https://crimea.ria.ru/20260712/dva-sukhogruza-s-paromom-i-kater-prikrytiya-chto-esche-popalo-pod-udar-vs-rf-v-odesse-1157563914.html

Два сухогруза с паромом и катер прикрытия: что еще попало под удар ВС РФ в Одессе

Два сухогруза с паромом и катер прикрытия: что еще попало под удар ВС РФ в Одессе - РИА Новости Крым, 12.07.2026

Два сухогруза с паромом и катер прикрытия: что еще попало под удар ВС РФ в Одессе

ВС РФ нанесли групповые удары высокоточным оружием большой дальности и ударными беспилотниками по портовой инфраструктуре в Одессе и Черноморске Одесской... РИА Новости Крым, 12.07.2026

2026-07-12T09:43

2026-07-12T09:43

2026-07-12T09:45

одесса

новости сво

вооруженные силы россии

одесская область

министерство обороны рф

украина

потери всу

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/05/1150687405_0:0:1733:975_1920x0_80_0_0_78441055952f0aa2e0d0bd913ae46520.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл – РИА Новости Крым. ВС РФ нанесли групповые удары высокоточным оружием большой дальности и ударными беспилотниками по портовой инфраструктуре в Одессе и Черноморске Одесской области. Об этом сообщает Минобороны РФ.В результате поражены объекты портовой инфраструктуры в Одессе и Черноморске Одесской области, используемые для разгрузки и хранения грузов военного назначения и горюче-смазочных материалов, а также морские суда, осуществляющие доставку этих грузов в порты Украины, сообщает российское военное ведомство.Поражены в Одесской области:В порту "Одесса" (государственное предприятие "Одесский морской торговый порт") объекты инфраструктуры, используемой для разгрузки и хранения грузов военного назначения, а также логистического центра транспортной компании "Одтранс", осуществляющей перевозку грузов военного назначения.В порту "Черноморск" (государственное предприятие "Морской торговый порт "Черноморск") объекты инфраструктуры перегрузочного центра, используемого для разгрузки и хранения грузов военного назначения, а также резервуары для хранения горюче-смазочных материалов.Кроме того, в порту "Черноморск", поражены два сухогруза и морской паром, осуществлявшие доставку грузов для ВСУ, а также патрульный катер прикрытия.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

одесса

одесская область

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

одесса, новости сво, вооруженные силы россии, одесская область, министерство обороны рф, украина, потери всу