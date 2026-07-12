https://crimea.ria.ru/20260712/dostavku-kakoy-edy-luchshe-ne-zakazyvat-v-zharu-1157418717.html

Доставку какой еды лучше не заказывать в жару

Доставку какой еды лучше не заказывать в жару - РИА Новости Крым, 12.07.2026

Доставку какой еды лучше не заказывать в жару

Летом лучше не заказывать доставку ряда блюд из-за риска нарушения температурного режима в случае задержек при перевозке. От доставки каких продуктов лучше... РИА Новости Крым, 12.07.2026

2026-07-12T19:10

2026-07-12T19:10

2026-07-12T19:10

эксклюзивы риа новости крым

общество

еда

совет эксперта

доставка еды

доставка

продукты

роспотребнадзор

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/07/06/1157418602_0:0:3069:1727_1920x0_80_0_0_5fb85465658bb485f666620c17d7f2db.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл - РИА Новости Крым. Летом лучше не заказывать доставку ряда блюд из-за риска нарушения температурного режима в случае задержек при перевозке. От доставки каких продуктов лучше отказаться в летнее время и на что стоит обратить внимание при заказе РИА Новости Крым рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора.Специалисты рекомендуют быть осторожными с блюдами без термической обработки. В частности, с тартарами, суши и роллами. А также кремовыми десертами, молочными продуктами и салатами с майонезом.При заказе необходимо внимательно читать описание товара и срок годности в карточке. Иногда продавцы указывают более жесткие условия хранения. Если статус заказа долго не меняется, это можно считать "красным флагом". При получении важно внимательно проверять товар, отметила она.По словам эксперта, покупка опасных продуктов может серьезно навредить здоровью, а последствия варьируются от легкого недомогания до тяжелых состояний. Риски возникают не только из-за явной порчи пищевого продукта, но и из-за нарушений на любом этапе цепочки – от производства до продажи.Основными требованиями к транспортировке продуктов являются соблюдение условий хранения, чистота транспорта, товарная совместимость, правильная упаковка и гигиена персонала, указала Аблялимова.Ранее специалисты рассказали о самых опасных продуктах в жаркое время. Также была названа главная опасность мороженого в жару.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На рынках Крыма нашли более 400 кг потенциально опасных продуктовКак правильно пить воду в условиях аномальной жары - советы врачаСладкоежки, любители белка и жира: какие бактерии вызывают кишечные заболевания

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, еда, совет эксперта, доставка еды, доставка, продукты, роспотребнадзор