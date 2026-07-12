https://crimea.ria.ru/20260712/iz-za-obestochennykh-nasosnykh-stantsiy-v-krymu-neskolko-rayonov-ostalis-bez-vody-1157564405.html

Из-за обесточенных насосных станций в Крыму несколько районов остались без воды

Из-за обесточенных насосных станций в Крыму несколько районов остались без воды - РИА Новости Крым, 12.07.2026

Из-за обесточенных насосных станций в Крыму несколько районов остались без воды

В воскресенье, 12 июля, в связи с аварийно-ремонтными работами на сетях будет ограничено водоснабжение в некоторых городах и районах Крыма. РИА Новости Крым, 12.07.2026

2026-07-12T10:37

2026-07-12T10:37

2026-07-12T10:45

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл - РИА Новости Крым. В воскресенье, 12 июля, в связи с аварийно-ремонтными работами на сетях будет ограничено водоснабжение в некоторых городах и районах Крыма.По сообщениям ГУП "Вода Крыма", из-за аварии на сетях "Крымэнерго" воды не будет у жителей Алушты и Евпатории, Судака, Старого Крыма, Красноперекопска, Армянска, Раздольненского и Красноперекопского районов, частично Белогорского, Нижнегорского, Красногвардейского, Старого Крыма. Также краны будут сухими у жителей некоторых районов Симферополя.Уточнить адреса местонахождения водовозок и узнать актуальную информацию о водоснабжении можно по телефону диспетчерской +7 (979) 014-53-70.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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