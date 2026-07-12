https://crimea.ria.ru/20260712/grozy-s-gradom-i-shkvalistym-vetrom-obrushatsya-na-krym-1157564984.html

Грозы с градом и шквалистым ветром обрушатся на Крым

Грозы с градом и шквалистым ветром обрушатся на Крым - РИА Новости Крым, 12.07.2026

Грозы с градом и шквалистым ветром обрушатся на Крым

Во второй половине дня и вечером 12 июля в Крыму ожидаются местами сильные ливни, грозы, град и шквалистое усиление ветра. Экстренное предупреждение... РИА Новости Крым, 12.07.2026

2026-07-12T11:32

2026-07-12T11:32

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл - РИА Новости Крым. Во второй половине дня и вечером 12 июля в Крыму ожидаются местами сильные ливни, грозы, град и шквалистое усиление ветра. Экстренное предупреждение опубликовала пресс-служба республиканского главка МЧС России в мессенджере МАКС.Главное управление МЧС России по Республике Крым рекомендует соблюдать меры безопасности. Пешеходам – исключить выход в горно-лесную местность. Водителям – не превышать скоростной режим и строго соблюдать правила дорожного движения. Также необходимо уделить внимание состоянию дренажных систем, отводных каналов, ливнестоков, очистке от мусора ливневых канализаций.В ведомстве напомнили, что запрещено разведение открытого огня в условиях ветровой нагрузки более 10 м/с. Нельзя разводить открытый огонь в ветреную погоду, а также выбрасывать непотушенные сигареты. Необходимо держать под рукой средства первичного пожаротушения и немедленно звоните 101 или 112 при обнаружении дыма или огня.В случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить: "112" – единый телефон спасения; "01 или 101" – с мобильных телефонов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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