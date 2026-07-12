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Из-за обесточенных насосных станций в Крыму несколько районов остались без воды
Из-за обесточенных насосных станций в Крыму несколько районов остались без воды - РИА Новости Крым, 12.07.2026
Из-за обесточенных насосных станций в Крыму несколько районов остались без воды
В воскресенье, 12 июля, в связи с аварийно-ремонтными работами на сетях будет ограничено водоснабжение в некоторых городах и районах Крыма. РИА Новости Крым, 12.07.2026
2026-07-12T10:37
2026-07-12T10:37
2026-07-12T10:45
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отключение воды
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл - РИА Новости Крым. В воскресенье, 12 июля, в связи с аварийно-ремонтными работами на сетях будет ограничено водоснабжение в некоторых городах и районах Крыма.По сообщениям ГУП "Вода Крыма", из-за аварии на сетях "Крымэнерго" воды не будет у жителей Алушты и Евпатории, Судака, Старого Крыма, Красноперекопска, Армянска, Раздольненского и Красноперекопского районов, частично Белогорского, Нижнегорского, Красногвардейского, Старого Крыма. Также краны будут сухими у жителей некоторых районов Симферополя.Уточнить адреса местонахождения водовозок и узнать актуальную информацию о водоснабжении можно по телефону диспетчерской +7 (979) 014-53-70.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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новости крыма, крым, гуп рк "крымэнерго", вода крыма, вода в крыму, водоснабжение, отключение воды
Из-за обесточенных насосных станций в Крыму несколько районов остались без воды
Часть Крыма осталась без воды 12 июля из-за обесточенных насосных станций
10:37 12.07.2026 (обновлено: 10:45 12.07.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл - РИА Новости Крым. В воскресенье, 12 июля, в связи с аварийно-ремонтными работами на сетях будет ограничено водоснабжение в некоторых городах и районах Крыма.
По сообщениям ГУП "Вода Крыма", из-за аварии на сетях "Крымэнерго" воды не будет у жителей Алушты и Евпатории, Судака, Старого Крыма, Красноперекопска, Армянска, Раздольненского и Красноперекопского районов, частично Белогорского, Нижнегорского, Красногвардейского, Старого Крыма. Также краны будут сухими у жителей некоторых районов Симферополя.
Уточнить адреса местонахождения водовозок и узнать актуальную информацию о водоснабжении можно по телефону диспетчерской +7 (979) 014-53-70.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.