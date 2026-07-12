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Доставку какой еды лучше не заказывать в жару - РИА Новости Крым, 12.07.2026
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Доставку какой еды лучше не заказывать в жару
Доставку какой еды лучше не заказывать в жару - РИА Новости Крым, 12.07.2026
Доставку какой еды лучше не заказывать в жару
Летом лучше не заказывать доставку ряда блюд из-за риска нарушения температурного режима в случае задержек при перевозке. От доставки каких продуктов лучше... РИА Новости Крым, 12.07.2026
2026-07-12T19:10
2026-07-12T19:10
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл - РИА Новости Крым. Летом лучше не заказывать доставку ряда блюд из-за риска нарушения температурного режима в случае задержек при перевозке. От доставки каких продуктов лучше отказаться в летнее время и на что стоит обратить внимание при заказе РИА Новости Крым рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора.Специалисты рекомендуют быть осторожными с блюдами без термической обработки. В частности, с тартарами, суши и роллами. А также кремовыми десертами, молочными продуктами и салатами с майонезом.При заказе необходимо внимательно читать описание товара и срок годности в карточке. Иногда продавцы указывают более жесткие условия хранения. Если статус заказа долго не меняется, это можно считать "красным флагом". При получении важно внимательно проверять товар, отметила она.По словам эксперта, покупка опасных продуктов может серьезно навредить здоровью, а последствия варьируются от легкого недомогания до тяжелых состояний. Риски возникают не только из-за явной порчи пищевого продукта, но и из-за нарушений на любом этапе цепочки – от производства до продажи.Основными требованиями к транспортировке продуктов являются соблюдение условий хранения, чистота транспорта, товарная совместимость, правильная упаковка и гигиена персонала, указала Аблялимова.Ранее специалисты рассказали о самых опасных продуктах в жаркое время. Также была названа главная опасность мороженого в жару.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На рынках Крыма нашли более 400 кг потенциально опасных продуктовКак правильно пить воду в условиях аномальной жары - советы врачаСладкоежки, любители белка и жира: какие бактерии вызывают кишечные заболевания
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общество, еда, совет эксперта, доставка еды, доставка, продукты, роспотребнадзор
Доставку какой еды лучше не заказывать в жару

В жару лучше не заказывать доставку суши и кремовых десертов – Роспотребнадзор

19:10 12.07.2026
 
© РИА Новости . Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкДоставка еды
Доставка еды - РИА Новости, 1920, 12.07.2026
© РИА Новости . Владимир Вяткин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл - РИА Новости Крым. Летом лучше не заказывать доставку ряда блюд из-за риска нарушения температурного режима в случае задержек при перевозке. От доставки каких продуктов лучше отказаться в летнее время и на что стоит обратить внимание при заказе РИА Новости Крым рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора.
Специалисты рекомендуют быть осторожными с блюдами без термической обработки. В частности, с тартарами, суши и роллами. А также кремовыми десертами, молочными продуктами и салатами с майонезом.

"Правило простое: если продукт сам по себе нежный и требует строгого холода, а доставка в ваших условиях непредсказуема – лучше выбрать альтернативу или не рисковать здоровьем", – подчеркнула главный специалист-эксперт отдела санитарного надзора Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю Сусанна Аблялимова.

При заказе необходимо внимательно читать описание товара и срок годности в карточке. Иногда продавцы указывают более жесткие условия хранения. Если статус заказа долго не меняется, это можно считать "красным флагом". При получении важно внимательно проверять товар, отметила она.

"Главная причина в том, что в таких условиях даже небольшое нарушение температурного режима или долгая "пауза" в статусе заказа быстро приводят к порче", – пояснила специалист.

По словам эксперта, покупка опасных продуктов может серьезно навредить здоровью, а последствия варьируются от легкого недомогания до тяжелых состояний. Риски возникают не только из-за явной порчи пищевого продукта, но и из-за нарушений на любом этапе цепочки – от производства до продажи.
Основными требованиями к транспортировке продуктов являются соблюдение условий хранения, чистота транспорта, товарная совместимость, правильная упаковка и гигиена персонала, указала Аблялимова.
Ранее специалисты рассказали о самых опасных продуктах в жаркое время. Также была названа главная опасность мороженого в жару.
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