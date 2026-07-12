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Два сухогруза с паромом и катер прикрытия: что еще попало под удар ВС РФ в Одессе - РИА Новости Крым, 12.07.2026
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Два сухогруза с паромом и катер прикрытия: что еще попало под удар ВС РФ в Одессе
Два сухогруза с паромом и катер прикрытия: что еще попало под удар ВС РФ в Одессе - РИА Новости Крым, 12.07.2026
Два сухогруза с паромом и катер прикрытия: что еще попало под удар ВС РФ в Одессе
ВС РФ нанесли групповые удары высокоточным оружием большой дальности и ударными беспилотниками по портовой инфраструктуре в Одессе и Черноморске Одесской... РИА Новости Крым, 12.07.2026
2026-07-12T09:43
2026-07-12T09:45
одесса
новости сво
вооруженные силы россии
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украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл – РИА Новости Крым. ВС РФ нанесли групповые удары высокоточным оружием большой дальности и ударными беспилотниками по портовой инфраструктуре в Одессе и Черноморске Одесской области. Об этом сообщает Минобороны РФ.В результате поражены объекты портовой инфраструктуры в Одессе и Черноморске Одесской области, используемые для разгрузки и хранения грузов военного назначения и горюче-смазочных материалов, а также морские суда, осуществляющие доставку этих грузов в порты Украины, сообщает российское военное ведомство.Поражены в Одесской области:В порту "Одесса" (государственное предприятие "Одесский морской торговый порт") объекты инфраструктуры, используемой для разгрузки и хранения грузов военного назначения, а также логистического центра транспортной компании "Одтранс", осуществляющей перевозку грузов военного назначения.В порту "Черноморск" (государственное предприятие "Морской торговый порт "Черноморск") объекты инфраструктуры перегрузочного центра, используемого для разгрузки и хранения грузов военного назначения, а также резервуары для хранения горюче-смазочных материалов.Кроме того, в порту "Черноморск", поражены два сухогруза и морской паром, осуществлявшие доставку грузов для ВСУ, а также патрульный катер прикрытия.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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одесса, новости сво, вооруженные силы россии, одесская область, министерство обороны рф, украина, потери всу
Два сухогруза с паромом и катер прикрытия: что еще попало под удар ВС РФ в Одессе

Под удар ВС РФ в Одессе и области попали два сухогруза с паромом и портовая инфраструктура

09:43 12.07.2026 (обновлено: 09:45 12.07.2026)
 
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкВС РФ
ВС РФ
© Министерство обороны РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл – РИА Новости Крым. ВС РФ нанесли групповые удары высокоточным оружием большой дальности и ударными беспилотниками по портовой инфраструктуре в Одессе и Черноморске Одесской области. Об этом сообщает Минобороны РФ.
"Сегодня ночью Вооруженными Силами Российской Федерации нанесены групповые удары высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами", – проинформировали в МО РФ.
В результате поражены объекты портовой инфраструктуры в Одессе и Черноморске Одесской области, используемые для разгрузки и хранения грузов военного назначения и горюче-смазочных материалов, а также морские суда, осуществляющие доставку этих грузов в порты Украины, сообщает российское военное ведомство.
Поражены в Одесской области:
В порту "Одесса" (государственное предприятие "Одесский морской торговый порт") объекты инфраструктуры, используемой для разгрузки и хранения грузов военного назначения, а также логистического центра транспортной компании "Одтранс", осуществляющей перевозку грузов военного назначения.
В порту "Черноморск" (государственное предприятие "Морской торговый порт "Черноморск") объекты инфраструктуры перегрузочного центра, используемого для разгрузки и хранения грузов военного назначения, а также резервуары для хранения горюче-смазочных материалов.
Кроме того, в порту "Черноморск", поражены два сухогруза и морской паром, осуществлявшие доставку грузов для ВСУ, а также патрульный катер прикрытия.
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ОдессаНовости СВОВооруженные силы РоссииОдесская областьМинистерство обороны РФУкраинаПотери ВСУ
 
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