа. Спустя две тысячи лет Папа Римский объявил 12 июля праздником фотографов, в честь того самого первого "снимка" Иисуса.В России 12 июля отмечают День службы авиационной безопасности и День флага МВД России. Те, кто не имеет отношения к авиации или МВД, могут отпраздновать День следования по течению или День простоты.Знаменательные событияВ 1783 году Екатерина II издала указ об организации театрального комитета "для управления зрелищами и музыкой". После этого появились "городские театры" и платные спектакли для широкой публики.В 1943 году на Курской дуге возле станции Прохоровка началось крупнейшее в военной истории танковое сражение, в котором с обеих сторон было задействовано более тысячи танков и артиллерийских установок. Бой продолжался несколько дней. За это время немецкой стороне не удалось захватить территорию, а советские войска не смогли окружить противника. Тем не менее, германские войска отступили. Потери техники с каждой стороны могли достигать 400 танков, но точных подсчетов не производилось.Первый концерт группы Rolling Stones состоялся ровно 62 года назад. Талантливым, но тогда еще никому не известным музыкантам, случайно выдался шанс выступить в одном из клубов Лондона. Известная в то время группа Blues Incorporated просто не смогла играть в этот день в заведении, потому что была приглашена на радио. Как писали потом в газетах, Мик Джаггер уговорил владельцев клуба выпустить на сцену новый коллектив. А название Rolling Stones вообще придумали на ходу.Кто родилсяВ 1854 году родился американский изобретатель Джордж Истмен, который создал фотокамеру "Кодак". Его изобретение стало прорывом в фотоделе, потому что камеры заправлялись обычной пленкой.В 1884 родился итальянский художник-импрессионист Амедео Модильяни. Самыми известными и дорогими его картинами считаются "Лежащая обнаженная" и другие работы из серии "Обнаженные", изображение Анны Ахматовой.В 1946 году родилась известная советская певица Валентина Толкунова, издавшая дюжину пластинок и компакт-дисков. В фильмах и театральных спектаклях можно услышать более трехсот исполненных ею песен.В 1958 году родился рок-музыкант и солист группы "Ария" Валерий Кипелов.63 года исполняется актеру и певцу Александру Домогарову.Еще в этот день родились самая успешная женщина-снайпер в мировой истории, Герой Советского Союза Людмила Павличенко, уничтожившая 309 фашистских солдат и офицеров, советский летчик-испытатель, Герой Советского Союза Степан Микоян, американская актриса Мишель Родригес, известная ролями в фильмах "Аватар", "Обитель зла" и серии "Форсажей".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

праздники и памятные даты, общество, новости, россия, в мире, история, культура, искусство , музыка