https://crimea.ria.ru/20260712/gde-v-krymu-net-sveta-12-iyulya-1157564235.html
Где в Крыму нет света 12 июля
Где в Крыму нет света 12 июля - РИА Новости Крым, 12.07.2026
Где в Крыму нет света 12 июля
В Крыму продолжают действовать ограничения электроснабжения. В воскресенье, 12 июля, без электроснабжения остались несколько районов полуострова. РИА Новости Крым, 12.07.2026
2026-07-12T10:13
2026-07-12T10:13
2026-07-12T10:22
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл - РИА Новости Крым. В Крыму продолжают действовать ограничения электроснабжения. В воскресенье, 12 июля, без электроснабжения остались несколько районов полуострова.Отсутствует подача электроэнергии: город Джанкой, город Красноперекопск, городской округ Армянск, Джанкойский район, Красноперекопский район, Нижнегорский район, Черноморский район.Действуют дополнительно введенные ограничения электроснабжения: городские округа Симферополь, Ялта, Судак, город Евпатория, город Саки, Симферопольский, Бахчисарайский, Сакский районы.Аварийно-ремонтные работы ведутся круглосуточно, подчеркнули в "Крымэнерго".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20260712/toplivo-v-krymu-i-sevastopole-12-iyulya-mozhno-kupit-na-87-zapravkakh-1157564093.html
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Где в Крыму нет света 12 июля
В Крыму нет света 12 июля в нескольких районах полуострова
10:13 12.07.2026 (обновлено: 10:22 12.07.2026)