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Грозы с градом и шквалистым ветром обрушатся на Крым
Грозы с градом и шквалистым ветром обрушатся на Крым - РИА Новости Крым, 12.07.2026
Грозы с градом и шквалистым ветром обрушатся на Крым
Во второй половине дня и вечером 12 июля в Крыму ожидаются местами сильные ливни, грозы, град и шквалистое усиление ветра. Экстренное предупреждение... РИА Новости Крым, 12.07.2026
2026-07-12T11:32
2026-07-12T11:32
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл - РИА Новости Крым. Во второй половине дня и вечером 12 июля в Крыму ожидаются местами сильные ливни, грозы, град и шквалистое усиление ветра. Экстренное предупреждение опубликовала пресс-служба республиканского главка МЧС России в мессенджере МАКС.Главное управление МЧС России по Республике Крым рекомендует соблюдать меры безопасности. Пешеходам – исключить выход в горно-лесную местность. Водителям – не превышать скоростной режим и строго соблюдать правила дорожного движения. Также необходимо уделить внимание состоянию дренажных систем, отводных каналов, ливнестоков, очистке от мусора ливневых канализаций.В ведомстве напомнили, что запрещено разведение открытого огня в условиях ветровой нагрузки более 10 м/с. Нельзя разводить открытый огонь в ветреную погоду, а также выбрасывать непотушенные сигареты. Необходимо держать под рукой средства первичного пожаротушения и немедленно звоните 101 или 112 при обнаружении дыма или огня.В случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить: "112" – единый телефон спасения; "01 или 101" – с мобильных телефонов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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Грозы с градом и шквалистым ветром обрушатся на Крым
На Крым обрушатся грозы с градом и шквалистым ветром во второй половине дня 12 июля
11:32 12.07.2026 (обновлено: 11:45 12.07.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл - РИА Новости Крым. Во второй половине дня и вечером 12 июля в Крыму ожидаются местами сильные ливни, грозы, град и шквалистое усиление ветра. Экстренное предупреждение опубликовала пресс-служба республиканского главка МЧС России в мессенджере МАКС.
"Во второй половине дня и вечером 12 июля в Крыму ожидаются местами сильные ливни, грозы, град, при грозе шквалистое усиление ветра 15-20 м/с", – говорится в сообщении.
Главное управление МЧС России по Республике Крым рекомендует соблюдать меры безопасности. Пешеходам – исключить выход в горно-лесную местность. Водителям – не превышать скоростной режим и строго соблюдать правила дорожного движения. Также необходимо уделить внимание состоянию дренажных систем, отводных каналов, ливнестоков, очистке от мусора ливневых канализаций.
В ведомстве напомнили, что запрещено разведение открытого огня в условиях ветровой нагрузки более 10 м/с. Нельзя разводить открытый огонь в ветреную погоду, а также выбрасывать непотушенные сигареты. Необходимо держать под рукой средства первичного пожаротушения и немедленно звоните 101 или 112 при обнаружении дыма или огня.
В случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить: "112" – единый телефон спасения; "01 или 101" – с мобильных телефонов.
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