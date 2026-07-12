https://crimea.ria.ru/20260712/gde-v-krymu-net-sveta-12-iyulya-1157564235.html

Где в Крыму нет света 12 июля

Где в Крыму нет света 12 июля - РИА Новости Крым, 12.07.2026

Где в Крыму нет света 12 июля

В Крыму продолжают действовать ограничения электроснабжения. В воскресенье, 12 июля, без электроснабжения остались несколько районов полуострова. РИА Новости Крым, 12.07.2026

2026-07-12T10:13

2026-07-12T10:13

2026-07-12T10:22

новости крыма

джанкой

красноперекопск

армянск

джанкойский район

красноперекопский район

нижнегорский район

черноморский район

симферополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл - РИА Новости Крым. В Крыму продолжают действовать ограничения электроснабжения. В воскресенье, 12 июля, без электроснабжения остались несколько районов полуострова.Отсутствует подача электроэнергии: город Джанкой, город Красноперекопск, городской округ Армянск, Джанкойский район, Красноперекопский район, Нижнегорский район, Черноморский район.Действуют дополнительно введенные ограничения электроснабжения: городские округа Симферополь, Ялта, Судак, город Евпатория, город Саки, Симферопольский, Бахчисарайский, Сакский районы.Аварийно-ремонтные работы ведутся круглосуточно, подчеркнули в "Крымэнерго".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20260712/toplivo-v-krymu-i-sevastopole-12-iyulya-mozhno-kupit-na-87-zapravkakh-1157564093.html

джанкой

красноперекопск

армянск

джанкойский район

красноперекопский район

нижнегорский район

черноморский район

симферополь

ялта

судак

евпатория

саки

симферопольский район

бахчисарайский район

сакский район

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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