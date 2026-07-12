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Где в Крыму нет света 12 июля - РИА Новости Крым, 12.07.2026
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Где в Крыму нет света 12 июля
Где в Крыму нет света 12 июля - РИА Новости Крым, 12.07.2026
Где в Крыму нет света 12 июля
В Крыму продолжают действовать ограничения электроснабжения. В воскресенье, 12 июля, без электроснабжения остались несколько районов полуострова. РИА Новости Крым, 12.07.2026
2026-07-12T10:13
2026-07-12T10:22
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красноперекопск
армянск
джанкойский район
красноперекопский район
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симферополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл - РИА Новости Крым. В Крыму продолжают действовать ограничения электроснабжения. В воскресенье, 12 июля, без электроснабжения остались несколько районов полуострова.Отсутствует подача электроэнергии: город Джанкой, город Красноперекопск, городской округ Армянск, Джанкойский район, Красноперекопский район, Нижнегорский район, Черноморский район.Действуют дополнительно введенные ограничения электроснабжения: городские округа Симферополь, Ялта, Судак, город Евпатория, город Саки, Симферопольский, Бахчисарайский, Сакский районы.Аварийно-ремонтные работы ведутся круглосуточно, подчеркнули в "Крымэнерго".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20260712/toplivo-v-krymu-i-sevastopole-12-iyulya-mozhno-kupit-na-87-zapravkakh-1157564093.html
джанкой
красноперекопск
армянск
джанкойский район
красноперекопский район
нижнегорский район
черноморский район
симферополь
ялта
судак
евпатория
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96
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новости крыма, джанкой, красноперекопск, армянск, джанкойский район, красноперекопский район, нижнегорский район, черноморский район, симферополь, ялта, судак, евпатория, саки, симферопольский район, бахчисарайский район, сакский район, гуп рк "крымэнерго", электроэнергия, электричество, отключение электроэнергии
Где в Крыму нет света 12 июля

В Крыму нет света 12 июля в нескольких районах полуострова

10:13 12.07.2026 (обновлено: 10:22 12.07.2026)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл - РИА Новости Крым. В Крыму продолжают действовать ограничения электроснабжения. В воскресенье, 12 июля, без электроснабжения остались несколько районов полуострова.
Отсутствует подача электроэнергии: город Джанкой, город Красноперекопск, городской округ Армянск, Джанкойский район, Красноперекопский район, Нижнегорский район, Черноморский район.
Действуют дополнительно введенные ограничения электроснабжения: городские округа Симферополь, Ялта, Судак, город Евпатория, город Саки, Симферопольский, Бахчисарайский, Сакский районы.
Аварийно-ремонтные работы ведутся круглосуточно, подчеркнули в "Крымэнерго".
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